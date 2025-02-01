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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2594259525962597> Додано: Суб 01 лют, 2025 19:53 rjkz написав: shapo написав: Если вы переводите через Свифт или иной легальной платежной системы,то тогда действительно для легализации этого перевода нужны документы о их происхождении из страны откуда переводятся или промежуточной.

А как вы будете объяснять нал?

Расскажите что вам запрещено вывоз переводом?

Естественно,есть какие-то методы переводов для украинских чиновников скупающих недвигу за границей,но там другие суммы и другой админ ресурс,с вашими копейками никто связываться не будет

Наверняка есть и те методы которым пользуется криминал и ,наверное,крипта в этом ряду. Если вы переводите через Свифт или иной легальной платежной системы,то тогда действительно для легализации этого перевода нужны документы о их происхождении из страны откуда переводятся или промежуточной.А как вы будете объяснять нал?Расскажите что вам запрещено вывоз переводом?Естественно,есть какие-то методы переводов для украинских чиновников скупающих недвигу за границей,но там другие суммы и другой админ ресурс,с вашими копейками никто связываться не будетНаверняка есть и те методы которым пользуется криминал и ,наверное,крипта в этом ряду.



Вывести деньги в Панаму, скажем - не проблема.

Через бизнес схемы можно и в другие юрисдикции.

Но вот просто перевести деньги в страну типа США - можно повторить судьбу пащи лазаренко. Вывести деньги в Панаму, скажем - не проблема.Через бизнес схемы можно и в другие юрисдикции.Но вот просто перевести деньги в страну типа США - можно повторить судьбу пащи лазаренко.

Славек -еврей,инженер,

аа я две молнии в петлице. Славек -еврей,инженер,аа я две молнии в петлице. Antras Повідомлень: 26 З нами з: 17.12.24 Подякував: 3 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 лют, 2025 19:58 Antras написав: rjkz написав: shapo написав: Если вы переводите через Свифт или иной легальной платежной системы,то тогда действительно для легализации этого перевода нужны документы о их происхождении из страны откуда переводятся или промежуточной.

А как вы будете объяснять нал?

Расскажите что вам запрещено вывоз переводом?

Естественно,есть какие-то методы переводов для украинских чиновников скупающих недвигу за границей,но там другие суммы и другой админ ресурс,с вашими копейками никто связываться не будет

Наверняка есть и те методы которым пользуется криминал и ,наверное,крипта в этом ряду. Если вы переводите через Свифт или иной легальной платежной системы,то тогда действительно для легализации этого перевода нужны документы о их происхождении из страны откуда переводятся или промежуточной.А как вы будете объяснять нал?Расскажите что вам запрещено вывоз переводом?Естественно,есть какие-то методы переводов для украинских чиновников скупающих недвигу за границей,но там другие суммы и другой админ ресурс,с вашими копейками никто связываться не будетНаверняка есть и те методы которым пользуется криминал и ,наверное,крипта в этом ряду.



Вывести деньги в Панаму, скажем - не проблема.

Через бизнес схемы можно и в другие юрисдикции.

Но вот просто перевести деньги в страну типа США - можно повторить судьбу пащи лазаренко. Вывести деньги в Панаму, скажем - не проблема.Через бизнес схемы можно и в другие юрисдикции.Но вот просто перевести деньги в страну типа США - можно повторить судьбу пащи лазаренко.

Славек -еврей,инженер,

лавая знаю жидов.. сейчас с мап 43,я чио не жил среди жидов..

аа я две молнии в петлице. Славек -еврей,инженер,лавая знаю жидов.. сейчас с мап 43,я чио не жил среди жидов..аа я две молнии в петлице.



СС у меня две молнии в петлице. СС у меня две молнии в петлице. Antras Повідомлень: 26 З нами з: 17.12.24 Подякував: 3 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 лют, 2025 20:02 Antras написав: rjkz написав: Хомякоид написав:

Подскажите что говорят в США про Трампа ? Простой народ.

