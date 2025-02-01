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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 25932594259525962597> Додано: Суб 01 лют, 2025 19:08 shapo написав: Gastarbaiter написав: shapo написав: Сейчас государства везде стараются ограничить нал. В Израиле максимум снять с счета и иметь дома ( хотя не очень представляю как это будут проверять без ордера на обыск) ограничено 6000 шек (1670$). Также перестали выпускать самые большие купюры в 200 шек в чем и хранят нал. Тем более что шекель основная валюта и на Западном берегу в ПА,и в Газе, и вообще у криминала.

В Австралии ещё жёстче - даже на базарах в отличие от Израиля рассчитываются безналом хотя видел у китайцев две цены на чеснок - за нал дешевле Сейчас государства везде стараются ограничить нал. В Израиле максимум снять с счета и иметь дома ( хотя не очень представляю как это будут проверять без ордера на обыск) ограничено 6000 шек (1670$). Также перестали выпускать самые большие купюры в 200 шек в чем и хранят нал. Тем более что шекель основная валюта и на Западном берегу в ПА,и в Газе, и вообще у криминала.В Австралии ещё жёстче - даже на базарах в отличие от Израиля рассчитываются безналом хотя видел у китайцев две цены на чеснок - за нал дешевле

Я уже описывал когда-то случай. Несколько лет назад были в горах и спонтанно решили заехать в ближайший словацкий городок на ужин. Наличные евро, разумеется, никто не подумал утром с собой взять. Только злотые и карты. И вот мы ходим из одного ресторана в другой в центре города, и везде оплата только наличкой и только евро. Пришлось снимать в банкомате с конской комиссией. А вы говорите... Я уже описывал когда-то случай. Несколько лет назад были в горах и спонтанно решили заехать в ближайший словацкий городок на ужин. Наличные евро, разумеется, никто не подумал утром с собой взять. Только злотые и карты. И вот мы ходим из одного ресторана в другой в центре города, и везде оплата только наличкой и только евро. Пришлось снимать в банкомате с конской комиссией. А вы говорите...





В Словакии был давно и проездом,но осталось впечатление глубокой провинции.

А вот в Чехии обдирали при обмене хорошо и нужно было сразу уточнять при обмене сколько получишь крон иначе сталкивался с неожиданным результатам.

Сын три месяца назад слетал с друзьями в Прагу,сказал что с обменом ничего не изменилось.

В Дубае тоже все зависит от суммы. Для того чтобы поменять по приличному курсу их динара нужно иметь пачку на несколько тысяч зелёных иначе на процентов 10-20 получишь меньше.

То,что в городе не принимают карты очень странно В Словакии был давно и проездом,но осталось впечатление глубокой провинции.А вот в Чехии обдирали при обмене хорошо и нужно было сразу уточнять при обмене сколько получишь крон иначе сталкивался с неожиданным результатам.Сын три месяца назад слетал с друзьями в Прагу,сказал что с обменом ничего не изменилось.В Дубае тоже все зависит от суммы. Для того чтобы поменять по приличному курсу их динара нужно иметь пачку на несколько тысяч зелёных иначе на процентов 10-20 получишь меньше.То,что в городе не принимают карты очень странно



Slavek,поверь нету жизни нигде.Ни на моих двух молниях,ни на ваших двух треугольниках. Slavek,поверь нету жизни нигде.Ни на моих двух молниях,ни на ваших двух треугольниках. Antras Повідомлень: 26 З нами з: 17.12.24 Подякував: 3 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 лют, 2025 19:24 Хомякоид написав: rjkz написав:

Ну, вот, на ветке как минимум 2 человека с несколькими арендными квартирами, которые желают от них избавиться. Проблема с прозрачным выводом денег.

Сколько у вас арендных квартир и откуда вы их менеджерите? Ну, вот, на ветке как минимум 2 человека с несколькими арендными квартирами, которые желают от них избавиться. Проблема с прозрачным выводом денег.Сколько у вас арендных квартир и откуда вы их менеджерите?



Подскажите что говорят в США про Трампа ? Простой народ.

По ходу начинаються торговіе войні.

Как бі по США самим не прилетело. Подскажите что говорят в США про Трампа ? Простой народ.По ходу начинаються торговіе войні.Как бі по США самим не прилетело.



