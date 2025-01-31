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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2588258925902591 Додано: П'ят 31 січ, 2025 17:31 А зачем тогда этот револют? И что, никто не мониторит что деньги отправляется с пяти банков,а не с одного? shapo Повідомлень: 4828 З нами з: 29.05.18 Подякував: 110 раз. Подякували: 831 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 31 січ, 2025 17:40 shapo написав: А зачем тогда этот револют? И что, никто не мониторит что деньги отправляется с пяти банков,а не с одного? А зачем тогда этот револют? И что, никто не мониторит что деньги отправляется с пяти банков,а не с одного?

Можете таке спробувати: https://genome.eu/uk/personal-pricing-for-ukrainians/

Як заповните анкету, отримаєте підвищені ліміти.

В рамках ліміту їх не має хвилювати що поповнення було з різних карток.

А вже з литовського рахунку заведете собі на рахунок в Ізраїлі.

Ну або через крипту можна хоч за раз, питання, як в Ізраїлі з легалізацією і обміном USDT Можете таке спробувати:Як заповните анкету, отримаєте підвищені ліміти.В рамках ліміту їх не має хвилювати що поповнення було з різних карток.А вже з литовського рахунку заведете собі на рахунок в Ізраїлі.Ну або через крипту можна хоч за раз, питання, як в Ізраїлі з легалізацією і обміном USDT Faceless

Модератор Повідомлень: 35738 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1465 раз. Подякували: 8128 раз. Профіль 4 9 3 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 31 січ, 2025 22:34 Vadim_ написав: fox767676 написав: gonchik74 написав: Та отож. Теж планував старість в Криму. Колись. Давно. Тепер доводиться шукати альтернативні локації) З того всього ще не був у Словенії. В Італії відносно недороге житло, але суттєво дороге життя. Оті «нечлени», типу Чорногорії (атмосфера, як на Троєщині), Албанія - то, як на мене, якась середньоазійська республіка з морем. В Болгарії не був жодного разу, але й не тягне. Вистачило відео) Іспанія - влітку треба кудись тікати, мало зелені, далеко. Перейнявся порадою Aksel Frank щодо доступності (доїхати впродовж дня). Та отож. Теж планував старість в Криму. Колись. Давно. Тепер доводиться шукати альтернативні локації) З того всього ще не був у Словенії. В Італії відносно недороге житло, але суттєво дороге життя. Оті «нечлени», типу Чорногорії (атмосфера, як на Троєщині), Албанія - то, як на мене, якась середньоазійська республіка з морем. В Болгарії не був жодного разу, але й не тягне. Вистачило відео) Іспанія - влітку треба кудись тікати, мало зелені, далеко. Перейнявся порадою Aksel Frank щодо доступності (доїхати впродовж дня).



Словения, Хорватия варианты не из дешёвых. По Черногории догадываюсь что осень там дождливая. Есть ли там инфраструктура для зимнего отдыха , ну там болььшие открытые бассейны и т.д? А то покупать "дачку " на 3 месяца в году за такие деньги ну дорогое удовольствие Словения, Хорватия варианты не из дешёвых. По Черногории догадываюсь что осень там дождливая. Есть ли там инфраструктура для зимнего отдыха , ну там болььшие открытые бассейны и т.д? А то покупать "дачку " на 3 месяца в году за такие деньги ну дорогое удовольствие

М л я , я в силу своей закомплексованости а может доходов 2000+ тут ,не уехал в Сан Бенедетто дель Тронто, лучшебі уехали... М л я , я в силу своей закомплексованости а может доходов 2000+ тут ,не уехал в Сан Бенедетто дель Тронто, лучшебі уехали...



Италия у меня вариант в разработке , как более амбициозная альтернатива даче в Свети Власе. В Ютюбе показывают аппетитные варианты по Италии , пока не понял где подвох Италия у меня вариант в разработке , как более амбициозная альтернатива даче в Свети Власе. В Ютюбе показывают аппетитные варианты по Италии , пока не понял где подвох fox767676 Повідомлень: 2737 З нами з: 13.06.20 Подякував: 350 раз. Подякували: 141 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 31 січ, 2025 22:43 The_Rebel написав: Gastarbaiter написав: rjkz написав: У кого-то есть другой глобус? У кого-то есть другой глобус?

