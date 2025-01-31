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shapo написав:А зачем тогда этот револют? И что, никто не мониторит что деньги отправляется с пяти банков,а не с одного?
Можете таке спробувати: https://genome.eu/uk/personal-pricing-for-ukrainians/ Як заповните анкету, отримаєте підвищені ліміти. В рамках ліміту їх не має хвилювати що поповнення було з різних карток. А вже з литовського рахунку заведете собі на рахунок в Ізраїлі. Ну або через крипту можна хоч за раз, питання, як в Ізраїлі з легалізацією і обміном USDT
gonchik74 написав:Та отож. Теж планував старість в Криму. Колись. Давно. Тепер доводиться шукати альтернативні локації) З того всього ще не був у Словенії. В Італії відносно недороге житло, але суттєво дороге життя. Оті «нечлени», типу Чорногорії (атмосфера, як на Троєщині), Албанія - то, як на мене, якась середньоазійська республіка з морем. В Болгарії не був жодного разу, але й не тягне. Вистачило відео) Іспанія - влітку треба кудись тікати, мало зелені, далеко. Перейнявся порадою Aksel Frank щодо доступності (доїхати впродовж дня).
Словения, Хорватия варианты не из дешёвых. По Черногории догадываюсь что осень там дождливая. Есть ли там инфраструктура для зимнего отдыха , ну там болььшие открытые бассейны и т.д? А то покупать "дачку " на 3 месяца в году за такие деньги ну дорогое удовольствие
М л я , я в силу своей закомплексованости а может доходов 2000+ тут ,не уехал в Сан Бенедетто дель Тронто, лучшебі уехали...
Италия у меня вариант в разработке , как более амбициозная альтернатива даче в Свети Власе. В Ютюбе показывают аппетитные варианты по Италии , пока не понял где подвох
Мальта. Кто ее на карте найдет, чтобы нападать? Да и море вокруг. И недорого, вроде.
Мальта якраз на межі мусульманського і християнського світів. Пам'ятаю там колись війська того самого Сулеймана (з Роксолани 🙂) та бербери з півночі Африки оточили острів, висадилися і до ноги винищили декілька міст. Фортеця встояла неймовірною доблестю її захисників, що у багато разів програвали в кількості. П.с. Підтримую дописувачів вище про Південну Америку, додав би ще Аргентину. Бо навіть Блумберг пише, що намічається нова Ялта (США, Китай, росія) і все йде до того, що великі держави будуть знову ділити світ нехтуючи інтересами малих країн. І якраз Південна Америка знаходиться на відносно безпечній відстані від усіх цих 3х військових монстрів
Ви ще не зрозуміли що дістануть навіть в Гренландії ? Вся Америка згідно доктрини Монро до якої повертаються у Вашингтоні - "зона інтересів США". І це буде полем битв( сподіваюсь економічних , дипломатичних), між США та віссю зла , як Україна та Нова Європа . Спокійно більш-менш буде у метрополіях - США та стара Європа
Сподобалося: "...та стара Європа"... Сьогодні був справах в Тулузі... то саме воно і є... на головній площі міста ресторація: каструля мідій - не міг доїсти до кінця - так багато їх - 13 євро... Можна жити в старій Європі: російських пісеньок, як в місті Острог (Україна) не співають, радари по трасі (80 км/на годину) працюють (всі виконують ПДД)... Пальне, правда, дороге: 1.80 євро за літру бензину А95... Але в мене гібрид - то не страшно...