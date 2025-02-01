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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 01 лют, 2025 19:30
shapo написав:
Те ,кто не пользовался банковской системой других стран будут таскать пачки зелени через границу в карманах не понимая что там их ещё нужно легализовать положив на свой счёт ,а для этого есть ещё более жёсткие ограничения и нужно доказывать их происхождение.
А расплачиваться налом можно только для небольшого бытового потребления, любая крупная покупка только с банковского счёта.
Да и если придется менять баксы на местную валюту,то тут непременно в обменники требуют документ по которому тобой при больших суммах заинтересуется налоговая
Бесполезно.
Я уже больше года пытаюсь это объяснить, а мне все рассказывают как "в трусах" провозить.
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Додано: Суб 01 лют, 2025 19:44
BIGor написав: shapo написав:
Те ,кто не пользовался банковской системой других стран будут таскать пачки зелени через границу в карманах не понимая что там их ещё нужно легализовать положив на свой счёт ,а для этого есть ещё более жёсткие ограничения и нужно доказывать их происхождение.
А расплачиваться налом можно только для небольшого бытового потребления, любая крупная покупка только с банковского счёта.
Да и если придется менять баксы на местную валюту,то тут непременно в обменники требуют документ по которому тобой при больших суммах заинтересуется налоговая
Ви дуже перебільшуєте, все нормально легалізується, треба просто мати нормальні доки. Навіть якщо доків нема (малореально) то можна потроху міняти в обмінниках і витрачати на життя нал, а зарплата вже капає на офіційний рахунок - і з нього вже робите великі покупки.
Предположим, на секунду а потом выбросим это из головы, что я привез "в трусах" 100 куе в США.
Во первых, для легального провоза суммы свыще 10 куе на человека/на семью, требуется декларирование. Я - налоговый резидент США, то есть, мне надо рассказать что это от продажи квартиры в Украине? Мне не поверят даже если я приложу тонну бумаг. Не верят в такую дикость. Я уже с таким сталкивался при гораздо меньших суммах.
Допустим, я провез эти деньги в США - тут те-же ограничения, если обнаружится сумма свыше 10 куе - надо будет доказывать, что они легальные.Не получится - обвинение в сокрытии доходов, уклонение от налогов.
Допустим и этто не остановило.
100 к на мелкие расходы?
Ну еду можно купит, ну заправиться. Все.
Вот у меня сейчас лежат на депо деньги под 4% годовых (это я молчу про стокмаркет), а я трачу деньги с кредитки этого-же банка и мне кэшбек 5% на продукты питания и бенз (бенз не покупаю, так как машины нет, но не суть).
Получается, что я буду с 100 к терять 4 куе в год только от того, что они лежат под матрасом и еще 5 куе пока все потрачу. Ну и инфец не забываем.
Таким образом, 100 к кэшем мне вообще не интересно ни получить ни везти ни хранить ни тратить.
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Додано: Суб 01 лют, 2025 19:44
Antras написав:
Лично хотел уехать сразу в 22м Аргентину в район Комодоро Ревидавиа,бо знакомые места.Но семья запротестовала..ой далеко ,ой здесь Европа..ну-ну сказал,теперь им не нравится та европа.
Итог: сидим на Неньке ,Буковина.Мои нашли себе знакомых старых и почти привычный уклад.
И теперь моя магнитная стрелка компаса сбилась..
Нет молодые
,конечно,надо дерзать и решать жизнь по своему.
Як вважаєте, де той кордон між молоді -> старі? Себе, наприкад, не вважаю молодим, але і старим теж
.
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Додано: Суб 01 лют, 2025 19:47
shapo написав:
Если вы переводите через Свифт или иной легальной платежной системы,то тогда действительно для легализации этого перевода нужны документы о их происхождении из страны откуда переводятся или промежуточной.
А как вы будете объяснять нал?
Расскажите что вам запрещено вывоз переводом?
Естественно,есть какие-то методы переводов для украинских чиновников скупающих недвигу за границей,но там другие суммы и другой админ ресурс,с вашими копейками никто связываться не будет
Наверняка есть и те методы которым пользуется криминал и ,наверное,крипта в этом ряду.
Вывести деньги в Панаму, скажем - не проблема.
Через бизнес схемы можно и в другие юрисдикции.
Но вот просто перевести деньги в страну типа США - можно повторить судьбу пащи лазаренко.
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Додано: Суб 01 лют, 2025 19:49
Antras написав: shapo написав:
В Словакии был давно и проездом,но осталось впечатление глубокой провинции.
А вот в Чехии обдирали при обмене хорошо и нужно было сразу уточнять при обмене сколько получишь крон иначе сталкивался с неожиданным результатам.
Сын три месяца назад слетал с друзьями в Прагу,сказал что с обменом ничего не изменилось.
В Дубае тоже все зависит от суммы. Для того чтобы поменять по приличному курсу их динара нужно иметь пачку на несколько тысяч зелёных иначе на процентов 10-20 получишь меньше.
То,что в городе не принимают карты очень странно
Slavek,поверь нету жизни нигде.Ни на моих двух молниях,ни на ваших двух треугольниках.