Тут это небезопасная тема.

Что-то наподобии ситуации "Ющенко-янукович", только вообще политику обсуждают только с хорошо знакомыми людьми, когда взгляды совпадают.

В целом, многим было очень непросто последние 4 года, поэтому они ждут улучшения.

Кому было итак хорошо, опасаются его резких перемен.

Я стараюсь избегать разговоров на эту тему - можно с ходу стать врагом. Тут это небезопасная тема.Что-то наподобии ситуации "Ющенко-янукович", только вообще политику обсуждают только с хорошо знакомыми людьми, когда взгляды совпадают.В целом, многим было очень непросто последние 4 года, поэтому они ждут улучшения.Кому было итак хорошо, опасаются его резких перемен.Я стараюсь избегать разговоров на эту тему - можно с ходу стать врагом. rjkz

Повідомлень: 17054 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8468 раз. Подякували: 5332 раз. Профіль 8 4 6 ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 лют, 2025 19:30 shapo написав: Те ,кто не пользовался банковской системой других стран будут таскать пачки зелени через границу в карманах не понимая что там их ещё нужно легализовать положив на свой счёт ,а для этого есть ещё более жёсткие ограничения и нужно доказывать их происхождение.

А расплачиваться налом можно только для небольшого бытового потребления, любая крупная покупка только с банковского счёта.

Да и если придется менять баксы на местную валюту,то тут непременно в обменники требуют документ по которому тобой при больших суммах заинтересуется налоговая Те ,кто не пользовался банковской системой других стран будут таскать пачки зелени через границу в карманах не понимая что там их ещё нужно легализовать положив на свой счёт ,а для этого есть ещё более жёсткие ограничения и нужно доказывать их происхождение.А расплачиваться налом можно только для небольшого бытового потребления, любая крупная покупка только с банковского счёта.Да и если придется менять баксы на местную валюту,то тут непременно в обменники требуют документ по которому тобой при больших суммах заинтересуется налоговая



Бесполезно.

Я уже больше года пытаюсь это объяснить, а мне все рассказывают как "в трусах" провозить. Бесполезно.Я уже больше года пытаюсь это объяснить, а мне все рассказывают как "в трусах" провозить. rjkz

Повідомлень: 17054 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8468 раз. Подякували: 5332 раз. Профіль 8 4 6 ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 лют, 2025 19:34 rjkz написав: Хомякоид написав: rjkz написав:

Ну, вот, на ветке как минимум 2 человека с несколькими арендными квартирами, которые желают от них избавиться. Проблема с прозрачным выводом денег.

Сколько у вас арендных квартир и откуда вы их менеджерите? Ну, вот, на ветке как минимум 2 человека с несколькими арендными квартирами, которые желают от них избавиться. Проблема с прозрачным выводом денег.Сколько у вас арендных квартир и откуда вы их менеджерите?



Подскажите что говорят в США про Трампа ? Простой народ.

По ходу начинаються торговіе войні.

Как бі по США самим не прилетело. Подскажите что говорят в США про Трампа ? Простой народ.По ходу начинаються торговіе войні.Как бі по США самим не прилетело.



Тут это небезопасная тема.

Что-то наподобии ситуации "Ющенко-янукович", только вообще политику обсуждают только с хорошо знакомыми людьми, когда взгляды совпадают.

В целом, многим было очень непросто последние 4 года, поэтому они ждут улучшения.

Кому было итак хорошо, опасаются его резких перемен.

Я стараюсь избегать разговоров на эту тему - можно с ходу стать врагом. Тут это небезопасная тема.Что-то наподобии ситуации "Ющенко-янукович", только вообще политику обсуждают только с хорошо знакомыми людьми, когда взгляды совпадают.В целом, многим было очень непросто последние 4 года, поэтому они ждут улучшения.Кому было итак хорошо, опасаются его резких перемен.Я стараюсь избегать разговоров на эту тему - можно с ходу стать врагом.

Цапляя я б и сам мог в ту америку..

но что то мне кажетсячто она голливудскуое недоразуменение.

мои дети типа в университети..так может и не біть ничего.

