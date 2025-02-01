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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 01 лют, 2025 20:27
2587715 написав: rjkz написав:
Вот у меня сейчас лежат на депо деньги под 4% годовых (это я молчу про стокмаркет), а я трачу деньги с кредитки этого-же банка и мне кэшбек 5% на продукты питания и бенз (бенз не покупаю, так как машины нет, но не суть).
Получается, что я буду с 100 к терять 4 куе в год только от того, что они лежат под матрасом и еще 5 куе пока все потрачу. Ну и инфец не забываем.
Таким образом, 100 к кэшем мне вообще не интересно ни получить ни везти ни хранить ни тратить.
Сразу легко определить где нейтив, а где эмигрант по отношению к деньгам. Нейтиву абсолютно все равно какие-там у банка комиссии и проценты - 3 так 3, 5 так 5. Вообще не заморачиваются. Мне если нейтив деньги напрямую кидает, то всегда ставит галочку - чтоб комиссия за его счет была. И еще ни разу никто из нейтивов не сказал, что-то про комиссию или проценты.
По наблюдениям, если у нейтива полный багажник кэша и родители его научили правильно от налогов уворачиваться, то какие там копейки с него банк заберет или накинет ему вообще поровну. Это только наши на процентах разбогатеть пытаются
Пожалуйста без понтов со знанием языков а то я заговорю по китайски, давайте или па русски или по українські, піар,
хао пу хао?
Востаннє редагувалось Vadim_
в Суб 01 лют, 2025 20:32, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 01 лют, 2025 20:28
BIGor написав:
Дивно що документи не прийняли, але все залежить від місцевих порядків, навіть може залежати від банку або настрою співробітників... В мене в Польщі прийняли доки які були на англійській.
Якщо гроші ніяким чином не легалізуються - то втрати будуть, та ж інфляція також. Загальна суть капіталізму - щоб у людей не було заощаджень, тим паче готівки. Таких людей бреють інфляцією.
Потому евреи все века предпочитали золото всем иным вложениям
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Додано: Суб 01 лют, 2025 20:31
rjkz написав: Antras написав:
Цапляя я б и сам мог в ту америку..
rjkz написав:
Тут это небезопасная тема.
Что-то наподобии ситуации "Ющенко-янукович", только вообще политику обсуждают только с хорошо знакомыми людьми, когда взгляды совпадают.
В целом, многим было очень непросто последние 4 года, поэтому они ждут улучшения.
Кому было итак хорошо, опасаются его резких перемен.
Я стараюсь избегать разговоров на эту тему - можно с ходу стать врагом.
но что то мне кажетсячто она голливудскуое недоразуменение.
мои дети типа в университети..так может и не біть ничего.
СС смотрит.[
/quote]
Ваша версия "земли обетованноЙ"?
Такую муйню ещ'бі понять
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Vadim_
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Додано: Суб 01 лют, 2025 20:31
Vadim_ написав: 2587715 написав: rjkz написав:
Вот у меня сейчас лежат на депо деньги под 4% годовых (это я молчу про стокмаркет), а я трачу деньги с кредитки этого-же банка и мне кэшбек 5% на продукты питания и бенз (бенз не покупаю, так как машины нет, но не суть).
Получается, что я буду с 100 к терять 4 куе в год только от того, что они лежат под матрасом и еще 5 куе пока все потрачу. Ну и инфец не забываем.
Таким образом, 100 к кэшем мне вообще не интересно ни получить ни везти ни хранить ни тратить.
Сразу легко определить где нейтив, а где эмигрант по отношению к деньгам. Нейтиву абсолютно все равно какие-там у банка комиссии и проценты - 3 так 3, 5 так 5. Вообще не заморачиваются. Мне если нейтив деньги напрямую кидает, то всегда ставит галочку - чтоб комиссия за его счет была. И еще ни разу никто из нейтивов не сказал, что-то про комиссию или проценты.
По наблюдениям, если у нейтива полный багажник кэша и родители его научили правильно от налогов уворачиваться, то какие там копейки с него банк заберет или накинет ему вообще поровну. Это только наши на процентах разбогатеть пытаются
Пожалуйста без понтов со знанием языков а то я заговорю по китайски, давайте или па русски или по українські, піар,
хао ні хао?
бу хао иси
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Додано: Суб 01 лют, 2025 20:42
2587715 написав: BIGor написав:
Дивно що документи не прийняли, але все залежить від місцевих порядків, навіть може залежати від банку або настрою співробітників... В мене в Польщі прийняли доки які були на англійській.
Якщо гроші ніяким чином не легалізуються - то втрати будуть, та ж інфляція також. Загальна суть капіталізму - щоб у людей не було заощаджень, тим паче готівки. Таких людей бреють інфляцією.
Потому евреи все века предпочитали золото всем иным вложениям
Ещё один знаток евреев,на этот раз скрепный.
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Додано: Суб 01 лют, 2025 20:42
2587715 написав: Vadim_ написав: 2587715 написав:
Сразу легко определить где нейтив, а где эмигрант по отношению к деньгам. Нейтиву абсолютно все равно какие-там у банка комиссии и проценты - 3 так 3, 5 так 5. Вообще не заморачиваются. Мне если нейтив деньги напрямую кидает, то всегда ставит галочку - чтоб комиссия за его счет была. И еще ни разу никто из нейтивов не сказал, что-то про комиссию или проценты.
По наблюдениям, если у нейтива полный багажник кэша и родители его научили правильно от налогов уворачиваться, то какие там копейки с него банк заберет или накинет ему вообще поровну. Это только наши на процентах разбогатеть пытаются
Пожалуйста без понтов со знанием языков а то я заговорю по китайски, давайте или па русски или по українські, піар,
хао ні хао?
бу хао иси
пу
ні хао!
звичайно шо спочатну потрібно сказати , доброго дня
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