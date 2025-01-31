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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 31 січ, 2025 17:31
А зачем тогда этот револют? И что, никто не мониторит что деньги отправляется с пяти банков,а не с одного?
Додано: П'ят 31 січ, 2025 17:40
Можете таке спробувати:
Як заповните анкету, отримаєте підвищені ліміти.
В рамках ліміту їх не має хвилювати що поповнення було з різних карток.
А вже з литовського рахунку заведете собі на рахунок в Ізраїлі.
Ну або через крипту можна хоч за раз, питання, як в Ізраїлі з легалізацією і обміном USDT
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