Понятие "жизнь" очень индивидуально. То,что важно в молодости и когда ты и твои близкие здоровы имеет свою шкалу, а когда попадаешь в другие обстоятельства начинаешь понимать,что прежние приоритеты в виде квартир,машин ,путешествий ничего или очень мало стоят.
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Додано: Суб 01 лют, 2025 20:08
2587715 написав: rjkz написав:
Вот у меня сейчас лежат на депо деньги под 4% годовых (это я молчу про стокмаркет), а я трачу деньги с кредитки этого-же банка и мне кэшбек 5% на продукты питания и бенз (бенз не покупаю, так как машины нет, но не суть).
Получается, что я буду с 100 к терять 4 куе в год только от того, что они лежат под матрасом и еще 5 куе пока все потрачу. Ну и инфец не забываем.
Таким образом, 100 к кэшем мне вообще не интересно ни получить ни везти ни хранить ни тратить.
Сразу легко определить где нейтив, а где эмигрант по отношению к деньгам. Нейтиву абсолютно все равно какие-там у банка комиссии и проценты - 3 так 3, 5 так 5. Вообще не заморачиваются. Мне если нейтив деньги напрямую кидает, то всегда ставит галочку - чтоб комиссия за его счет была. И еще ни разу никто из нейтивов не сказал, что-то про комиссию или проценты.
По наблюдениям, если у нейтива полный багажник кэша и родители его научили правильно от налогов уворачиваться, то какие там копейки с него банк заберет или накинет ему вообще поровну. Это только наши на процентах разбогатеть пытаются
Если у чела нет денег, то эти%% ему ничего не дадут.
5% от 100 долларов - это 5 долларов.
5% от 100000 долларов - это 5 тысяч долларов.
Ну и так далее.
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Додано: Суб 01 лют, 2025 20:11
rjkz написав: 2587715 написав: rjkz написав:
Вот у меня сейчас лежат на депо деньги под 4% годовых (это я молчу про стокмаркет), а я трачу деньги с кредитки этого-же банка и мне кэшбек 5% на продукты питания и бенз (бенз не покупаю, так как машины нет, но не суть).
Получается, что я буду с 100 к терять 4 куе в год только от того, что они лежат под матрасом и еще 5 куе пока все потрачу. Ну и инфец не забываем.
Таким образом, 100 к кэшем мне вообще не интересно ни получить ни везти ни хранить ни тратить.
Сразу легко определить где нейтив, а где эмигрант по отношению к деньгам. Нейтиву абсолютно все равно какие-там у банка комиссии и проценты - 3 так 3, 5 так 5. Вообще не заморачиваются. Мне если нейтив деньги напрямую кидает, то всегда ставит галочку - чтоб комиссия за его счет была. И еще ни разу никто из нейтивов не сказал, что-то про комиссию или проценты.
По наблюдениям, если у нейтива полный багажник кэша и родители его научили правильно от налогов уворачиваться, то какие там копейки с него банк заберет или накинет ему вообще поровну. Это только наши на процентах разбогатеть пытаются
Если у чела нет денег, то эти%% ему ничего не дадут.
5% от 100 долларов - это 5 долларов.
5% от 100000 долларов - это 5 тысяч долларов.
Ну и так далее.
5% ничего не дают ни от какой суммы. Даже в ренте если недвига менее 6% приносит, то ее рекомендуют продавать и вкладываться во что-то другое
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Додано: Суб 01 лют, 2025 20:24
rjkz написав: BIGor написав: shapo написав:
Те ,кто не пользовался банковской системой других стран будут таскать пачки зелени через границу в карманах не понимая что там их ещё нужно легализовать положив на свой счёт ,а для этого есть ещё более жёсткие ограничения и нужно доказывать их происхождение.
А расплачиваться налом можно только для небольшого бытового потребления, любая крупная покупка только с банковского счёта.
Да и если придется менять баксы на местную валюту,то тут непременно в обменники требуют документ по которому тобой при больших суммах заинтересуется налоговая
Ви дуже перебільшуєте, все нормально легалізується, треба просто мати нормальні доки. Навіть якщо доків нема (малореально) то можна потроху міняти в обмінниках і витрачати на життя нал, а зарплата вже капає на офіційний рахунок - і з нього вже робите великі покупки.
Предположим, на секунду а потом выбросим это из головы, что я привез "в трусах" 100 куе в США.
Во первых, для легального провоза суммы свыще 10 куе на человека/на семью, требуется декларирование. Я - налоговый резидент США, то есть, мне надо рассказать что это от продажи квартиры в Украине? Мне не поверят даже если я приложу тонну бумаг. Не верят в такую дикость. Я уже с таким сталкивался при гораздо меньших суммах.
Допустим, я провез эти деньги в США - тут те-же ограничения, если обнаружится сумма свыше 10 куе - надо будет доказывать, что они легальные.Не получится - обвинение в сокрытии доходов, уклонение от налогов.
Допустим и этто не остановило.
100 к на мелкие расходы?
Ну еду можно купит, ну заправиться. Все.
