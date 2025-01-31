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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 01 лют, 2025 11:24
Bolt написав: 2587715 написав:Національний банк України у 2024 році встановив загальний ліміт на зняття готівки - до 100 тисяч гривень на день. Для українців за кордоном цей ліміт становить 12 500 гривень на тиждень (з понеділка по неділю).
Тобто навіть якщо перевести весь кеш на картку, то знімати його можна по 300 доларів на тиждень. Хоча можливо оплачувати товари можна карткою українського банку.
Такщо так - краще вивозити по 10к в трусах.
Цікаво, а можна декілька разів за день кордон перейти туди-сюди? В якомусь Чопі наприклад? Чи є якісь обмеження на це?
Не знаю, як зараз, але як тільки відкрили піший перехід в Щегинях 98 році, то в 99му я часто робив по 2 ходки з сигаретами в день до Польші, а одного разу навіть три. 👍
До падения Берлинской стены жители ГДР могли ездить без виз в Югославию. При этом югославы могли спокойно ездить в Италию и Австрию. А вот восточные немцы поехать в кап.страну не могли - их если отлавливали в Югославии на границе, то депортировали в ГДР где могли за это и посадить. Однако Югославия для немцев и венгров была окном побега в Австрию через горы, так как граница особо не охранялась.
Однако не смотря на открытость и дружелюбность к кап.странам это не помешало им разбомбить Югославию. А вот Венгрия и ГДР присоединились к ЕС довольно мирно и быстро.
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Додано: Суб 01 лют, 2025 11:35
Bolt написав: 2587715 написав:Національний банк України у 2024 році встановив загальний ліміт на зняття готівки - до 100 тисяч гривень на день. Для українців за кордоном цей ліміт становить 12 500 гривень на тиждень (з понеділка по неділю).
Тобто навіть якщо перевести весь кеш на картку, то знімати його можна по 300 доларів на тиждень. Хоча можливо оплачувати товари можна карткою українського банку.
Такщо так - краще вивозити по 10к в трусах.
Цікаво, а можна декілька разів за день кордон перейти туди-сюди? В якомусь Чопі наприклад? Чи є якісь обмеження на це?
Не знаю, як зараз, але як тільки відкрили піший перехід в Щегинях 98 році, то в 99му
я часто робив по 2 ходки з сигаретами в день до Польші, а одного разу навіть три. 👍
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