По ходу начинаються торговіе войні.

Как бі по США самим не прилетело. Подскажите что говорят в США про Трампа ? Простой народ.По ходу начинаються торговіе войні.Как бі по США самим не прилетело.



Тут это небезопасная тема.

Что-то наподобии ситуации "Ющенко-янукович", только вообще политику обсуждают только с хорошо знакомыми людьми, когда взгляды совпадают.

В целом, многим было очень непросто последние 4 года, поэтому они ждут улучшения.

Кому было итак хорошо, опасаются его резких перемен.

Я стараюсь избегать разговоров на эту тему - можно с ходу стать врагом. Тут это небезопасная тема.Что-то наподобии ситуации "Ющенко-янукович", только вообще политику обсуждают только с хорошо знакомыми людьми, когда взгляды совпадают.В целом, многим было очень непросто последние 4 года, поэтому они ждут улучшения.Кому было итак хорошо, опасаются его резких перемен.Я стараюсь избегать разговоров на эту тему - можно с ходу стать врагом.

Цапляя я б и сам мог в ту америку..

но что то мне кажетсячто она голливудскуое недоразуменение.

мои дети типа в университети..так может и не біть ничего.

СС смотрит. Цапляя я б и сам мог в ту америку..но что то мне кажетсячто она голливудскуое недоразуменение.мои дети типа в университети..так может и не біть ничего.СС смотрит.



Ваша версия "земли обетованноЙ"? Ваша версия "земли обетованноЙ"? rjkz

Повідомлень: 17054 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8468 раз. Подякували: 5332 раз. Профіль 8 4 6 ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 лют, 2025 20:02 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Вот у меня сейчас лежат на депо деньги под 4% годовых (это я молчу про стокмаркет), а я трачу деньги с кредитки этого-же банка и мне кэшбек 5% на продукты питания и бенз (бенз не покупаю, так как машины нет, но не суть).

Получается, что я буду с 100 к терять 4 куе в год только от того, что они лежат под матрасом и еще 5 куе пока все потрачу. Ну и инфец не забываем.

Таким образом, 100 к кэшем мне вообще не интересно ни получить ни везти ни хранить ни тратить. Вот у меня сейчас лежат на депо деньги под 4% годовых (это я молчу про стокмаркет), а я трачу деньги с кредитки этого-же банка и мне кэшбек 5% на продукты питания и бенз (бенз не покупаю, так как машины нет, но не суть).Получается, что я буду с 100 к терять 4 куе в год только от того, что они лежат под матрасом и еще 5 куе пока все потрачу. Ну и инфец не забываем.Таким образом, 100 к кэшем мне вообще не интересно ни получить ни везти ни хранить ни тратить. Сразу легко определить где нейтив, а где эмигрант по отношению к деньгам. Нейтиву абсолютно все равно какие-там у банка комиссии и проценты - 3 так 3, 5 так 5. Вообще не заморачиваются. Мне если нейтив деньги напрямую кидает, то всегда ставит галочку - чтоб комиссия за его счет была. И еще ни разу никто из нейтивов не сказал, что-то про комиссию или проценты.



По наблюдениям, если у нейтива полный багажник кэша и родители его научили правильно от налогов уворачиваться, то какие там копейки с него банк заберет или накинет ему вообще поровну. Это только наши на процентах разбогатеть пытаются Сразу легко определить где нейтив, а где эмигрант по отношению к деньгам. Нейтиву абсолютно все равно какие-там у банка комиссии и проценты - 3 так 3, 5 так 5. Вообще не заморачиваются. Мне если нейтив деньги напрямую кидает, то всегда ставит галочку - чтоб комиссия за его счет была. И еще ни разу никто из нейтивов не сказал, что-то про комиссию или проценты.По наблюдениям, если у нейтива полный багажник кэша и родители его научили правильно от налогов уворачиваться, то какие там копейки с него банк заберет или накинет ему вообще поровну. Это только наши на процентах разбогатеть пытаются 2587715

Повідомлень: 184 З нами з: 25.12.23 Подякував: 7 раз. Подякували: 7 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 лют, 2025 20:08 2587715 написав: rjkz написав: Вот у меня сейчас лежат на депо деньги под 4% годовых (это я молчу про стокмаркет), а я трачу деньги с кредитки этого-же банка и мне кэшбек 5% на продукты питания и бенз (бенз не покупаю, так как машины нет, но не суть).

