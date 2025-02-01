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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 01 лют, 2025 12:23
Bolt написав: Vadim_ написав: Bolt написав:
Візи запровадили коли Польща в ЄС вступила. 😎
Непанимаю
, а до того шо можна було просто так туда -сюда через кордон?
Спочатку в середині 90-х треба було ваучери купляти, типа від польскіх туристичних фірм. А в кінці 90-х просто паспорт було достатньо. Я тоді два закордонних паспорта стесав від корки до корки.
Загалом трохи менше 200 поїздок за 4 ри роки.
Ляпота
и как ви там не заякорились?
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Vadim_
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Додано: Суб 01 лют, 2025 12:26
shapo написав:
Те ,кто не пользовался банковской системой других стран будут таскать пачки зелени через границу в карманах не понимая что там их ещё нужно легализовать положив на свой счёт ,а для этого есть ещё более жёсткие ограничения и нужно доказывать их происхождение.
А расплачиваться налом можно только для небольшого бытового потребления, любая крупная покупка только с банковского счёта.
Да и если придется менять баксы на местную валюту,то тут непременно в обменники требуют документ по которому тобой при больших суммах заинтересуется налоговая
Ви дуже перебільшуєте, все нормально легалізується, треба просто мати нормальні доки. Навіть якщо доків нема (малореально) то можна потроху міняти в обмінниках і витрачати на життя нал, а зарплата вже капає на офіційний рахунок - і з нього вже робите великі покупки.
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BIGor
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Додано: Суб 01 лют, 2025 12:41
BIGor написав:
Ви дуже перебільшуєте, все нормально легалізується, треба просто мати нормальні доки.
Кум розповідає, що в тій же Німеччині запустили бізнес по легалізації грошей. Якщо коротко, то фірма видає кредит під заставу готівки... Заносиш мільйон Євро у валізі, а тобі на рахунок кидають 970 тис. кредиту на місяць. І потім просто не повертаєш кредит, а вони забирають валізу...
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Дюрі-бачі
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Додано: Суб 01 лют, 2025 12:43
Если вы переводите через Свифт или иной легальной платежной системы,то тогда действительно для легализации этого перевода нужны документы о их происхождении из страны откуда переводятся или промежуточной.
А как вы будете объяснять нал?
Расскажите что вам запрещено вывоз переводом?
Естественно,есть какие-то методы переводов для украинских чиновников скупающих недвигу за границей,но там другие суммы и другой админ ресурс,с вашими копейками никто связываться не будет
Наверняка есть и те методы которым пользуется криминал и ,наверное,крипта в этом ряду.
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shapo
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Додано: Суб 01 лют, 2025 12:44
Дюрі-бачі написав: BIGor написав:
Ви дуже перебільшуєте, все нормально легалізується, треба просто мати нормальні доки.
Кум розповідає, що в тій же Німеччині запустили бізнес по легалізації грошей. Якщо коротко, то фірма видає кредит під заставу готівки... Заносиш мільйон Євро у валізі, а тобі на рахунок кидають 970 тис. кредиту на місяць. І потім просто не повертаєш кредит, а вони забирають валізу...
И долго такая явно криминальная схема просуществует и где гарантии что вы не окажетесь ее последним клиентом?
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Додано: Суб 01 лют, 2025 12:48
Дюрі-бачі написав: BIGor написав:
Ви дуже перебільшуєте, все нормально легалізується, треба просто мати нормальні доки.
Кум розповідає, що в тій же Німеччині запустили бізнес по легалізації грошей. Якщо коротко, то фірма видає кредит під заставу готівки... Заносиш мільйон Євро у валізі, а тобі на рахунок кидають 970 тис. кредиту на місяць. І потім просто не повертаєш кредит, а вони забирають валізу...
Даже там взятки, шо балакати про наших сивочолих
и прочих кучьм и с косою
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Vadim_
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Додано: Суб 01 лют, 2025 12:57
Дюрі-бачі написав: BIGor написав:
Ви дуже перебільшуєте, все нормально легалізується, треба просто мати нормальні доки.
Кум розповідає, що в тій же Німеччині запустили бізнес по легалізації грошей. Якщо коротко, то фірма видає кредит під заставу готівки... Заносиш мільйон Євро у валізі, а тобі на рахунок кидають 970 тис. кредиту на місяць. І потім просто не повертаєш кредит, а вони забирають валізу...
В Испании такая "услуга" стоит 10%, но не меньше 50к евро. Тоесть не актуально для обычных пересичных с 100-200к.
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Додано: Суб 01 лют, 2025 12:59
Сейчас государства везде стараются ограничить нал. В Израиле максимум снять с счета и иметь дома ( хотя не очень представляю как это будут проверять без ордера на обыск) ограничено 6000 шек (1670$). Также перестали выпускать самые большие купюры в 200 шек в чем и хранят нал. Тем более что шекель основная валюта и на Западном берегу в ПА,и в Газе, и вообще у криминала.
В Австралии ещё жёстче - даже на базарах в отличие от Израиля рассчитываются безналом хотя видел у китайцев две цены на чеснок - за нал дешевле
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shapo
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Додано: Суб 01 лют, 2025 13:04
Vadim_ написав: Bolt написав: Vadim_ написав:
Непанимаю
, а до того шо можна було просто так туда -сюда через кордон?
Спочатку в середині 90-х треба було ваучери купляти, типа від польскіх туристичних фірм. А в кінці 90-х просто паспорт було достатньо. Я тоді два закордонних паспорта стесав від корки до корки.
Загалом трохи менше 200 поїздок за 4 ри роки.
Ляпота
и как ви там не заякорились?
То, что в Польше нефиг делать м понял ещё в 95 м году когда там целое лето на каникулах в политехе работал на польского пана за пол бакса в час, в то время как он работал в Бундесе за 10 марок в час.
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Bolt
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Додано: Суб 01 лют, 2025 13:05
shapo написав:
Сейчас государства везде стараются ограничить нал. В Израиле максимум снять с счета и иметь дома ( хотя не очень представляю как это будут проверять без ордера на обыск) ограничено 6000 шек (1670$). Также перестали выпускать самые большие купюры в 200 шек в чем и хранят нал. Тем более что шекель основная валюта и на Западном берегу в ПА,и в Газе, и вообще у криминала.
В Австралии ещё жёстче - даже на базарах в отличие от Израиля рассчитываются безналом хотя видел у китайцев две цены на чеснок
- за нал дешевле
Пачём в американских?
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Vadim_
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