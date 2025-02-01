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#<1 ... 2591259225932594> Додано: Суб 01 лют, 2025 12:23 Bolt написав: Vadim_ написав: Bolt написав: Візи запровадили коли Польща в ЄС вступила. 😎 Візи запровадили коли Польща в ЄС вступила. 😎

Непанимаю , а до того шо можна було просто так туда -сюда через кордон? Непанимаю, а до того шо можна було просто так туда -сюда через кордон?

Спочатку в середині 90-х треба було ваучери купляти, типа від польскіх туристичних фірм. А в кінці 90-х просто паспорт було достатньо. Я тоді два закордонних паспорта стесав від корки до корки.

Загалом трохи менше 200 поїздок за 4 ри роки. Спочатку в середині 90-х треба було ваучери купляти, типа від польскіх туристичних фірм. А в кінці 90-х просто паспорт було достатньо. Я тоді два закордонних паспорта стесав від корки до корки.Загалом трохи менше

Ляпота и как ви там не заякорились? Ляпотаи как ви там не заякорились? Vadim_

Повідомлень: 3645 З нами з: 23.05.14 Подякував: 609 раз. Подякували: 501 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 лют, 2025 12:26 shapo написав: Те ,кто не пользовался банковской системой других стран будут таскать пачки зелени через границу в карманах не понимая что там их ещё нужно легализовать положив на свой счёт ,а для этого есть ещё более жёсткие ограничения и нужно доказывать их происхождение.

А расплачиваться налом можно только для небольшого бытового потребления, любая крупная покупка только с банковского счёта.

Да и если придется менять баксы на местную валюту,то тут непременно в обменники требуют документ по которому тобой при больших суммах заинтересуется налоговая Те ,кто не пользовался банковской системой других стран будут таскать пачки зелени через границу в карманах не понимая что там их ещё нужно легализовать положив на свой счёт ,а для этого есть ещё более жёсткие ограничения и нужно доказывать их происхождение.А расплачиваться налом можно только для небольшого бытового потребления, любая крупная покупка только с банковского счёта.Да и если придется менять баксы на местную валюту,то тут непременно в обменники требуют документ по которому тобой при больших суммах заинтересуется налоговая

Ви дуже перебільшуєте, все нормально легалізується, треба просто мати нормальні доки. Навіть якщо доків нема (малореально) то можна потроху міняти в обмінниках і витрачати на життя нал, а зарплата вже капає на офіційний рахунок - і з нього вже робите великі покупки. Ви дуже перебільшуєте, все нормально легалізується, треба просто мати нормальні доки. Навіть якщо доків нема (малореально) то можна потроху міняти в обмінниках і витрачати на життя нал, а зарплата вже капає на офіційний рахунок - і з нього вже робите великі покупки. BIGor

Повідомлень: 9798 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1407 раз. Подякували: 1828 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 лют, 2025 12:41 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: Ви дуже перебільшуєте, все нормально легалізується, треба просто мати нормальні доки. Ви дуже перебільшуєте, все нормально легалізується, треба просто мати нормальні доки.

Кум розповідає, що в тій же Німеччині запустили бізнес по легалізації грошей. Якщо коротко, то фірма видає кредит під заставу готівки... Заносиш мільйон Євро у валізі, а тобі на рахунок кидають 970 тис. кредиту на місяць. І потім просто не повертаєш кредит, а вони забирають валізу... Кум розповідає, що в тій же Німеччині запустили бізнес по легалізації грошей. Якщо коротко, то фірма видає кредит під заставу готівки... Заносиш мільйон Євро у валізі, а тобі на рахунок кидають 970 тис. кредиту на місяць. І потім просто не повертаєш кредит, а вони забирають валізу... Дюрі-бачі

Повідомлень: 4875 З нами з: 29.07.22 Подякував: 794 раз. Подякували: 586 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 лют, 2025 12:43 Если вы переводите через Свифт или иной легальной платежной системы,то тогда действительно для легализации этого перевода нужны документы о их происхождении из страны откуда переводятся или промежуточной.

А как вы будете объяснять нал?

Расскажите что вам запрещено вывоз переводом?

Естественно,есть какие-то методы переводов для украинских чиновников скупающих недвигу за границей,но там другие суммы и другой админ ресурс,с вашими копейками никто связываться не будет

Наверняка есть и те методы которым пользуется криминал и ,наверное,крипта в этом ряду. shapo Повідомлень: 4832 З нами з: 29.05.18 Подякував: 110 раз. Подякували: 831 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 лют, 2025 12:44 Дюрі-бачі написав: BIGor написав: Ви дуже перебільшуєте, все нормально легалізується, треба просто мати нормальні доки. Ви дуже перебільшуєте, все нормально легалізується, треба просто мати нормальні доки.

Кум розповідає, що в тій же Німеччині запустили бізнес по легалізації грошей. Якщо коротко, то фірма видає кредит під заставу готівки... Заносиш мільйон Євро у валізі, а тобі на рахунок кидають 970 тис. кредиту на місяць. І потім просто не повертаєш кредит, а вони забирають валізу... Кум розповідає, що в тій же Німеччині запустили бізнес по легалізації грошей. Якщо коротко, то фірма видає кредит під заставу готівки... Заносиш мільйон Євро у валізі, а тобі на рахунок кидають 970 тис. кредиту на місяць. І потім просто не повертаєш кредит, а вони забирають валізу...



И долго такая явно криминальная схема просуществует и где гарантии что вы не окажетесь ее последним клиентом? И долго такая явно криминальная схема просуществует и где гарантии что вы не окажетесь ее последним клиентом? shapo Повідомлень: 4832 З нами з: 29.05.18 Подякував: 110 раз. Подякували: 831 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 лют, 2025 12:48 Дюрі-бачі написав: BIGor написав: Ви дуже перебільшуєте, все нормально легалізується, треба просто мати нормальні доки. Ви дуже перебільшуєте, все нормально легалізується, треба просто мати нормальні доки.

