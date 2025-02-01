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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2591259225932594 Додано: Суб 01 лют, 2025 13:13 Vadim_ написав: shapo написав: Сейчас государства везде стараются ограничить нал. В Израиле максимум снять с счета и иметь дома ( хотя не очень представляю как это будут проверять без ордера на обыск) ограничено 6000 шек (1670$). Также перестали выпускать самые большие купюры в 200 шек в чем и хранят нал. Тем более что шекель основная валюта и на Западном берегу в ПА,и в Газе, и вообще у криминала.

В Австралии ещё жёстче - даже на базарах в отличие от Израиля рассчитываются безналом хотя видел у китайцев две цены на чеснок - за нал дешевле Сейчас государства везде стараются ограничить нал. В Израиле максимум снять с счета и иметь дома ( хотя не очень представляю как это будут проверять без ордера на обыск) ограничено 6000 шек (1670$). Также перестали выпускать самые большие купюры в 200 шек в чем и хранят нал. Тем более что шекель основная валюта и на Западном берегу в ПА,и в Газе, и вообще у криминала.В Австралии ещё жёстче - даже на базарах в отличие от Израиля рассчитываются безналом хотя видел у китайцев две цены на- за нал дешевле

Пачём в американских? Пачём в американских?



Не помню,там все в aud, тогда 1usd=1,4 aud.

Да и менять usd на aud в обменниках очень невыгодно,комиссия в обе стороны 10%,гораздо дешевле карточкой укрбанка рассчитываться Не помню,там все в aud, тогда 1usd=1,4 aud.Да и менять usd на aud в обменниках очень невыгодно,комиссия в обе стороны 10%,гораздо дешевле карточкой укрбанка рассчитываться shapo Повідомлень: 4836 З нами з: 29.05.18 Подякував: 110 раз. Подякували: 831 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 лют, 2025 13:17 Re: Еміграція, заробітчанство slonomag написав: Тоесть не актуально для обычных пересичных с 100-200к. Тоесть не актуально для обычных пересичных с 100-200к. И много у нас пересичных с 100-200к? И много у нас пересичных с 100-200к? 2587715

Повідомлень: 180 З нами з: 25.12.23 Подякував: 7 раз. Подякували: 7 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 лют, 2025 13:20 2587715 написав: slonomag написав: Тоесть не актуально для обычных пересичных с 100-200к. Тоесть не актуально для обычных пересичных с 100-200к. И много у нас пересичных с 100-200к? И много у нас пересичных с 100-200к?



У вас в роzzии не знаю, в Киеве достаточно У вас в роzzии не знаю, в Киеве достаточно shapo Повідомлень: 4836 З нами з: 29.05.18 Подякував: 110 раз. Подякували: 831 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 лют, 2025 13:50 Re: Еміграція, заробітчанство slonomag написав: В Испании такая "услуга" стоит 10%, но не меньше 50к евро. Тоесть не актуально для обычных пересичных с 100-200к. В Испании такая "услуга" стоит 10%, но не меньше 50к евро. Тоесть не актуально для обычных пересичных с 100-200к.

В Німеччині 3-5%, суми від 15 тис. Євро.



Bolt написав: Как фирма легализует тот чемодан, чтобы следующий,, кредит" дать?! Как фирма легализует тот чемодан, чтобы следующий,, кредит" дать?!

Не знаю. В Німеччині 3-5%, суми від 15 тис. Євро.Не знаю. Дюрі-бачі

Повідомлень: 4877 З нами з: 29.07.22 Подякував: 794 раз. Подякували: 586 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 лют, 2025 14:34 Vadim_ написав: 2587715 написав: slonomag написав: Тоесть не актуально для обычных пересичных с 100-200к. Тоесть не актуально для обычных пересичных с 100-200к. И много у нас пересичных с 100-200к? И много у нас пересичных с 100-200к?

Верховна зрада з усім гімном місцевої влади,депутатів і судебною... Верховна зрада з усім гімном місцевої влади,депутатів і судебною...



Зачем так их унижаете? Там цифры на порядок больше. Речь о паре пристойных квартир в Киеве которые можно продать Зачем так их унижаете? Там цифры на порядок больше. Речь о паре пристойных квартир в Киеве которые можно продать shapo Повідомлень: 4836 З нами з: 29.05.18 Подякував: 110 раз. Подякували: 831 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 лют, 2025 15:51 shapo написав: Сейчас государства везде стараются ограничить нал. В Израиле максимум снять с счета и иметь дома ( хотя не очень представляю как это будут проверять без ордера на обыск) ограничено 6000 шек (1670$). Также перестали выпускать самые большие купюры в 200 шек в чем и хранят нал. Тем более что шекель основная валюта и на Западном берегу в ПА,и в Газе, и вообще у криминала.