СС смотрит. Цапляя я б и сам мог в ту америку..но что то мне кажетсячто она голливудскуое недоразуменение.мои дети типа в университети..так может и не біть ничего.СС смотрит. Antras Повідомлень: 26 З нами з: 17.12.24 Подякував: 3 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 лют, 2025 19:37 Antras написав:



Тут это небезопасная тема.

Что-то наподобии ситуации "Ющенко-янукович", только вообще политику обсуждают только с хорошо знакомыми людьми, когда взгляды совпадают.

В целом, многим было очень непросто последние 4 года, поэтому они ждут улучшения.

Кому было итак хорошо, опасаются его резких перемен.

Я стараюсь избегать разговоров на эту тему - можно с ходу стать врагом.[/quote]

Цапляя я б и сам мог в ту америку..

но что то мне кажетсячто она голливудскуое недоразуменение.

мои дети типа в университети..так может и не біть ничего.

СС смотрит.[/quote]

мне что в ту америку,мі проходим судном ,ктестна трбе мальта..



все кричат.. и мі. Тут это небезопасная тема.Что-то наподобии ситуации "Ющенко-янукович", только вообще политику обсуждают только с хорошо знакомыми людьми, когда взгляды совпадают.В целом, многим было очень непросто последние 4 года, поэтому они ждут улучшения.Кому было итак хорошо, опасаются его резких перемен.Я стараюсь избегать разговоров на эту тему - можно с ходу стать врагом.[/quote]Цапляя я б и сам мог в ту америку..но что то мне кажетсячто она голливудскуое недоразуменение.мои дети типа в университети..так может и не біть ничего.СС смотрит.[/quote]мне что в ту америку,мі проходим судном ,ктестна трбе мальта..все кричат.. и мі. Antras Повідомлень: 26 З нами з: 17.12.24 Подякував: 3 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 лют, 2025 19:40 rjkz написав: shapo написав: Те ,кто не пользовался банковской системой других стран будут таскать пачки зелени через границу в карманах не понимая что там их ещё нужно легализовать положив на свой счёт ,а для этого есть ещё более жёсткие ограничения и нужно доказывать их происхождение.

А расплачиваться налом можно только для небольшого бытового потребления, любая крупная покупка только с банковского счёта.

Да и если придется менять баксы на местную валюту,то тут непременно в обменники требуют документ по которому тобой при больших суммах заинтересуется налоговая Те ,кто не пользовался банковской системой других стран будут таскать пачки зелени через границу в карманах не понимая что там их ещё нужно легализовать положив на свой счёт ,а для этого есть ещё более жёсткие ограничения и нужно доказывать их происхождение.А расплачиваться налом можно только для небольшого бытового потребления, любая крупная покупка только с банковского счёта.Да и если придется менять баксы на местную валюту,то тут непременно в обменники требуют документ по которому тобой при больших суммах заинтересуется налоговая



Бесполезно.

Я уже больше года пытаюсь это объяснить, а мне все рассказывают как "в трусах" провозить. Бесполезно.Я уже больше года пытаюсь это объяснить, а мне все рассказывают как "в трусах" провозить.

Цапля,нету темі..трахнуить..нема вопоса. Цапля,нету темі..трахнуить..нема вопоса. Antras Повідомлень: 26 З нами з: 17.12.24 Подякував: 3 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 лют, 2025 19:44 BIGor написав: shapo написав: Те ,кто не пользовался банковской системой других стран будут таскать пачки зелени через границу в карманах не понимая что там их ещё нужно легализовать положив на свой счёт ,а для этого есть ещё более жёсткие ограничения и нужно доказывать их происхождение.

А расплачиваться налом можно только для небольшого бытового потребления, любая крупная покупка только с банковского счёта.

