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#<1 ... 25902591259225932594> Додано: Суб 01 лют, 2025 11:24 Bolt написав: 2587715 написав: Національний банк України у 2024 році встановив загальний ліміт на зняття готівки - до 100 тисяч гривень на день. Для українців за кордоном цей ліміт становить 12 500 гривень на тиждень (з понеділка по неділю).



Тобто навіть якщо перевести весь кеш на картку, то знімати його можна по 300 доларів на тиждень. Хоча можливо оплачувати товари можна карткою українського банку.



Такщо так - краще вивозити по 10к в трусах.



Цікаво, а можна декілька разів за день кордон перейти туди-сюди? В якомусь Чопі наприклад? Чи є якісь обмеження на це? Національний банк України у 2024 році встановив загальний ліміт на зняття готівки - до 100 тисяч гривень на день. Для українців за кордоном цей ліміт становить 12 500 гривень на тиждень (з понеділка по неділю).Тобто навіть якщо перевести весь кеш на картку, то знімати його можна по 300 доларів на тиждень. Хоча можливо оплачувати товари можна карткою українського банку.Такщо так - краще вивозити по 10к в трусах.Цікаво, а можна декілька разів за день кордон перейти туди-сюди? В якомусь Чопі наприклад? Чи є якісь обмеження на це?

Не знаю, як зараз, але як тільки відкрили піший перехід в Щегинях 98 році, то в 99му я часто робив по 2 ходки з сигаретами в день до Польші, а одного разу навіть три. 👍 Не знаю, як зараз, але як тільки відкрили піший перехід в Щегинях 98 році, то в 99му я часто робив по 2 ходки з сигаретами в день до Польші, а одного разу навіть три. 👍

До падения Берлинской стены жители ГДР могли ездить без виз в Югославию. При этом югославы могли спокойно ездить в Италию и Австрию. А вот восточные немцы поехать в кап.страну не могли - их если отлавливали в Югославии на границе, то депортировали в ГДР где могли за это и посадить. Однако Югославия для немцев и венгров была окном побега в Австрию через горы, так как граница особо не охранялась.



Однако не смотря на открытость и дружелюбность к кап.странам это не помешало им разбомбить Югославию. А вот Венгрия и ГДР присоединились к ЕС довольно мирно и быстро. До падения Берлинской стены жители ГДР могли ездить без виз в Югославию. При этом югославы могли спокойно ездить в Италию и Австрию. А вот восточные немцы поехать в кап.страну не могли - их если отлавливали в Югославии на границе, то депортировали в ГДР где могли за это и посадить. Однако Югославия для немцев и венгров была окном побега в Австрию через горы, так как граница особо не охранялась.Однако не смотря на открытость и дружелюбность к кап.странам это не помешало им разбомбить Югославию. А вот Венгрия и ГДР присоединились к ЕС довольно мирно и быстро. 2587715

Повідомлень: 179 З нами з: 25.12.23 Подякував: 7 раз. Подякували: 7 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 лют, 2025 11:35 Bolt написав: 2587715 написав: Національний банк України у 2024 році встановив загальний ліміт на зняття готівки - до 100 тисяч гривень на день. Для українців за кордоном цей ліміт становить 12 500 гривень на тиждень (з понеділка по неділю).



Тобто навіть якщо перевести весь кеш на картку, то знімати його можна по 300 доларів на тиждень. Хоча можливо оплачувати товари можна карткою українського банку.



Такщо так - краще вивозити по 10к в трусах.



Цікаво, а можна декілька разів за день кордон перейти туди-сюди? В якомусь Чопі наприклад? Чи є якісь обмеження на це? Національний банк України у 2024 році встановив загальний ліміт на зняття готівки - до 100 тисяч гривень на день. Для українців за кордоном цей ліміт становить 12 500 гривень на тиждень (з понеділка по неділю).Тобто навіть якщо перевести весь кеш на картку, то знімати його можна по 300 доларів на тиждень. Хоча можливо оплачувати товари можна карткою українського банку.Такщо так - краще вивозити по 10к в трусах.Цікаво, а можна декілька разів за день кордон перейти туди-сюди? В якомусь Чопі наприклад? Чи є якісь обмеження на це?