В Австралии ещё жёстче - даже на базарах в отличие от Израиля рассчитываются безналом хотя видел у китайцев две цены на чеснок - за нал дешевле Сейчас государства везде стараются ограничить нал. В Израиле максимум снять с счета и иметь дома ( хотя не очень представляю как это будут проверять без ордера на обыск) ограничено 6000 шек (1670$). Также перестали выпускать самые большие купюры в 200 шек в чем и хранят нал. Тем более что шекель основная валюта и на Западном берегу в ПА,и в Газе, и вообще у криминала.В Австралии ещё жёстче - даже на базарах в отличие от Израиля рассчитываются безналом хотя видел у китайцев две цены на чеснок - за нал дешевле

Я уже описывал когда-то случай. Несколько лет назад были в горах и спонтанно решили заехать в ближайший словацкий городок на ужин. Наличные евро, разумеется, никто не подумал утром с собой взять. Только злотые и карты. И вот мы ходим из одного ресторана в другой в центре города, и везде оплата только наличкой и только евро. Пришлось снимать в банкомате с конской комиссией. А вы говорите... Я уже описывал когда-то случай. Несколько лет назад были в горах и спонтанно решили заехать в ближайший словацкий городок на ужин. Наличные евро, разумеется, никто не подумал утром с собой взять. Только злотые и карты. И вот мы ходим из одного ресторана в другой в центре города, и везде оплата только наличкой и только евро. Пришлось снимать в банкомате с конской комиссией. А вы говорите... Gastarbaiter Повідомлень: 3565 З нами з: 26.02.18 Подякував: 697 раз. Подякували: 588 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 лют, 2025 15:55 Bolt написав: в Польше нефиг делать в Польше нефиг делать

Та да Та да Gastarbaiter Повідомлень: 3565 З нами з: 26.02.18 Подякував: 697 раз. Подякували: 588 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 лют, 2025 17:32 Gastarbaiter написав: shapo написав: Сейчас государства везде стараются ограничить нал. В Израиле максимум снять с счета и иметь дома ( хотя не очень представляю как это будут проверять без ордера на обыск) ограничено 6000 шек (1670$). Также перестали выпускать самые большие купюры в 200 шек в чем и хранят нал. Тем более что шекель основная валюта и на Западном берегу в ПА,и в Газе, и вообще у криминала.

В Австралии ещё жёстче - даже на базарах в отличие от Израиля рассчитываются безналом хотя видел у китайцев две цены на чеснок - за нал дешевле Сейчас государства везде стараются ограничить нал. В Израиле максимум снять с счета и иметь дома ( хотя не очень представляю как это будут проверять без ордера на обыск) ограничено 6000 шек (1670$). Также перестали выпускать самые большие купюры в 200 шек в чем и хранят нал. Тем более что шекель основная валюта и на Западном берегу в ПА,и в Газе, и вообще у криминала.В Австралии ещё жёстче - даже на базарах в отличие от Израиля рассчитываются безналом хотя видел у китайцев две цены на чеснок - за нал дешевле

Я уже описывал когда-то случай. Несколько лет назад были в горах и спонтанно решили заехать в ближайший словацкий городок на ужин. Наличные евро, разумеется, никто не подумал утром с собой взять. Только злотые и карты. И вот мы ходим из одного ресторана в другой в центре города, и везде оплата только наличкой и только евро. Пришлось снимать в банкомате с конской комиссией. А вы говорите... Я уже описывал когда-то случай. Несколько лет назад были в горах и спонтанно решили заехать в ближайший словацкий городок на ужин. Наличные евро, разумеется, никто не подумал утром с собой взять. Только злотые и карты. И вот мы ходим из одного ресторана в другой в центре города, и везде оплата только наличкой и только евро. Пришлось снимать в банкомате с конской комиссией. А вы говорите...





В Словакии был давно и проездом,но осталось впечатление глубокой провинции.

А вот в Чехии обдирали при обмене хорошо и нужно было сразу уточнять при обмене сколько получишь крон иначе сталкивался с неожиданным результатам.

Сын три месяца назад слетал с друзьями в Прагу,сказал что с обменом ничего не изменилось.

В Дубае тоже все зависит от суммы. Для того чтобы поменять по приличному курсу их динара нужно иметь пачку на несколько тысяч зелёных иначе на процентов 10-20 получишь меньше.

То,что в городе не принимают карты очень странно В Словакии был давно и проездом,но осталось впечатление глубокой провинции.А вот в Чехии обдирали при обмене хорошо и нужно было сразу уточнять при обмене сколько получишь крон иначе сталкивался с неожиданным результатам.Сын три месяца назад слетал с друзьями в Прагу,сказал что с обменом ничего не изменилось.В Дубае тоже все зависит от суммы. Для того чтобы поменять по приличному курсу их динара нужно иметь пачку на несколько тысяч зелёных иначе на процентов 10-20 получишь меньше.То,что в городе не принимают карты очень странно shapo Повідомлень: 4836 З нами з: 29.05.18 Подякував: 110 раз. Подякували: 831 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2591259225932594 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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