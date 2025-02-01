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#<1 ... 2594259525962597 Додано: Суб 01 лют, 2025 20:27 2587715 написав: rjkz написав: Вот у меня сейчас лежат на депо деньги под 4% годовых (это я молчу про стокмаркет), а я трачу деньги с кредитки этого-же банка и мне кэшбек 5% на продукты питания и бенз (бенз не покупаю, так как машины нет, но не суть).

Получается, что я буду с 100 к терять 4 куе в год только от того, что они лежат под матрасом и еще 5 куе пока все потрачу. Ну и инфец не забываем.

Таким образом, 100 к кэшем мне вообще не интересно ни получить ни везти ни хранить ни тратить. Вот у меня сейчас лежат на депо деньги под 4% годовых (это я молчу про стокмаркет), а я трачу деньги с кредитки этого-же банка и мне кэшбек 5% на продукты питания и бенз (бенз не покупаю, так как машины нет, но не суть).Получается, что я буду с 100 к терять 4 куе в год только от того, что они лежат под матрасом и еще 5 куе пока все потрачу. Ну и инфец не забываем.Таким образом, 100 к кэшем мне вообще не интересно ни получить ни везти ни хранить ни тратить. Сразу легко определить где нейтив, а где эмигрант по отношению к деньгам. Нейтиву абсолютно все равно какие-там у банка комиссии и проценты - 3 так 3, 5 так 5. Вообще не заморачиваются. Мне если нейтив деньги напрямую кидает, то всегда ставит галочку - чтоб комиссия за его счет была. И еще ни разу никто из нейтивов не сказал, что-то про комиссию или проценты.



По наблюдениям, если у нейтива полный багажник кэша и родители его научили правильно от налогов уворачиваться, то какие там копейки с него банк заберет или накинет ему вообще поровну. Это только наши на процентах разбогатеть пытаются Сразу легко определить где нейтив, а где эмигрант по отношению к деньгам. Нейтиву абсолютно все равно какие-там у банка комиссии и проценты - 3 так 3, 5 так 5. Вообще не заморачиваются. Мне если нейтив деньги напрямую кидает, то всегда ставит галочку - чтоб комиссия за его счет была. И еще ни разу никто из нейтивов не сказал, что-то про комиссию или проценты.По наблюдениям, если у нейтива полный багажник кэша и родители его научили правильно от налогов уворачиваться, то какие там копейки с него банк заберет или накинет ему вообще поровну. Это только наши на процентах разбогатеть пытаются

Пожалуйста без понтов со знанием языков а то я заговорю по китайски, давайте или па русски или по українські, піар,

хао пу хао? Пожалуйста без понтов со знанием языков а то я заговорю по китайски, давайте или па русски или по українські, піар,хао пу хао? Востаннє редагувалось Vadim_ в Суб 01 лют, 2025 20:32, всього редагувалось 1 раз. Vadim_

Повідомлень: 3659 З нами з: 23.05.14 Подякував: 609 раз. Подякували: 501 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 лют, 2025 20:28 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: Дивно що документи не прийняли, але все залежить від місцевих порядків, навіть може залежати від банку або настрою співробітників... В мене в Польщі прийняли доки які були на англійській.

Якщо гроші ніяким чином не легалізуються - то втрати будуть, та ж інфляція також. Загальна суть капіталізму - щоб у людей не було заощаджень, тим паче готівки. Таких людей бреють інфляцією. Дивно що документи не прийняли, але все залежить від місцевих порядків, навіть може залежати від банку або настрою співробітників... В мене в Польщі прийняли доки які були на англійській.Якщо гроші ніяким чином не легалізуються - то втрати будуть, та ж інфляція також. Загальна суть капіталізму - щоб у людей не було заощаджень, тим паче готівки. Таких людей бреють інфляцією. Потому евреи все века предпочитали золото всем иным вложениям Потому евреи все века предпочитали золото всем иным вложениям 2587715

Повідомлень: 184 З нами з: 25.12.23 Подякував: 7 раз. Подякували: 7 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 лют, 2025 20:31 rjkz написав: Antras написав: rjkz написав: Тут это небезопасная тема.

Что-то наподобии ситуации "Ющенко-янукович", только вообще политику обсуждают только с хорошо знакомыми людьми, когда взгляды совпадают.

В целом, многим было очень непросто последние 4 года, поэтому они ждут улучшения.

Кому было итак хорошо, опасаются его резких перемен.

Я стараюсь избегать разговоров на эту тему - можно с ходу стать врагом. Тут это небезопасная тема.Что-то наподобии ситуации "Ющенко-янукович", только вообще политику обсуждают только с хорошо знакомыми людьми, когда взгляды совпадают.В целом, многим было очень непросто последние 4 года, поэтому они ждут улучшения.Кому было итак хорошо, опасаются его резких перемен.Я стараюсь избегать разговоров на эту тему - можно с ходу стать врагом.

Цапляя я б и сам мог в ту америку..

но что то мне кажетсячто она голливудскуое недоразуменение.

мои дети типа в университети..так может и не біть ничего.

СС смотрит.[ /quote]



Ваша версия "земли обетованноЙ"? /quote]Ваша версия "земли обетованноЙ"?

Такую муйню ещ'бі понять Такую муйню ещ'бі понять Vadim_

Повідомлень: 3659 З нами з: 23.05.14 Подякував: 609 раз. Подякували: 501 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 лют, 2025 20:31 Vadim_ написав: 2587715 написав: rjkz написав: Вот у меня сейчас лежат на депо деньги под 4% годовых (это я молчу про стокмаркет), а я трачу деньги с кредитки этого-же банка и мне кэшбек 5% на продукты питания и бенз (бенз не покупаю, так как машины нет, но не суть).