Не знаю, як зараз, але як тільки відкрили піший перехід в Щегинях 98 році, то в 99му я часто робив по 2 ходки з сигаретами в день до Польші, а одного разу навіть три. 👍 Не знаю, як зараз, але як тільки відкрили піший перехід в Щегинях 98 році, тоя часто робив по 2 ходки з сигаретами в день до Польші, а одного разу навіть три. 👍

Ви були прописані у прикордонній зоні? Ви були прописані у прикордонній зоні? Vadim_

Повідомлень: 3645 З нами з: 23.05.14 Подякував: 609 раз. Подякували: 501 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 лют, 2025 11:40 Vadim_ написав: Bolt написав: 2587715 написав: Національний банк України у 2024 році встановив загальний ліміт на зняття готівки - до 100 тисяч гривень на день. Для українців за кордоном цей ліміт становить 12 500 гривень на тиждень (з понеділка по неділю).



Тобто навіть якщо перевести весь кеш на картку, то знімати його можна по 300 доларів на тиждень. Хоча можливо оплачувати товари можна карткою українського банку.



Такщо так - краще вивозити по 10к в трусах.



Цікаво, а можна декілька разів за день кордон перейти туди-сюди? В якомусь Чопі наприклад? Чи є якісь обмеження на це? Національний банк України у 2024 році встановив загальний ліміт на зняття готівки - до 100 тисяч гривень на день. Для українців за кордоном цей ліміт становить 12 500 гривень на тиждень (з понеділка по неділю).Тобто навіть якщо перевести весь кеш на картку, то знімати його можна по 300 доларів на тиждень. Хоча можливо оплачувати товари можна карткою українського банку.Такщо так - краще вивозити по 10к в трусах.Цікаво, а можна декілька разів за день кордон перейти туди-сюди? В якомусь Чопі наприклад? Чи є якісь обмеження на це?

Не знаю, як зараз, але як тільки відкрили піший перехід в Щегинях 98 році, то в 99му я часто робив по 2 ходки з сигаретами в день до Польші, а одного разу навіть три. 👍 Не знаю, як зараз, але як тільки відкрили піший перехід в Щегинях 98 році, тоя часто робив по 2 ходки з сигаретами в день до Польші, а одного разу навіть три. 👍

Ви були прописані у прикордонній зоні? Ви були прописані у прикордонній зоні?

Ні. Зі Львова доїжджав. Ні. Зі Львова доїжджав. Bolt Повідомлень: 3328 З нами з: 09.11.17 Подякував: 21 раз. Подякували: 253 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 лют, 2025 11:51 Bolt написав: Vadim_ написав: Bolt написав: Не знаю, як зараз, але як тільки відкрили піший перехід в Щегинях 98 році, то в 99му я часто робив по 2 ходки з сигаретами в день до Польші, а одного разу навіть три. 👍 Не знаю, як зараз, але як тільки відкрили піший перехід в Щегинях 98 році, тоя часто робив по 2 ходки з сигаретами в день до Польші, а одного разу навіть три. 👍



Ви були прописані у прикордонній зоні? Ви були прописані у прикордонній зоні?

Ні. Зі Львова доїжджав. Ні. Зі Львова доїжджав.

І без візи? І без візи? Vadim_

Повідомлень: 3645 З нами з: 23.05.14 Подякував: 609 раз. Подякували: 501 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 лют, 2025 11:57 BIGor написав: fox767676 написав: Италия у меня вариант в разработке , как более амбициозная альтернатива даче в Свети Власе. В Ютюбе показывают аппетитные варианты по Италии , пока не понял где подвох Италия у меня вариант в разработке , как более амбициозная альтернатива даче в Свети Власе. В Ютюбе показывают аппетитные варианты по Италии , пока не понял где подвох

Не дивіться Ютуб, дивіться ідеаліста, вони навіть українську мову підтримують https://www.idealista.it/uk/ ну каммон.



ПС який регіон Італії розглядаєте? Не дивіться Ютуб, дивіться ідеаліста, вони навіть українську мову підтримуютьну каммон.ПС який регіон Італії розглядаєте?

Умбрію, та північно-східні комуни Умбрію, та північно-східні комуни fox767676 Повідомлень: 2739 З нами з: 13.06.20 Подякував: 352 раз. Подякували: 141 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 лют, 2025 12:00 Vadim_ написав: Bolt написав: Vadim_ написав: Ви були прописані у прикордонній зоні? Ви були прописані у прикордонній зоні?

Ні. Зі Львова доїжджав. Ні. Зі Львова доїжджав.

І без візи? І без візи?

Візи запровадили коли Польща в ЄС вступила. 😎 Візи запровадили коли Польща в ЄС вступила. 😎 Bolt Повідомлень: 3328 З нами з: 09.11.17 Подякував: 21 раз. Подякували: 253 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 лют, 2025 12:07 Bolt написав: Vadim_ написав: Bolt написав: Ні. Зі Львова доїжджав. Ні. Зі Львова доїжджав.

І без візи? І без візи?

Візи запровадили коли Польща в ЄС вступила. 😎 Візи запровадили коли Польща в ЄС вступила. 😎

Непанимаю , а до того шо можна було просто так туда -сюда через кордон? Непанимаю, а до того шо можна було просто так туда -сюда через кордон? Vadim_

Повідомлень: 3645 З нами з: 23.05.14 Подякував: 609 раз. Подякували: 501 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 лют, 2025 12:13 Те ,кто не пользовался банковской системой других стран будут таскать пачки зелени через границу в карманах не понимая что там их ещё нужно легализовать положив на свой счёт ,а для этого есть ещё более жёсткие ограничения и нужно доказывать их происхождение.

А расплачиваться налом можно только для небольшого бытового потребления, любая крупная покупка только с банковского счёта.

Да и если придется менять баксы на местную валюту,то тут непременно в обменники требуют документ по которому тобой при больших суммах заинтересуется налоговая Востаннє редагувалось shapo в Суб 01 лют, 2025 12:16, всього редагувалось 1 раз. shapo Повідомлень: 4832 З нами з: 29.05.18 Подякував: 110 раз. Подякували: 831 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 лют, 2025 12:13 Vadim_ написав: Bolt написав: Vadim_ написав: І без візи? І без візи?

Візи запровадили коли Польща в ЄС вступила. 😎 Візи запровадили коли Польща в ЄС вступила. 😎

Непанимаю , а до того шо можна було просто так туда -сюда через кордон? Непанимаю, а до того шо можна було просто так туда -сюда через кордон?

Спочатку в середині 90-х треба було ваучери купляти, типа від польскіх туристичних фірм. А в кінці 90-х просто паспорт було достатньо. Я тоді два закордонних паспорта стесав від корки до корки.

Загалом трохи менше 200 поїздок за 4 ри роки. Спочатку в середині 90-х треба було ваучери купляти, типа від польскіх туристичних фірм. А в кінці 90-х просто паспорт було достатньо. Я тоді два закордонних паспорта стесав від корки до корки.Загалом трохи менше 200 поїздок за 4 ри роки. Bolt Повідомлень: 3328 З нами з: 09.11.17 Подякував: 21 раз. Подякували: 253 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 лют, 2025 12:17 Vadim_ написав: Bolt написав: Vadim_ написав: І без візи? І без візи?

Візи запровадили коли Польща в ЄС вступила. 😎 Візи запровадили коли Польща в ЄС вступила. 😎

Непанимаю , а до того шо можна було просто так туда -сюда через кордон? Непанимаю, а до того шо можна було просто так туда -сюда через кордон? Мне знакомый в 99-ом предлагал в Польшу поехать ограбить какую-то бедронку приграничную - где-то даже пару стартовых пистолетов для этого раздобыл. Типа без виз туда-сюда и пресс кэша в кармане. Я сказал что у меня сессия и времени нет. С тех пор не видел его. А сейчас думаю он наверное отсидел там года 3 всего, уже и гражданство ЕС получил поди:) Мне знакомый в 99-ом предлагал в Польшу поехать ограбить какую-то бедронку приграничную - где-то даже пару стартовых пистолетов для этого раздобыл. Типа без виз туда-сюда и пресс кэша в кармане. Я сказал что у меня сессия и времени нет. С тех пор не видел его. А сейчас думаю он наверное отсидел там года 3 всего, уже и гражданство ЕС получил поди:) 2587715

Повідомлень: 179 З нами з: 25.12.23 Подякував: 7 раз. Подякували: 7 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 25902591259225932594> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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