Мальта. Кто ее на карте найдет, чтобы нападать? Да и море вокруг. И недорого, вроде. Мальта. Кто ее на карте найдет, чтобы нападать? Да и море вокруг. И недорого, вроде.

Мальта якраз на межі мусульманського і християнського світів. Пам'ятаю там колись війська того самого Сулеймана (з Роксолани 🙂) та бербери з півночі Африки оточили острів, висадилися і до ноги винищили декілька міст. Фортеця встояла неймовірною доблестю її захисників, що у багато разів програвали в кількості.

П.с. Підтримую дописувачів вище про Південну Америку, додав би ще Аргентину. Бо навіть Блумберг пише, що намічається нова Ялта (США, Китай, росія) і все йде до того, що великі держави будуть знову ділити світ нехтуючи інтересами малих країн. І якраз Південна Америка знаходиться на відносно безпечній відстані від усіх цих 3х військових монстрів Мальта якраз на межі мусульманського і християнського світів. Пам'ятаю там колись війська того самого Сулеймана (з Роксолани 🙂) та бербери з півночі Африки оточили острів, висадилися і до ноги винищили декілька міст. Фортеця встояла неймовірною доблестю її захисників, що у багато разів програвали в кількості.П.с. Підтримую дописувачів вище про Південну Америку, додав би ще Аргентину. Бо навіть Блумберг пише, що намічається нова Ялта (США, Китай, росія) і все йде до того, що великі держави будуть знову ділити світ нехтуючи інтересами малих країн. І якраз Південна Америка знаходиться на відносно безпечній відстані від усіх цих 3х військових монстрів



Ви ще не зрозуміли що дістануть навіть в Гренландії ? Вся Америка згідно доктрини Монро до якої повертаються у Вашингтоні - "зона інтересів США". І це буде полем битв( сподіваюсь економічних , дипломатичних), між США та віссю зла , як Україна та Нова Європа . Спокійно більш-менш буде у метрополіях - США та стара Європа Ви ще не зрозуміли що дістануть навіть в Гренландії ?Вся Америка згідно доктрини Монро до якої повертаються у Вашингтоні - "зона інтересів США". І це буде полем битв( сподіваюсь економічних , дипломатичних), між США та віссю зла , як Україна та Нова Європа . Спокійно більш-менш буде у метрополіях - США та стара Європа fox767676 Повідомлень: 2737 З нами з: 13.06.20 Подякував: 350 раз. Подякували: 141 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 лют, 2025 04:14 2587715 написав: rjkz написав: shapo написав:

Не спорю при нашей системе где все в основном по черному хотя и при официальной сдаче судиться тот ещё квест и все зависит от наглости арендодателя и глупости арендатора или наоборот,тем не менее риски сильно уменьшаются когда находишься рядом Не спорю при нашей системе где все в основном по черному хотя и при официальной сдаче судиться тот ещё квест и все зависит от наглости арендодателя и глупости арендатора или наоборот,тем не менее риски сильно уменьшаются когда находишься рядом





Это классика жанра.

Менеджерить арендную недвигу надо рядом.

Если как мы с Вами оказались, то становимся мотивированными продавцами. Это классика жанра.Менеджерить арендную недвигу надо рядом.Если как мы с Вами оказались, то становимся мотивированными продавцами. Те у кого есть недвига в Украине уже давно изучили эти вопросы и все это решаемо, а тем у кого ничего нет - это и не нужно Те у кого есть недвига в Украине уже давно изучили эти вопросы и все это решаемо, а тем у кого ничего нет - это и не нужно



Ну, вот, на ветке как минимум 2 человека с несколькими арендными квартирами, которые желают от них избавиться. Проблема с прозрачным выводом денег.

Сколько у вас арендных квартир и откуда вы их менеджерите? Ну, вот, на ветке как минимум 2 человека с несколькими арендными квартирами, которые желают от них избавиться. Проблема с прозрачным выводом денег.Сколько у вас арендных квартир и откуда вы их менеджерите? rjkz

Повідомлень: 17048 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8467 раз. Подякували: 5332 раз. Профіль 8 4 6 ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 лют, 2025 07:51 rjkz написав:

Ну, вот, на ветке как минимум 2 человека с несколькими арендными квартирами, которые желают от них избавиться. Проблема с прозрачным выводом денег.

Сколько у вас арендных квартир и откуда вы их менеджерите? Ну, вот, на ветке как минимум 2 человека с несколькими арендными квартирами, которые желают от них избавиться. Проблема с прозрачным выводом денег.Сколько у вас арендных квартир и откуда вы их менеджерите?



Подскажите что говорят в США про Трампа ? Простой народ.

По ходу начинаються торговіе войні.

Как бі по США самим не прилетело. Подскажите что говорят в США про Трампа ? Простой народ.По ходу начинаються торговіе войні.Как бі по США самим не прилетело. Хомякоид Повідомлень: 2496 З нами з: 19.09.14 Подякував: 2991 раз. Подякували: 401 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 лют, 2025 09:11 Хомякоид написав: rjkz написав:

Ну, вот, на ветке как минимум 2 человека с несколькими арендными квартирами, которые желают от них избавиться. Проблема с прозрачным выводом денег.

Сколько у вас арендных квартир и откуда вы их менеджерите? Ну, вот, на ветке как минимум 2 человека с несколькими арендными квартирами, которые желают от них избавиться. Проблема с прозрачным выводом денег.Сколько у вас арендных квартир и откуда вы их менеджерите?



Подскажите что говорят в США про Трампа ? Простой народ.

По ходу начинаються торговіе войні.

Как бі по США самим не прилетело. Подскажите что говорят в США про Трампа ? Простой народ.По ходу начинаються торговіе войні.Как бі по США самим не прилетело.

Ну пудумайте трохи, як США прилетить за такого негативного торгового балансу?

https://tradingeconomics.com/united-sta ... e-of-trade

Тут просто проситься захист внутрішнього ринку.

Про тарифи для Канади, Мексики і Китаю маємо дізнатись вже сьогодні

https://www.pravda.com.ua/news/2025/01/31/7496240/



ЄС приготуватися https://www.pravda.com.ua/news/2025/02/1/7496262/ Ну пудумайте трохи, як США прилетить за такого негативного торгового балансу?Тут просто проситься захист внутрішнього ринку.Про тарифи для Канади, Мексики і Китаю маємо дізнатись вже сьогодніЄС приготуватися BIGor

Повідомлень: 9797 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1407 раз. Подякували: 1827 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 лют, 2025 09:15 fox767676 написав: Италия у меня вариант в разработке , как более амбициозная альтернатива даче в Свети Власе. В Ютюбе показывают аппетитные варианты по Италии , пока не понял где подвох Италия у меня вариант в разработке , как более амбициозная альтернатива даче в Свети Власе. В Ютюбе показывают аппетитные варианты по Италии , пока не понял где подвох

Не дивіться Ютуб, дивіться ідеаліста, вони навіть українську мову підтримують https://www.idealista.it/uk/ ну каммон.



ПС який регіон Італії розглядаєте? Не дивіться Ютуб, дивіться ідеаліста, вони навіть українську мову підтримуютьну каммон.ПС який регіон Італії розглядаєте? BIGor

Повідомлень: 9797 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1407 раз. Подякували: 1827 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 лют, 2025 09:47 Re: Еміграція, заробітчанство Національний банк України у 2024 році встановив загальний ліміт на зняття готівки - до 100 тисяч гривень на день. Для українців за кордоном цей ліміт становить 12 500 гривень на тиждень (з понеділка по неділю).



Тобто навіть якщо перевести весь кеш на картку, то знімати його можна по 300 доларів на тиждень. Хоча можливо оплачувати товари можна карткою українського банку.



Такщо так - краще вивозити по 10к в трусах.



Цікаво, а можна декілька разів за день кордон перейти туди-сюди? В якомусь Чопі наприклад? Чи є якісь обмеження на це? 2587715

Повідомлень: 177 З нами з: 25.12.23 Подякував: 7 раз. Подякували: 6 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2588258925902591 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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