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shapo написав:А зачем тогда этот револют? И что, никто не мониторит что деньги отправляется с пяти банков,а не с одного?
Можете таке спробувати: https://genome.eu/uk/personal-pricing-for-ukrainians/ Як заповните анкету, отримаєте підвищені ліміти. В рамках ліміту їх не має хвилювати що поповнення було з різних карток. А вже з литовського рахунку заведете собі на рахунок в Ізраїлі. Ну або через крипту можна хоч за раз, питання, як в Ізраїлі з легалізацією і обміном USDT
gonchik74 написав:Та отож. Теж планував старість в Криму. Колись. Давно. Тепер доводиться шукати альтернативні локації) З того всього ще не був у Словенії. В Італії відносно недороге житло, але суттєво дороге життя. Оті «нечлени», типу Чорногорії (атмосфера, як на Троєщині), Албанія - то, як на мене, якась середньоазійська республіка з морем. В Болгарії не був жодного разу, але й не тягне. Вистачило відео) Іспанія - влітку треба кудись тікати, мало зелені, далеко. Перейнявся порадою Aksel Frank щодо доступності (доїхати впродовж дня).
Словения, Хорватия варианты не из дешёвых. По Черногории догадываюсь что осень там дождливая. Есть ли там инфраструктура для зимнего отдыха , ну там болььшие открытые бассейны и т.д? А то покупать "дачку " на 3 месяца в году за такие деньги ну дорогое удовольствие
М л я , я в силу своей закомплексованости а может доходов 2000+ тут ,не уехал в Сан Бенедетто дель Тронто, лучшебі уехали...
Италия у меня вариант в разработке , как более амбициозная альтернатива даче в Свети Власе. В Ютюбе показывают аппетитные варианты по Италии , пока не понял где подвох
Мальта. Кто ее на карте найдет, чтобы нападать? Да и море вокруг. И недорого, вроде.
Мальта якраз на межі мусульманського і християнського світів. Пам'ятаю там колись війська того самого Сулеймана (з Роксолани 🙂) та бербери з півночі Африки оточили острів, висадилися і до ноги винищили декілька міст. Фортеця встояла неймовірною доблестю її захисників, що у багато разів програвали в кількості. П.с. Підтримую дописувачів вище про Південну Америку, додав би ще Аргентину. Бо навіть Блумберг пише, що намічається нова Ялта (США, Китай, росія) і все йде до того, що великі держави будуть знову ділити світ нехтуючи інтересами малих країн. І якраз Південна Америка знаходиться на відносно безпечній відстані від усіх цих 3х військових монстрів
Ви ще не зрозуміли що дістануть навіть в Гренландії ? Вся Америка згідно доктрини Монро до якої повертаються у Вашингтоні - "зона інтересів США". І це буде полем битв( сподіваюсь економічних , дипломатичних), між США та віссю зла , як Україна та Нова Європа . Спокійно більш-менш буде у метрополіях - США та стара Європа
shapo написав: Не спорю при нашей системе где все в основном по черному хотя и при официальной сдаче судиться тот ещё квест и все зависит от наглости арендодателя и глупости арендатора или наоборот,тем не менее риски сильно уменьшаются когда находишься рядом
Это классика жанра. Менеджерить арендную недвигу надо рядом. Если как мы с Вами оказались, то становимся мотивированными продавцами.
Те у кого есть недвига в Украине уже давно изучили эти вопросы и все это решаемо, а тем у кого ничего нет - это и не нужно
Ну, вот, на ветке как минимум 2 человека с несколькими арендными квартирами, которые желают от них избавиться. Проблема с прозрачным выводом денег. Сколько у вас арендных квартир и откуда вы их менеджерите?
rjkz написав: Ну, вот, на ветке как минимум 2 человека с несколькими арендными квартирами, которые желают от них избавиться. Проблема с прозрачным выводом денег. Сколько у вас арендных квартир и откуда вы их менеджерите?
Подскажите что говорят в США про Трампа ? Простой народ. По ходу начинаються торговіе войні. Как бі по США самим не прилетело.