Получается, что я буду с 100 к терять 4 куе в год только от того, что они лежат под матрасом и еще 5 куе пока все потрачу. Ну и инфец не забываем.

Таким образом, 100 к кэшем мне вообще не интересно ни получить ни везти ни хранить ни тратить. Вот у меня сейчас лежат на депо деньги под 4% годовых (это я молчу про стокмаркет), а я трачу деньги с кредитки этого-же банка и мне кэшбек 5% на продукты питания и бенз (бенз не покупаю, так как машины нет, но не суть).Получается, что я буду с 100 к терять 4 куе в год только от того, что они лежат под матрасом и еще 5 куе пока все потрачу. Ну и инфец не забываем.Таким образом, 100 к кэшем мне вообще не интересно ни получить ни везти ни хранить ни тратить. Сразу легко определить где нейтив, а где эмигрант по отношению к деньгам. Нейтиву абсолютно все равно какие-там у банка комиссии и проценты - 3 так 3, 5 так 5. Вообще не заморачиваются. Мне если нейтив деньги напрямую кидает, то всегда ставит галочку - чтоб комиссия за его счет была. И еще ни разу никто из нейтивов не сказал, что-то про комиссию или проценты.



По наблюдениям, если у нейтива полный багажник кэша и родители его научили правильно от налогов уворачиваться, то какие там копейки с него банк заберет или накинет ему вообще поровну. Это только наши на процентах разбогатеть пытаются Сразу легко определить где нейтив, а где эмигрант по отношению к деньгам. Нейтиву абсолютно все равно какие-там у банка комиссии и проценты - 3 так 3, 5 так 5. Вообще не заморачиваются. Мне если нейтив деньги напрямую кидает, то всегда ставит галочку - чтоб комиссия за его счет была. И еще ни разу никто из нейтивов не сказал, что-то про комиссию или проценты.По наблюдениям, если у нейтива полный багажник кэша и родители его научили правильно от налогов уворачиваться, то какие там копейки с него банк заберет или накинет ему вообще поровну. Это только наши на процентах разбогатеть пытаются

Если у чела нет денег, то эти%% ему ничего не дадут.

5% от 100 долларов - это 5 долларов.

5% от 100000 долларов - это 5 тысяч долларов.

Ну и так далее. Если у чела нет денег, то эти%% ему ничего не дадут.5% от 100 долларов - это 5 долларов.5% от 100000 долларов - это 5 тысяч долларов.Ну и так далее. rjkz

Повідомлень: 17054 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8468 раз. Подякували: 5332 раз. Профіль 8 4 6 ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 лют, 2025 20:11 rjkz написав: 2587715 написав: rjkz написав: Вот у меня сейчас лежат на депо деньги под 4% годовых (это я молчу про стокмаркет), а я трачу деньги с кредитки этого-же банка и мне кэшбек 5% на продукты питания и бенз (бенз не покупаю, так как машины нет, но не суть).

Получается, что я буду с 100 к терять 4 куе в год только от того, что они лежат под матрасом и еще 5 куе пока все потрачу. Ну и инфец не забываем.