Да и если придется менять баксы на местную валюту,то тут непременно в обменники требуют документ по которому тобой при больших суммах заинтересуется налоговая Те ,кто не пользовался банковской системой других стран будут таскать пачки зелени через границу в карманах не понимая что там их ещё нужно легализовать положив на свой счёт ,а для этого есть ещё более жёсткие ограничения и нужно доказывать их происхождение.А расплачиваться налом можно только для небольшого бытового потребления, любая крупная покупка только с банковского счёта.Да и если придется менять баксы на местную валюту,то тут непременно в обменники требуют документ по которому тобой при больших суммах заинтересуется налоговая

Ви дуже перебільшуєте, все нормально легалізується, треба просто мати нормальні доки. Навіть якщо доків нема (малореально) то можна потроху міняти в обмінниках і витрачати на життя нал, а зарплата вже капає на офіційний рахунок - і з нього вже робите великі покупки. Ви дуже перебільшуєте, все нормально легалізується, треба просто мати нормальні доки. Навіть якщо доків нема (малореально) то можна потроху міняти в обмінниках і витрачати на життя нал, а зарплата вже капає на офіційний рахунок - і з нього вже робите великі покупки.



Предположим, на секунду а потом выбросим это из головы, что я привез "в трусах" 100 куе в США.

Во первых, для легального провоза суммы свыще 10 куе на человека/на семью, требуется декларирование. Я - налоговый резидент США, то есть, мне надо рассказать что это от продажи квартиры в Украине? Мне не поверят даже если я приложу тонну бумаг. Не верят в такую дикость. Я уже с таким сталкивался при гораздо меньших суммах.

Допустим, я провез эти деньги в США - тут те-же ограничения, если обнаружится сумма свыше 10 куе - надо будет доказывать, что они легальные.Не получится - обвинение в сокрытии доходов, уклонение от налогов.

Допустим и этто не остановило.

100 к на мелкие расходы?

Ну еду можно купит, ну заправиться. Все.

Вот у меня сейчас лежат на депо деньги под 4% годовых (это я молчу про стокмаркет), а я трачу деньги с кредитки этого-же банка и мне кэшбек 5% на продукты питания и бенз (бенз не покупаю, так как машины нет, но не суть).

Получается, что я буду с 100 к терять 4 куе в год только от того, что они лежат под матрасом и еще 5 куе пока все потрачу. Ну и инфец не забываем.

Таким образом, 100 к кэшем мне вообще не интересно ни получить ни везти ни хранить ни тратить. Предположим, на секунду а потом выбросим это из головы, что я привез "в трусах" 100 куе в США.Во первых, для легального провоза суммы свыще 10 куе на человека/на семью, требуется декларирование. Я - налоговый резидент США, то есть, мне надо рассказать что это от продажи квартиры в Украине? Мне не поверят даже если я приложу тонну бумаг. Не верят в такую дикость. Я уже с таким сталкивался при гораздо меньших суммах.Допустим, я провез эти деньги в США - тут те-же ограничения, если обнаружится сумма свыше 10 куе - надо будет доказывать, что они легальные.Не получится - обвинение в сокрытии доходов, уклонение от налогов.Допустим и этто не остановило.100 к на мелкие расходы?Ну еду можно купит, ну заправиться. Все.Вот у меня сейчас лежат на депо деньги под 4% годовых (это я молчу про стокмаркет), а я трачу деньги с кредитки этого-же банка и мне кэшбек 5% на продукты питания и бенз (бенз не покупаю, так как машины нет, но не суть).Получается, что я буду с 100 к терять 4 куе в год только от того, что они лежат под матрасом и еще 5 куе пока все потрачу. Ну и инфец не забываем.Таким образом, 100 к кэшем мне вообще не интересно ни получить ни везти ни хранить ни тратить. rjkz

Повідомлень: 17054 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8468 раз. Подякували: 5332 раз. Профіль 8 4 6 ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 лют, 2025 19:44 Re: Еміграція, заробітчанство Antras написав: Лично хотел уехать сразу в 22м Аргентину в район Комодоро Ревидавиа,бо знакомые места.Но семья запротестовала..ой далеко ,ой здесь Европа..ну-ну сказал,теперь им не нравится та европа.

Итог: сидим на Неньке ,Буковина.Мои нашли себе знакомых старых и почти привычный уклад.

И теперь моя магнитная стрелка компаса сбилась..

Нет молодые ,конечно,надо дерзать и решать жизнь по своему. Лично хотел уехать сразу в 22м Аргентину в район Комодоро Ревидавиа,бо знакомые места.Но семья запротестовала..ой далеко ,ой здесь Европа..ну-ну сказал,теперь им не нравится та европа.Итог: сидим на Неньке ,Буковина.Мои нашли себе знакомых старых и почти привычный уклад.И теперь моя магнитная стрелка компаса сбилась..Нет,конечно,надо дерзать и решать жизнь по своему.

