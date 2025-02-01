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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2593259425952596
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 22:34

  Bolt написав:
  Gastarbaiter написав:
  Bolt написав:в Польше нефиг делать

Та да :mrgreen:

Та поляки вообще зажрались.
https://youtu.be/FtiolcbFyFg?si=eQt8HCSi4t0jAJ_-


Mieszkalem w DE prawie 4 lata. Wrócilem żyjemy na wyzszym poziomie niz w DE. Mieszkalem w norze z pralką w piwnicy która wyglądała jak ziemianka. Płaciłem za to 600Euro to bylo najtańsze mieszkanie. W Polsce wybudowalem dom i mieszkam jak człowiek

А мені тут дорікають "підвалом в ірпєнятнику"
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 23:38

  flyman написав:
  Bolt написав:
  Gastarbaiter написав:
Та да :mrgreen:

Та поляки вообще зажрались.
https://youtu.be/FtiolcbFyFg?si=eQt8HCSi4t0jAJ_-


Mieszkalem w DE prawie 4 lata. Wrócilem żyjemy na wyzszym poziomie niz w DE. Mieszkalem w norze z pralką w piwnicy która wyglądała jak ziemianka. Płaciłem za to 600Euro to bylo najtańsze mieszkanie. W Polsce wybudowalem dom i mieszkam jak człowiek

А мені тут дорікають "підвалом в ірпєнятнику"

Та той крендель і говорить, що раніше їздити в Бундес було вигідно, різниця в заробітках була х6, зараз х2 і вже практично не має змісту
Bolt
 
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  #<1 ... 2593259425952596
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