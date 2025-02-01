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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2591259225932594
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 13:07

  shapo написав:
  Дюрі-бачі написав:
  BIGor написав:Ви дуже перебільшуєте, все нормально легалізується, треба просто мати нормальні доки.

Кум розповідає, що в тій же Німеччині запустили бізнес по легалізації грошей. Якщо коротко, то фірма видає кредит під заставу готівки... Заносиш мільйон Євро у валізі, а тобі на рахунок кидають 970 тис. кредиту на місяць. І потім просто не повертаєш кредит, а вони забирають валізу...


И долго такая явно криминальная схема просуществует и где гарантии что вы не окажетесь ее последним клиентом?

Как фирма легализует тот чемодан, чтобы следующий,, кредит" дать?!
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 13:13

просто муйня , местных зрадофылов
Vadim_
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 13:13

  Vadim_ написав:
  shapo написав:Сейчас государства везде стараются ограничить нал. В Израиле максимум снять с счета и иметь дома ( хотя не очень представляю как это будут проверять без ордера на обыск) ограничено 6000 шек (1670$). Также перестали выпускать самые большие купюры в 200 шек в чем и хранят нал. Тем более что шекель основная валюта и на Западном берегу в ПА,и в Газе, и вообще у криминала.
В Австралии ещё жёстче - даже на базарах в отличие от Израиля рассчитываются безналом хотя видел у китайцев две цены на чеснок - за нал дешевле

Пачём в американских?


Не помню,там все в aud, тогда 1usd=1,4 aud.
Да и менять usd на aud в обменниках очень невыгодно,комиссия в обе стороны 10%,гораздо дешевле карточкой укрбанка рассчитываться
shapo
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 13:17

Re: Еміграція, заробітчанство

  slonomag написав:Тоесть не актуально для обычных пересичных с 100-200к.
И много у нас пересичных с 100-200к?
2587715
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 13:20

  2587715 написав:
  slonomag написав:Тоесть не актуально для обычных пересичных с 100-200к.
И много у нас пересичных с 100-200к?


У вас в роzzии не знаю, в Киеве достаточно
shapo
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 13:50

Re: Еміграція, заробітчанство

  slonomag написав:В Испании такая "услуга" стоит 10%, но не меньше 50к евро. Тоесть не актуально для обычных пересичных с 100-200к.

В Німеччині 3-5%, суми від 15 тис. Євро.

  Bolt написав:Как фирма легализует тот чемодан, чтобы следующий,, кредит" дать?!

Не знаю.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 14:25

  2587715 написав:
  slonomag написав:Тоесть не актуально для обычных пересичных с 100-200к.
И много у нас пересичных с 100-200к?

Верховна зрада з усім гімном місцевої влади,депутатів і судебною...
Vadim_
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 14:34

  Vadim_ написав:
  2587715 написав:
  slonomag написав:Тоесть не актуально для обычных пересичных с 100-200к.
И много у нас пересичных с 100-200к?

Верховна зрада з усім гімном місцевої влади,депутатів і судебною...


Зачем так их унижаете? Там цифры на порядок больше. Речь о паре пристойных квартир в Киеве которые можно продать
shapo
 
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  #<1 ... 2591259225932594
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