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2587715 написав:Національний банк України у 2024 році встановив загальний ліміт на зняття готівки - до 100 тисяч гривень на день. Для українців за кордоном цей ліміт становить 12 500 гривень на тиждень (з понеділка по неділю).
Тобто навіть якщо перевести весь кеш на картку, то знімати його можна по 300 доларів на тиждень. Хоча можливо оплачувати товари можна карткою українського банку.
Такщо так - краще вивозити по 10к в трусах.
Цікаво, а можна декілька разів за день кордон перейти туди-сюди? В якомусь Чопі наприклад? Чи є якісь обмеження на це?
Не знаю, як зараз, але як тільки відкрили піший перехід в Щегинях 98 році, то в 99му я часто робив по 2 ходки з сигаретами в день до Польші, а одного разу навіть три. 👍
До падения Берлинской стены жители ГДР могли ездить без виз в Югославию. При этом югославы могли спокойно ездить в Италию и Австрию. А вот восточные немцы поехать в кап.страну не могли - их если отлавливали в Югославии на границе, то депортировали в ГДР где могли за это и посадить. Однако Югославия для немцев и венгров была окном побега в Австрию через горы, так как граница особо не охранялась.
Однако не смотря на открытость и дружелюбность к кап.странам это не помешало им разбомбить Югославию. А вот Венгрия и ГДР присоединились к ЕС довольно мирно и быстро.
2587715 написав:Національний банк України у 2024 році встановив загальний ліміт на зняття готівки - до 100 тисяч гривень на день. Для українців за кордоном цей ліміт становить 12 500 гривень на тиждень (з понеділка по неділю).
Тобто навіть якщо перевести весь кеш на картку, то знімати його можна по 300 доларів на тиждень. Хоча можливо оплачувати товари можна карткою українського банку.
Такщо так - краще вивозити по 10к в трусах.
Цікаво, а можна декілька разів за день кордон перейти туди-сюди? В якомусь Чопі наприклад? Чи є якісь обмеження на це?
Не знаю, як зараз, але як тільки відкрили піший перехід в Щегинях 98 році, то в 99му я часто робив по 2 ходки з сигаретами в день до Польші, а одного разу навіть три. 👍
2587715 написав:Національний банк України у 2024 році встановив загальний ліміт на зняття готівки - до 100 тисяч гривень на день. Для українців за кордоном цей ліміт становить 12 500 гривень на тиждень (з понеділка по неділю).
Тобто навіть якщо перевести весь кеш на картку, то знімати його можна по 300 доларів на тиждень. Хоча можливо оплачувати товари можна карткою українського банку.
Такщо так - краще вивозити по 10к в трусах.
Цікаво, а можна декілька разів за день кордон перейти туди-сюди? В якомусь Чопі наприклад? Чи є якісь обмеження на це?
Не знаю, як зараз, але як тільки відкрили піший перехід в Щегинях 98 році, то в 99му я часто робив по 2 ходки з сигаретами в день до Польші, а одного разу навіть три. 👍
Те ,кто не пользовался банковской системой других стран будут таскать пачки зелени через границу в карманах не понимая что там их ещё нужно легализовать положив на свой счёт ,а для этого есть ещё более жёсткие ограничения и нужно доказывать их происхождение. А расплачиваться налом можно только для небольшого бытового потребления, любая крупная покупка только с банковского счёта. Да и если придется менять баксы на местную валюту,то тут непременно в обменники требуют документ по которому тобой при больших суммах заинтересуется налоговая
Востаннє редагувалось shapo в Суб 01 лют, 2025 12:16, всього редагувалось 1 раз.
Непанимаю , а до того шо можна було просто так туда -сюда через кордон?
Спочатку в середині 90-х треба було ваучери купляти, типа від польскіх туристичних фірм. А в кінці 90-х просто паспорт було достатньо. Я тоді два закордонних паспорта стесав від корки до корки. Загалом трохи менше 200 поїздок за 4 ри роки.
Непанимаю , а до того шо можна було просто так туда -сюда через кордон?
Мне знакомый в 99-ом предлагал в Польшу поехать ограбить какую-то бедронку приграничную - где-то даже пару стартовых пистолетов для этого раздобыл. Типа без виз туда-сюда и пресс кэша в кармане. Я сказал что у меня сессия и времени нет. С тех пор не видел его. А сейчас думаю он наверное отсидел там года 3 всего, уже и гражданство ЕС получил поди:)