Вот у меня сейчас лежат на депо деньги под 4% годовых (это я молчу про стокмаркет), а я трачу деньги с кредитки этого-же банка и мне кэшбек 5% на продукты питания и бенз (бенз не покупаю, так как машины нет, но не суть).
Получается, что я буду с 100 к терять 4 куе в год только от того, что они лежат под матрасом и еще 5 куе пока все потрачу. Ну и инфец не забываем.
Таким образом, 100 к кэшем мне вообще не интересно ни получить ни везти ни хранить ни тратить.
Дивно що документи не прийняли, але все залежить від місцевих порядків, навіть може залежати від банку або настрою співробітників... В мене в Польщі прийняли доки які були на англійській.
Якщо гроші ніяким чином не легалізуються - то втрати будуть, та ж інфляція також. Загальна суть капіталізму - щоб у людей не було заощаджень, тим паче готівки. Таких людей бреють інфляцією.
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Додано: Суб 01 лют, 2025 21:29
BIGor написав: rjkz написав: BIGor написав:
Ви дуже перебільшуєте, все нормально легалізується, треба просто мати нормальні доки. Навіть якщо доків нема (малореально) то можна потроху міняти в обмінниках і витрачати на життя нал, а зарплата вже капає на офіційний рахунок - і з нього вже робите великі покупки.
Предположим, на секунду а потом выбросим это из головы, что я привез "в трусах" 100 куе в США.
Во первых, для легального провоза суммы свыще 10 куе на человека/на семью, требуется декларирование. Я - налоговый резидент США, то есть, мне надо рассказать что это от продажи квартиры в Украине? Мне не поверят даже если я приложу тонну бумаг. Не верят в такую дикость. Я уже с таким сталкивался при гораздо меньших суммах.
Допустим, я провез эти деньги в США - тут те-же ограничения, если обнаружится сумма свыше 10 куе - надо будет доказывать, что они легальные.Не получится - обвинение в сокрытии доходов, уклонение от налогов.Ті взяточник
Допустим и этто не остановило.
100 к на мелкие расходы?
Ну еду можно купит, ну заправиться. Все.
Вот у меня сейчас лежат на депо деньги под 4% годовых (это я молчу про стокмаркет), а я трачу деньги с кредитки этого-же банка и мне кэшбек 5% на продукты питания и бенз (бенз не покупаю, так как машины нет, но не суть).
Получается, что я буду с 100 к терять 4 куе в год только от того, что они лежат под матрасом и еще 5 куе пока все потрачу. Ну и инфец не забываем.
Таким образом, 100 к кэшем мне вообще не интересно ни получить ни везти ни хранить ни тратить.
Дивно що документи не прийняли, але все залежить від місцевих порядків, навіть може залежати від банку або настрою співробітників... В мене в Польщі прийняли доки які були на англійській.
Якщо гроші ніяким чином не легалізуються - то втрати будуть, та ж інфляція також. Загальна суть капіталізму - щоб у людей не було заощаджень, тим паче готівки. Таких людей бреють інфляцією.
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Додано: Суб 01 лют, 2025 21:35
BIGor написав: rjkz написав: BIGor написав:
Ви дуже перебільшуєте, все нормально легалізується, треба просто мати нормальні доки. Навіть якщо доків нема (малореально) то можна потроху міняти в обмінниках і витрачати на життя нал, а зарплата вже капає на офіційний рахунок - і з нього вже робите великі покупки.
Предположим, на секунду а потом выбросим это из головы, что я привез "в трусах" 100 куе в США.
Во первых, для легального провоза суммы свыще 10 куе на человека/на семью, требуется декларирование. Я - налоговый резидент США, то есть, мне надо рассказать что это от продажи квартиры в Украине? Мне не поверят даже если я приложу тонну бумаг. Не верят в такую дикость. Я уже с таким сталкивался при гораздо меньших суммах.
Допустим, я провез эти деньги в США - тут те-же ограничения, если обнаружится сумма свыше 10 куе - надо будет доказывать, что они легальные.Не получится - обвинение в сокрытии доходов, уклонение от налогов.
Допустим и этто не остановило.
100 к на мелкие расходы?
Ну еду можно купит, ну заправиться. Все.
Вот у меня сейчас лежат на депо деньги под 4% годовых (это я молчу про стокмаркет), а я трачу деньги с кредитки этого-же банка и мне кэшбек 5% на продукты питания и бенз (бенз не покупаю, так как машины нет, но не суть).
Получается, что я буду с 100 к терять 4 куе в год только от того, что они лежат под матрасом и еще 5 куе пока все потрачу. Ну и инфец не забываем.
Таким образом, 100 к кэшем мне вообще не интересно ни получить ни везти ни хранить ни тратить.
Дивно що документи не прийняли, але все залежить від місцевих порядків, навіть може залежати від банку або настрою співробітників... В мене в Польщі прийняли доки які були на англійській.
Якщо гроші ніяким чином не легалізуються - то втрати будуть, та ж інфляція також. Загальна суть капіталізму - щоб у людей не було заощаджень, тим паче готівки. Таких людей бреють інфляцією.
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