Таким образом, 100 к кэшем мне вообще не интересно ни получить ни везти ни хранить ни тратить. Вот у меня сейчас лежат на депо деньги под 4% годовых (это я молчу про стокмаркет), а я трачу деньги с кредитки этого-же банка и мне кэшбек 5% на продукты питания и бенз (бенз не покупаю, так как машины нет, но не суть).Получается, что я буду с 100 к терять 4 куе в год только от того, что они лежат под матрасом и еще 5 куе пока все потрачу. Ну и инфец не забываем.Таким образом, 100 к кэшем мне вообще не интересно ни получить ни везти ни хранить ни тратить. Сразу легко определить где нейтив, а где эмигрант по отношению к деньгам. Нейтиву абсолютно все равно какие-там у банка комиссии и проценты - 3 так 3, 5 так 5. Вообще не заморачиваются. Мне если нейтив деньги напрямую кидает, то всегда ставит галочку - чтоб комиссия за его счет была. И еще ни разу никто из нейтивов не сказал, что-то про комиссию или проценты.



По наблюдениям, если у нейтива полный багажник кэша и родители его научили правильно от налогов уворачиваться, то какие там копейки с него банк заберет или накинет ему вообще поровну. Это только наши на процентах разбогатеть пытаются Сразу легко определить где нейтив, а где эмигрант по отношению к деньгам. Нейтиву абсолютно все равно какие-там у банка комиссии и проценты - 3 так 3, 5 так 5. Вообще не заморачиваются. Мне если нейтив деньги напрямую кидает, то всегда ставит галочку - чтоб комиссия за его счет была. И еще ни разу никто из нейтивов не сказал, что-то про комиссию или проценты.По наблюдениям, если у нейтива полный багажник кэша и родители его научили правильно от налогов уворачиваться, то какие там копейки с него банк заберет или накинет ему вообще поровну. Это только наши на процентах разбогатеть пытаются

Если у чела нет денег, то эти%% ему ничего не дадут.

5% от 100 долларов - это 5 долларов.

5% от 100000 долларов - это 5 тысяч долларов.

Ну и так далее. Если у чела нет денег, то эти%% ему ничего не дадут.5% от 100 долларов - это 5 долларов.5% от 100000 долларов - это 5 тысяч долларов.Ну и так далее. 5% ничего не дают ни от какой суммы. Даже в ренте если недвига менее 6% приносит, то ее рекомендуют продавать и вкладываться во что-то другое 5% ничего не дают ни от какой суммы. Даже в ренте если недвига менее 6% приносит, то ее рекомендуют продавать и вкладываться во что-то другое 2587715

Повідомлень: 184 З нами з: 25.12.23 Подякував: 7 раз. Подякували: 7 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 лют, 2025 20:15 rjkz написав: Хомякоид написав: rjkz написав:

Ну, вот, на ветке как минимум 2 человека с несколькими арендными квартирами, которые желают от них избавиться. Проблема с прозрачным выводом денег.

Сколько у вас арендных квартир и откуда вы их менеджерите? Ну, вот, на ветке как минимум 2 человека с несколькими арендными квартирами, которые желают от них избавиться. Проблема с прозрачным выводом денег.Сколько у вас арендных квартир и откуда вы их менеджерите?



Подскажите что говорят в США про Трампа ? Простой народ.

По ходу начинаються торговіе войні.

Как бі по США самим не прилетело. Подскажите что говорят в США про Трампа ? Простой народ.По ходу начинаються торговіе войні.Как бі по США самим не прилетело.



Тут это небезопасная тема.

Что-то наподобии ситуации "Ющенко-янукович", только вообще политику обсуждают только с хорошо знакомыми людьми, когда взгляды совпадают.

В целом, многим было очень непросто последние 4 года, поэтому они ждут улучшения.

Кому было итак хорошо, опасаются его резких перемен.

Я стараюсь избегать разговоров на эту тему - можно с ходу стать врагом. Тут это небезопасная тема.Что-то наподобии ситуации "Ющенко-янукович", только вообще политику обсуждают только с хорошо знакомыми людьми, когда взгляды совпадают.В целом, многим было очень непросто последние 4 года, поэтому они ждут улучшения.Кому было итак хорошо, опасаются его резких перемен.Я стараюсь избегать разговоров на эту тему - можно с ходу стать врагом.

Ипать, война с НАТО/рашке к которой они 100500 лет готовились всем НАТО Ипать, война с НАТО/рашке к которой они 100500 лет готовились всем НАТО Vadim_

Повідомлень: 3659 З нами з: 23.05.14 Подякував: 609 раз. Подякували: 501 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 лют, 2025 20:19 slonomag написав: Дюрі-бачі написав: BIGor написав: Ви дуже перебільшуєте, все нормально легалізується, треба просто мати нормальні доки. Ви дуже перебільшуєте, все нормально легалізується, треба просто мати нормальні доки.

Кум розповідає, що в тій же Німеччині запустили бізнес по легалізації грошей. Якщо коротко, то фірма видає кредит під заставу готівки... Заносиш мільйон Євро у валізі, а тобі на рахунок кидають 970 тис. кредиту на місяць. І потім просто не повертаєш кредит, а вони забирають валізу... Кум розповідає, що в тій же Німеччині запустили бізнес по легалізації грошей. Якщо коротко, то фірма видає кредит під заставу готівки... Заносиш мільйон Євро у валізі, а тобі на рахунок кидають 970 тис. кредиту на місяць. І потім просто не повертаєш кредит, а вони забирають валізу...

В Испании такая "услуга" стоит 10%, но не меньше 50к евро. Тоесть не актуально для обычных пересичных с 100-200к. В Испании такая "услуга" стоит 10%, но не меньше 50к евро. Тоесть не актуально для обычных пересичных с 100-200к.

Везде коррупция , переведут всё за мзду Везде коррупция , переведут всё за мзду Vadim_

Повідомлень: 3659 З нами з: 23.05.14 Подякував: 609 раз. Подякували: 501 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 лют, 2025 20:19 Antras написав: Antras написав: Славек -еврей,инженер,

лавая знаю жидов.. сейчас с мап 43,я чио не жил среди жидов..

аа я две молнии в петлице. Славек -еврей,инженер,лавая знаю жидов.. сейчас с мап 43,я чио не жил среди жидов..аа я две молнии в петлице.



СС у меня две молнии в петлице. СС у меня две молнии в петлице.



К чему этот поток сознания и кто тебе сказал ,что ты знаешь евреев?

Плюнь ему в рожу - он тебя обманул К чему этот поток сознания и кто тебе сказал ,что ты знаешь евреев?Плюнь ему в рожу - он тебя обманул shapo Повідомлень: 4839 З нами з: 29.05.18 Подякував: 110 раз. Подякували: 832 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 лют, 2025 20:24 rjkz написав: BIGor написав: shapo написав: Те ,кто не пользовался банковской системой других стран будут таскать пачки зелени через границу в карманах не понимая что там их ещё нужно легализовать положив на свой счёт ,а для этого есть ещё более жёсткие ограничения и нужно доказывать их происхождение.

А расплачиваться налом можно только для небольшого бытового потребления, любая крупная покупка только с банковского счёта.

Да и если придется менять баксы на местную валюту,то тут непременно в обменники требуют документ по которому тобой при больших суммах заинтересуется налоговая Те ,кто не пользовался банковской системой других стран будут таскать пачки зелени через границу в карманах не понимая что там их ещё нужно легализовать положив на свой счёт ,а для этого есть ещё более жёсткие ограничения и нужно доказывать их происхождение.А расплачиваться налом можно только для небольшого бытового потребления, любая крупная покупка только с банковского счёта.Да и если придется менять баксы на местную валюту,то тут непременно в обменники требуют документ по которому тобой при больших суммах заинтересуется налоговая

Ви дуже перебільшуєте, все нормально легалізується, треба просто мати нормальні доки. Навіть якщо доків нема (малореально) то можна потроху міняти в обмінниках і витрачати на життя нал, а зарплата вже капає на офіційний рахунок - і з нього вже робите великі покупки. Ви дуже перебільшуєте, все нормально легалізується, треба просто мати нормальні доки. Навіть якщо доків нема (малореально) то можна потроху міняти в обмінниках і витрачати на життя нал, а зарплата вже капає на офіційний рахунок - і з нього вже робите великі покупки.