Получается, что я буду с 100 к терять 4 куе в год только от того, что они лежат под матрасом и еще 5 куе пока все потрачу. Ну и инфец не забываем.

Таким образом, 100 к кэшем мне вообще не интересно ни получить ни везти ни хранить ни тратить. Вот у меня сейчас лежат на депо деньги под 4% годовых (это я молчу про стокмаркет), а я трачу деньги с кредитки этого-же банка и мне кэшбек 5% на продукты питания и бенз (бенз не покупаю, так как машины нет, но не суть).Получается, что я буду с 100 к терять 4 куе в год только от того, что они лежат под матрасом и еще 5 куе пока все потрачу. Ну и инфец не забываем.Таким образом, 100 к кэшем мне вообще не интересно ни получить ни везти ни хранить ни тратить. Сразу легко определить где нейтив, а где эмигрант по отношению к деньгам. Нейтиву абсолютно все равно какие-там у банка комиссии и проценты - 3 так 3, 5 так 5. Вообще не заморачиваются. Мне если нейтив деньги напрямую кидает, то всегда ставит галочку - чтоб комиссия за его счет была. И еще ни разу никто из нейтивов не сказал, что-то про комиссию или проценты.



По наблюдениям, если у нейтива полный багажник кэша и родители его научили правильно от налогов уворачиваться, то какие там копейки с него банк заберет или накинет ему вообще поровну. Это только наши на процентах разбогатеть пытаются Сразу легко определить где нейтив, а где эмигрант по отношению к деньгам. Нейтиву абсолютно все равно какие-там у банка комиссии и проценты - 3 так 3, 5 так 5. Вообще не заморачиваются. Мне если нейтив деньги напрямую кидает, то всегда ставит галочку - чтоб комиссия за его счет была. И еще ни разу никто из нейтивов не сказал, что-то про комиссию или проценты.По наблюдениям, если у нейтива полный багажник кэша и родители его научили правильно от налогов уворачиваться, то какие там копейки с него банк заберет или накинет ему вообще поровну. Это только наши на процентах разбогатеть пытаются

Пожалуйста без понтов со знанием языков а то я заговорю по китайски, давайте или па русски или по українські, піар,

хао ні хао? Пожалуйста без понтов со знанием языков а то я заговорю по китайски, давайте или па русски или по українські, піар,хао ні хао? бу хао иси бу хао иси 2587715

Повідомлень: 184 З нами з: 25.12.23 Подякував: 7 раз. Подякували: 7 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 лют, 2025 20:42 2587715 написав: BIGor написав: Дивно що документи не прийняли, але все залежить від місцевих порядків, навіть може залежати від банку або настрою співробітників... В мене в Польщі прийняли доки які були на англійській.

Якщо гроші ніяким чином не легалізуються - то втрати будуть, та ж інфляція також. Загальна суть капіталізму - щоб у людей не було заощаджень, тим паче готівки. Таких людей бреють інфляцією. Дивно що документи не прийняли, але все залежить від місцевих порядків, навіть може залежати від банку або настрою співробітників... В мене в Польщі прийняли доки які були на англійській.Якщо гроші ніяким чином не легалізуються - то втрати будуть, та ж інфляція також. Загальна суть капіталізму - щоб у людей не було заощаджень, тим паче готівки. Таких людей бреють інфляцією. Потому евреи все века предпочитали золото всем иным вложениям Потому евреи все века предпочитали золото всем иным вложениям



Ещё один знаток евреев,на этот раз скрепный. Ещё один знаток евреев,на этот раз скрепный. shapo Повідомлень: 4839 З нами з: 29.05.18 Подякував: 110 раз. Подякували: 832 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 лют, 2025 20:42 2587715 написав: Vadim_ написав: 2587715 написав: Сразу легко определить где нейтив, а где эмигрант по отношению к деньгам. Нейтиву абсолютно все равно какие-там у банка комиссии и проценты - 3 так 3, 5 так 5. Вообще не заморачиваются. Мне если нейтив деньги напрямую кидает, то всегда ставит галочку - чтоб комиссия за его счет была. И еще ни разу никто из нейтивов не сказал, что-то про комиссию или проценты.



По наблюдениям, если у нейтива полный багажник кэша и родители его научили правильно от налогов уворачиваться, то какие там копейки с него банк заберет или накинет ему вообще поровну. Это только наши на процентах разбогатеть пытаются Сразу легко определить где нейтив, а где эмигрант по отношению к деньгам. Нейтиву абсолютно все равно какие-там у банка комиссии и проценты - 3 так 3, 5 так 5. Вообще не заморачиваются. Мне если нейтив деньги напрямую кидает, то всегда ставит галочку - чтоб комиссия за его счет была. И еще ни разу никто из нейтивов не сказал, что-то про комиссию или проценты.По наблюдениям, если у нейтива полный багажник кэша и родители его научили правильно от налогов уворачиваться, то какие там копейки с него банк заберет или накинет ему вообще поровну. Это только наши на процентах разбогатеть пытаются

Пожалуйста без понтов со знанием языков а то я заговорю по китайски, давайте или па русски или по українські, піар,

хао ні хао? Пожалуйста без понтов со знанием языков а то я заговорю по китайски, давайте или па русски или по українські, піар,хао ні хао? бу хао иси бу хао иси

пу

ні хао!

звичайно шо спочатну потрібно сказати , доброго дня пуні хао!звичайно шо спочатну потрібно сказати , доброго дня Vadim_

Повідомлень: 3659 З нами з: 23.05.14 Подякував: 609 раз. Подякували: 501 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2594259525962597 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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