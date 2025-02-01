shapo написав: Antras написав: shapo написав:
В Словакии был давно и проездом,но осталось впечатление глубокой провинции.
А вот в Чехии обдирали при обмене хорошо и нужно было сразу уточнять при обмене сколько получишь крон иначе сталкивался с неожиданным результатам.
Сын три месяца назад слетал с друзьями в Прагу,сказал что с обменом ничего не изменилось.
В Дубае тоже все зависит от суммы. Для того чтобы поменять по приличному курсу их динара нужно иметь пачку на несколько тысяч зелёных иначе на процентов 10-20 получишь меньше.
То,что в городе не принимают карты очень странно
Slavek,поверь нету жизни нигде.Ни на моих двух молниях,ни на ваших двух треугольниках.
Понятие "жизнь" очень индивидуально. То,что важно в молодости и когда ты и твои близкие здоровы имеет свою шкалу, а когда попадаешь в другие обстоятельства начинаешь понимать,что прежние приоритеты в виде квартир,машин ,путешествий ничего или очень мало стоят.
+1
Абсолютная правда.
Этого может не понять только человек или неумный и/или который не попадал в такие ситуации.
Ну и мерило денег везде разное.
В какой-то стране за 100 долларов (да и за намного меньшие деньги) могут убить.
Где-то мало кто нагнется, чтобы поднять с тротуара 100 долларов.
И вот эта разница, когда одним трудно просто прокормиться, ставит свои приритеты. Вынужденные. Но не правильные.
Кстати, должен сказать одну вещь, может когда-то кому-то это поможет.
Много раз я слышал и тут писали, что надо жить подальше от бывших "наших".
Это правда. Не знаю почему, но эмиграция у многих развивает и усиливает их самые низменные черты.
Конечно, далеко не у всех.
Но как правило, нормальные и порядочные люди не столь заметны как подлецы и негодяи.
И многие, очень многие, все-таки эмигрируют(эмигрировали) по экономическим причинам. И попав в уже благополучную страну и фактически став обеспеченными даже по меркам той страны людьми, остаются моральными нищебродами. Не бедными людьми, которые вынуждены себя во всем ограничивать, а именно нищебродское мышление остается с ними. Это не имеет ничего общего ни с финансовой грамотностью ни с финансовой дисциплиной. