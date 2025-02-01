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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 01 лют, 2025 13:07
shapo написав: Дюрі-бачі написав: BIGor написав:
Ви дуже перебільшуєте, все нормально легалізується, треба просто мати нормальні доки.
Кум розповідає, що в тій же Німеччині запустили бізнес по легалізації грошей. Якщо коротко, то фірма видає кредит під заставу готівки... Заносиш мільйон Євро у валізі, а тобі на рахунок кидають 970 тис. кредиту на місяць. І потім просто не повертаєш кредит, а вони забирають валізу...
И долго такая явно криминальная схема просуществует и где гарантии что вы не окажетесь ее последним клиентом?
Как фирма легализует тот чемодан, чтобы следующий,, кредит" дать?!
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Додано: Суб 01 лют, 2025 13:13
просто муйня , местных зрадофылов
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Vadim_
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Додано: Суб 01 лют, 2025 13:13
Vadim_ написав: shapo написав:
Сейчас государства везде стараются ограничить нал. В Израиле максимум снять с счета и иметь дома ( хотя не очень представляю как это будут проверять без ордера на обыск) ограничено 6000 шек (1670$). Также перестали выпускать самые большие купюры в 200 шек в чем и хранят нал. Тем более что шекель основная валюта и на Западном берегу в ПА,и в Газе, и вообще у криминала.
В Австралии ещё жёстче - даже на базарах в отличие от Израиля рассчитываются безналом хотя видел у китайцев две цены на чеснок
- за нал дешевле
Пачём в американских?
Не помню,там все в aud, тогда 1usd=1,4 aud.
Да и менять usd на aud в обменниках очень невыгодно,комиссия в обе стороны 10%,гораздо дешевле карточкой укрбанка рассчитываться
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shapo
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Додано: Суб 01 лют, 2025 13:17
slonomag написав:
Тоесть не актуально для обычных пересичных с 100-200к.
И много у нас пересичных с 100-200к?
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Додано: Суб 01 лют, 2025 13:20
2587715 написав: slonomag написав:
Тоесть не актуально для обычных пересичных с 100-200к.
И много у нас пересичных с 100-200к?
У вас в роzzии не знаю, в Киеве достаточно
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Додано: Суб 01 лют, 2025 13:50
slonomag написав:
В Испании такая "услуга" стоит 10%, но не меньше 50к евро. Тоесть не актуально для обычных пересичных с 100-200к.
В Німеччині 3-5%, суми від 15 тис. Євро.
Bolt написав:
Как фирма легализует тот чемодан, чтобы следующий,, кредит" дать?!
Не знаю.
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Додано: Суб 01 лют, 2025 14:25
2587715 написав: slonomag написав:
Тоесть не актуально для обычных пересичных с 100-200к.
И много у нас пересичных с 100-200к?
Верховна зрада з усім гімном місцевої влади,депутатів і судебною...
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Vadim_
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Додано: Суб 01 лют, 2025 14:34
Vadim_ написав: 2587715 написав: slonomag написав:
Тоесть не актуально для обычных пересичных с 100-200к.
И много у нас пересичных с 100-200к?
Верховна зрада з усім гімном місцевої влади,депутатів і судебною...
Зачем так их унижаете? Там цифры на порядок больше. Речь о паре пристойных квартир в Киеве которые можно продать
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