Кум розповідає, що в тій же Німеччині запустили бізнес по легалізації грошей. Якщо коротко, то фірма видає кредит під заставу готівки... Заносиш мільйон Євро у валізі, а тобі на рахунок кидають 970 тис. кредиту на місяць. І потім просто не повертаєш кредит, а вони забирають валізу... Кум розповідає, що в тій же Німеччині запустили бізнес по легалізації грошей. Якщо коротко, то фірма видає кредит під заставу готівки... Заносиш мільйон Євро у валізі, а тобі на рахунок кидають 970 тис. кредиту на місяць. І потім просто не повертаєш кредит, а вони забирають валізу...

Даже там взятки, шо балакати про наших сивочолих и прочих кучьм и с косою Даже там взятки, шо балакати про наших сивочолихи прочих кучьм и с косою Vadim_

Повідомлень: 3645 З нами з: 23.05.14 Подякував: 609 раз. Подякували: 501 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 лют, 2025 12:57 Дюрі-бачі написав: BIGor написав: Ви дуже перебільшуєте, все нормально легалізується, треба просто мати нормальні доки. Ви дуже перебільшуєте, все нормально легалізується, треба просто мати нормальні доки.

Кум розповідає, що в тій же Німеччині запустили бізнес по легалізації грошей. Якщо коротко, то фірма видає кредит під заставу готівки... Заносиш мільйон Євро у валізі, а тобі на рахунок кидають 970 тис. кредиту на місяць. І потім просто не повертаєш кредит, а вони забирають валізу... Кум розповідає, що в тій же Німеччині запустили бізнес по легалізації грошей. Якщо коротко, то фірма видає кредит під заставу готівки... Заносиш мільйон Євро у валізі, а тобі на рахунок кидають 970 тис. кредиту на місяць. І потім просто не повертаєш кредит, а вони забирають валізу...

В Испании такая "услуга" стоит 10%, но не меньше 50к евро. Тоесть не актуально для обычных пересичных с 100-200к. В Испании такая "услуга" стоит 10%, но не меньше 50к евро. Тоесть не актуально для обычных пересичных с 100-200к. slonomag Повідомлень: 605 З нами з: 23.11.17 Подякував: 14 раз. Подякували: 146 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 лют, 2025 12:59 Сейчас государства везде стараются ограничить нал. В Израиле максимум снять с счета и иметь дома ( хотя не очень представляю как это будут проверять без ордера на обыск) ограничено 6000 шек (1670$). Также перестали выпускать самые большие купюры в 200 шек в чем и хранят нал. Тем более что шекель основная валюта и на Западном берегу в ПА,и в Газе, и вообще у криминала.

В Австралии ещё жёстче - даже на базарах в отличие от Израиля рассчитываются безналом хотя видел у китайцев две цены на чеснок - за нал дешевле shapo Повідомлень: 4832 З нами з: 29.05.18 Подякував: 110 раз. Подякували: 831 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 лют, 2025 13:04 Vadim_ написав: Bolt написав: Vadim_ написав: Непанимаю , а до того шо можна було просто так туда -сюда через кордон? Непанимаю, а до того шо можна було просто так туда -сюда через кордон?

Спочатку в середині 90-х треба було ваучери купляти, типа від польскіх туристичних фірм. А в кінці 90-х просто паспорт було достатньо. Я тоді два закордонних паспорта стесав від корки до корки.

Загалом трохи менше 200 поїздок за 4 ри роки. Спочатку в середині 90-х треба було ваучери купляти, типа від польскіх туристичних фірм. А в кінці 90-х просто паспорт було достатньо. Я тоді два закордонних паспорта стесав від корки до корки.Загалом трохи менше

Ляпота и как ви там не заякорились? Ляпотаи как ви там не заякорились?

То, что в Польше нефиг делать м понял ещё в 95 м году когда там целое лето на каникулах в политехе работал на польского пана за пол бакса в час, в то время как он работал в Бундесе за 10 марок в час. То, что в Польше нефиг делать м понял ещё в 95 м году когда там целое лето на каникулах в политехе работал на польского пана за пол бакса в час, в то время как он работал в Бундесе за 10 марок в час. Bolt Повідомлень: 3328 З нами з: 09.11.17 Подякував: 21 раз. Подякували: 253 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 лют, 2025 13:05 shapo написав: Сейчас государства везде стараются ограничить нал. В Израиле максимум снять с счета и иметь дома ( хотя не очень представляю как это будут проверять без ордера на обыск) ограничено 6000 шек (1670$). Также перестали выпускать самые большие купюры в 200 шек в чем и хранят нал. Тем более что шекель основная валюта и на Западном берегу в ПА,и в Газе, и вообще у криминала.

В Австралии ещё жёстче - даже на базарах в отличие от Израиля рассчитываются безналом хотя видел у китайцев две цены на чеснок - за нал дешевле Сейчас государства везде стараются ограничить нал. В Израиле максимум снять с счета и иметь дома ( хотя не очень представляю как это будут проверять без ордера на обыск) ограничено 6000 шек (1670$). Также перестали выпускать самые большие купюры в 200 шек в чем и хранят нал. Тем более что шекель основная валюта и на Западном берегу в ПА,и в Газе, и вообще у криминала.В Австралии ещё жёстче - даже на базарах в отличие от Израиля рассчитываются безналом хотя видел у китайцев две цены на- за нал дешевле

Пачём в американских? Пачём в американских? Vadim_

Повідомлень: 3645 З нами з: 23.05.14 Подякував: 609 раз. Подякували: 501 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2591259225932594> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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