Як вважаєте, де той кордон між молоді -> старі? Себе, наприкад, не вважаю молодим, але і старим теж . Як вважаєте, де той кордон між молоді -> старі? Себе, наприкад, не вважаю молодим, але і старим теж BIGor

Повідомлень: 9803 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1407 раз. Подякували: 1828 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 лют, 2025 19:47 shapo написав: Если вы переводите через Свифт или иной легальной платежной системы,то тогда действительно для легализации этого перевода нужны документы о их происхождении из страны откуда переводятся или промежуточной.

А как вы будете объяснять нал?

Расскажите что вам запрещено вывоз переводом?

Естественно,есть какие-то методы переводов для украинских чиновников скупающих недвигу за границей,но там другие суммы и другой админ ресурс,с вашими копейками никто связываться не будет

Наверняка есть и те методы которым пользуется криминал и ,наверное,крипта в этом ряду. Если вы переводите через Свифт или иной легальной платежной системы,то тогда действительно для легализации этого перевода нужны документы о их происхождении из страны откуда переводятся или промежуточной.А как вы будете объяснять нал?Расскажите что вам запрещено вывоз переводом?Естественно,есть какие-то методы переводов для украинских чиновников скупающих недвигу за границей,но там другие суммы и другой админ ресурс,с вашими копейками никто связываться не будетНаверняка есть и те методы которым пользуется криминал и ,наверное,крипта в этом ряду.



Вывести деньги в Панаму, скажем - не проблема.

Через бизнес схемы можно и в другие юрисдикции.

Но вот просто перевести деньги в страну типа США - можно повторить судьбу пащи лазаренко. Вывести деньги в Панаму, скажем - не проблема.Через бизнес схемы можно и в другие юрисдикции.Но вот просто перевести деньги в страну типа США - можно повторить судьбу пащи лазаренко. rjkz

Повідомлень: 17054 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8468 раз. Подякували: 5332 раз. Профіль 8 4 6 ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 лют, 2025 19:49 Antras написав: shapo написав:



В Словакии был давно и проездом,но осталось впечатление глубокой провинции.

А вот в Чехии обдирали при обмене хорошо и нужно было сразу уточнять при обмене сколько получишь крон иначе сталкивался с неожиданным результатам.

Сын три месяца назад слетал с друзьями в Прагу,сказал что с обменом ничего не изменилось.

В Дубае тоже все зависит от суммы. Для того чтобы поменять по приличному курсу их динара нужно иметь пачку на несколько тысяч зелёных иначе на процентов 10-20 получишь меньше.

То,что в городе не принимают карты очень странно В Словакии был давно и проездом,но осталось впечатление глубокой провинции.А вот в Чехии обдирали при обмене хорошо и нужно было сразу уточнять при обмене сколько получишь крон иначе сталкивался с неожиданным результатам.Сын три месяца назад слетал с друзьями в Прагу,сказал что с обменом ничего не изменилось.В Дубае тоже все зависит от суммы. Для того чтобы поменять по приличному курсу их динара нужно иметь пачку на несколько тысяч зелёных иначе на процентов 10-20 получишь меньше.То,что в городе не принимают карты очень странно



Slavek,поверь нету жизни нигде.Ни на моих двух молниях,ни на ваших двух треугольниках. Slavek,поверь нету жизни нигде.Ни на моих двух молниях,ни на ваших двух треугольниках.



Понятие "жизнь" очень индивидуально. То,что важно в молодости и когда ты и твои близкие здоровы имеет свою шкалу, а когда попадаешь в другие обстоятельства начинаешь понимать,что прежние приоритеты в виде квартир,машин ,путешествий ничего или очень мало стоят. Понятие "жизнь" очень индивидуально. То,что важно в молодости и когда ты и твои близкие здоровы имеет свою шкалу, а когда попадаешь в другие обстоятельства начинаешь понимать,что прежние приоритеты в виде квартир,машин ,путешествий ничего или очень мало стоят. shapo Повідомлень: 4839 З нами з: 29.05.18 Подякував: 110 раз. Подякували: 832 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 25932594259525962597> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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