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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 01 лют, 2025 22:34
Mieszkalem w DE prawie 4 lata. Wrócilem żyjemy na wyzszym poziomie niz w DE. Mieszkalem w norze z pralką w piwnicy która wyglądała jak ziemianka. Płaciłem za to 600Euro to bylo najtańsze mieszkanie. W Polsce wybudowalem dom i mieszkam jak człowiek
А мені тут дорікають "підвалом в ірпєнятнику"
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flyman
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Додано: Суб 01 лют, 2025 23:38
flyman написав:Mieszkalem w DE prawie 4 lata. Wrócilem żyjemy na wyzszym poziomie niz w DE. Mieszkalem w norze z pralką w piwnicy która wyglądała jak ziemianka. Płaciłem za to 600Euro to bylo najtańsze mieszkanie. W Polsce wybudowalem dom i mieszkam jak człowiek
А мені тут дорікають "підвалом в ірпєнятнику"
Та той крендель і говорить, що раніше їздити в Бундес було вигідно, різниця в заробітках була х6, зараз х2 і вже практично не має змісту
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