Предположим, на секунду а потом выбросим это из головы, что я привез "в трусах" 100 куе в США.

Во первых, для легального провоза суммы свыще 10 куе на человека/на семью, требуется декларирование. Я - налоговый резидент США, то есть, мне надо рассказать что это от продажи квартиры в Украине? Мне не поверят даже если я приложу тонну бумаг. Не верят в такую дикость. Я уже с таким сталкивался при гораздо меньших суммах.

Допустим, я провез эти деньги в США - тут те-же ограничения, если обнаружится сумма свыше 10 куе - надо будет доказывать, что они легальные.Не получится - обвинение в сокрытии доходов, уклонение от налогов.

Допустим и этто не остановило.

100 к на мелкие расходы?

Ну еду можно купит, ну заправиться. Все.

Вот у меня сейчас лежат на депо деньги под 4% годовых (это я молчу про стокмаркет), а я трачу деньги с кредитки этого-же банка и мне кэшбек 5% на продукты питания и бенз (бенз не покупаю, так как машины нет, но не суть).

Получается, что я буду с 100 к терять 4 куе в год только от того, что они лежат под матрасом и еще 5 куе пока все потрачу. Ну и инфец не забываем.

Таким образом, 100 к кэшем мне вообще не интересно ни получить ни везти ни хранить ни тратить. Предположим, на секунду а потом выбросим это из головы, что я привез "в трусах" 100 куе в США.Во первых, для легального провоза суммы свыще 10 куе на человека/на семью, требуется декларирование. Я - налоговый резидент США, то есть, мне надо рассказать что это от продажи квартиры в Украине? Мне не поверят даже если я приложу тонну бумаг. Не верят в такую дикость. Я уже с таким сталкивался при гораздо меньших суммах.Допустим, я провез эти деньги в США - тут те-же ограничения, если обнаружится сумма свыше 10 куе - надо будет доказывать, что они легальные.Не получится - обвинение в сокрытии доходов, уклонение от налогов.Допустим и этто не остановило.100 к на мелкие расходы?Ну еду можно купит, ну заправиться. Все.Вот у меня сейчас лежат на депо деньги под 4% годовых (это я молчу про стокмаркет), а я трачу деньги с кредитки этого-же банка и мне кэшбек 5% на продукты питания и бенз (бенз не покупаю, так как машины нет, но не суть).Получается, что я буду с 100 к терять 4 куе в год только от того, что они лежат под матрасом и еще 5 куе пока все потрачу. Ну и инфец не забываем.Таким образом, 100 к кэшем мне вообще не интересно ни получить ни везти ни хранить ни тратить.

Дивно що документи не прийняли, але все залежить від місцевих порядків, навіть може залежати від банку або настрою співробітників... В мене в Польщі прийняли доки які були на англійській.

Якщо гроші ніяким чином не легалізуються - то втрати будуть, та ж інфляція також. Загальна суть капіталізму - щоб у людей не було заощаджень, тим паче готівки. Таких людей бреють інфляцією. Дивно що документи не прийняли, але все залежить від місцевих порядків, навіть може залежати від банку або настрою співробітників... В мене в Польщі прийняли доки які були на англійській.Якщо гроші ніяким чином не легалізуються - то втрати будуть, та ж інфляція також. Загальна суть капіталізму - щоб у людей не було заощаджень, тим паче готівки. Таких людей бреють інфляцією. BIGor

Повідомлень: 9803 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1407 раз. Подякували: 1828 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2594259525962597> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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