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#<1 ... 2589259025912592 Додано: Суб 01 лют, 2025 11:24 Bolt написав: 2587715 написав: Національний банк України у 2024 році встановив загальний ліміт на зняття готівки - до 100 тисяч гривень на день. Для українців за кордоном цей ліміт становить 12 500 гривень на тиждень (з понеділка по неділю).



Тобто навіть якщо перевести весь кеш на картку, то знімати його можна по 300 доларів на тиждень. Хоча можливо оплачувати товари можна карткою українського банку.



Такщо так - краще вивозити по 10к в трусах.



Цікаво, а можна декілька разів за день кордон перейти туди-сюди? В якомусь Чопі наприклад? Чи є якісь обмеження на це? Національний банк України у 2024 році встановив загальний ліміт на зняття готівки - до 100 тисяч гривень на день. Для українців за кордоном цей ліміт становить 12 500 гривень на тиждень (з понеділка по неділю).Тобто навіть якщо перевести весь кеш на картку, то знімати його можна по 300 доларів на тиждень. Хоча можливо оплачувати товари можна карткою українського банку.Такщо так - краще вивозити по 10к в трусах.Цікаво, а можна декілька разів за день кордон перейти туди-сюди? В якомусь Чопі наприклад? Чи є якісь обмеження на це?

Не знаю, як зараз, але як тільки відкрили піший перехід в Щегинях 98 році, то в 99му я часто робив по 2 ходки з сигаретами в день до Польші, а одного разу навіть три. 👍 Не знаю, як зараз, але як тільки відкрили піший перехід в Щегинях 98 році, то в 99му я часто робив по 2 ходки з сигаретами в день до Польші, а одного разу навіть три. 👍

До падения Берлинской стены жители ГДР могли ездить без виз в Югославию. При этом югославы могли спокойно ездить в Италию и Австрию. А вот восточные немцы поехать в кап.страну не могли - их если отлавливали в Югославии на границе, то депортировали в ГДР где могли за это и посадить. Однако Югославия для немцев и венгров была окном побега в Австрию через горы, так как граница особо не охранялась.



Однако не смотря на открытость и дружелюбность к кап.странам это не помешало им разбомбить Югославию. А вот Венгрия и ГДР присоединились к ЕС довольно мирно и быстро. До падения Берлинской стены жители ГДР могли ездить без виз в Югославию. При этом югославы могли спокойно ездить в Италию и Австрию. А вот восточные немцы поехать в кап.страну не могли - их если отлавливали в Югославии на границе, то депортировали в ГДР где могли за это и посадить. Однако Югославия для немцев и венгров была окном побега в Австрию через горы, так как граница особо не охранялась.Однако не смотря на открытость и дружелюбность к кап.странам это не помешало им разбомбить Югославию. А вот Венгрия и ГДР присоединились к ЕС довольно мирно и быстро. 2587715

Повідомлень: 178 З нами з: 25.12.23 Подякував: 7 раз. Подякували: 6 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 лют, 2025 11:35 Bolt написав: 2587715 написав: Національний банк України у 2024 році встановив загальний ліміт на зняття готівки - до 100 тисяч гривень на день. Для українців за кордоном цей ліміт становить 12 500 гривень на тиждень (з понеділка по неділю).



Тобто навіть якщо перевести весь кеш на картку, то знімати його можна по 300 доларів на тиждень. Хоча можливо оплачувати товари можна карткою українського банку.



Такщо так - краще вивозити по 10к в трусах.



Цікаво, а можна декілька разів за день кордон перейти туди-сюди? В якомусь Чопі наприклад? Чи є якісь обмеження на це? Національний банк України у 2024 році встановив загальний ліміт на зняття готівки - до 100 тисяч гривень на день. Для українців за кордоном цей ліміт становить 12 500 гривень на тиждень (з понеділка по неділю).Тобто навіть якщо перевести весь кеш на картку, то знімати його можна по 300 доларів на тиждень. Хоча можливо оплачувати товари можна карткою українського банку.Такщо так - краще вивозити по 10к в трусах.Цікаво, а можна декілька разів за день кордон перейти туди-сюди? В якомусь Чопі наприклад? Чи є якісь обмеження на це?

Не знаю, як зараз, але як тільки відкрили піший перехід в Щегинях 98 році, то в 99му я часто робив по 2 ходки з сигаретами в день до Польші, а одного разу навіть три. 👍 Не знаю, як зараз, але як тільки відкрили піший перехід в Щегинях 98 році, тоя часто робив по 2 ходки з сигаретами в день до Польші, а одного разу навіть три. 👍

Ви були прописані у прикордонній зоні? Ви були прописані у прикордонній зоні? Vadim_

Повідомлень: 3633 З нами з: 23.05.14 Подякував: 609 раз. Подякували: 500 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2589259025912592 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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