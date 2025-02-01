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shapo написав:Сейчас государства везде стараются ограничить нал. В Израиле максимум снять с счета и иметь дома ( хотя не очень представляю как это будут проверять без ордера на обыск) ограничено 6000 шек (1670$). Также перестали выпускать самые большие купюры в 200 шек в чем и хранят нал. Тем более что шекель основная валюта и на Западном берегу в ПА,и в Газе, и вообще у криминала. В Австралии ещё жёстче - даже на базарах в отличие от Израиля рассчитываются безналом хотя видел у китайцев две цены на чеснок - за нал дешевле
Пачём в американских?
Не помню,там все в aud, тогда 1usd=1,4 aud. Да и менять usd на aud в обменниках очень невыгодно,комиссия в обе стороны 10%,гораздо дешевле карточкой укрбанка рассчитываться
shapo написав:Сейчас государства везде стараются ограничить нал. В Израиле максимум снять с счета и иметь дома ( хотя не очень представляю как это будут проверять без ордера на обыск) ограничено 6000 шек (1670$). Также перестали выпускать самые большие купюры в 200 шек в чем и хранят нал. Тем более что шекель основная валюта и на Западном берегу в ПА,и в Газе, и вообще у криминала. В Австралии ещё жёстче - даже на базарах в отличие от Израиля рассчитываются безналом хотя видел у китайцев две цены на чеснок - за нал дешевле
Я уже описывал когда-то случай. Несколько лет назад были в горах и спонтанно решили заехать в ближайший словацкий городок на ужин. Наличные евро, разумеется, никто не подумал утром с собой взять. Только злотые и карты. И вот мы ходим из одного ресторана в другой в центре города, и везде оплата только наличкой и только евро. Пришлось снимать в банкомате с конской комиссией. А вы говорите...
shapo написав:Сейчас государства везде стараются ограничить нал. В Израиле максимум снять с счета и иметь дома ( хотя не очень представляю как это будут проверять без ордера на обыск) ограничено 6000 шек (1670$). Также перестали выпускать самые большие купюры в 200 шек в чем и хранят нал. Тем более что шекель основная валюта и на Западном берегу в ПА,и в Газе, и вообще у криминала. В Австралии ещё жёстче - даже на базарах в отличие от Израиля рассчитываются безналом хотя видел у китайцев две цены на чеснок - за нал дешевле
Я уже описывал когда-то случай. Несколько лет назад были в горах и спонтанно решили заехать в ближайший словацкий городок на ужин. Наличные евро, разумеется, никто не подумал утром с собой взять. Только злотые и карты. И вот мы ходим из одного ресторана в другой в центре города, и везде оплата только наличкой и только евро. Пришлось снимать в банкомате с конской комиссией. А вы говорите...
В Словакии был давно и проездом,но осталось впечатление глубокой провинции. А вот в Чехии обдирали при обмене хорошо и нужно было сразу уточнять при обмене сколько получишь крон иначе сталкивался с неожиданным результатам. Сын три месяца назад слетал с друзьями в Прагу,сказал что с обменом ничего не изменилось. В Дубае тоже все зависит от суммы. Для того чтобы поменять по приличному курсу их динара нужно иметь пачку на несколько тысяч зелёных иначе на процентов 10-20 получишь меньше. То,что в городе не принимают карты очень странно
The_Rebel написав:П.с. Підтримую дописувачів вище про Південну Америку, додав би ще Аргентину. Бо навіть Блумберг пише, що намічається нова Ялта (США, Китай, росія) і все йде до того, що великі держави будуть знову ділити світ нехтуючи інтересами малих країн. І якраз Південна Америка знаходиться на відносно безпечній відстані від усіх цих 3х військових монстрів
Ви ще не зрозуміли що дістануть навіть в Гренландії ? Вся Америка згідно доктрини Монро до якої повертаються у Вашингтоні - "зона інтересів США". І це буде полем битв( сподіваюсь економічних , дипломатичних), між США та віссю зла , як Україна та Нова Європа . Спокійно більш-менш буде у метрополіях - США та стара Європа[/quote]
Все верно, латина определенные места,НЗеландия,Австралия..Кергелен Могут теоретически стать тем ноевым ковчегом.Но какой возможен катаклизм и как будет распостраняться..Это все равно что соломку знать где постелить.Может и не сработать принцип "спрячь подальше-возмешь поближе". Лично хотел уехать сразу в 22м Аргентину в район Комодоро Ревидавиа,бо знакомые места.Но семья запротестовала..ой далеко ,ой здесь Европа..ну-ну сказал,теперь им не нравится та европа. Итог: сидим на Неньке ,Буковина.Мои нашли себе знакомых старых и почти привычный уклад. И теперь моя магнитная стрелка компаса сбилась.. Нет молодые ,конечно,надо дерзать и решать жизнь по своему.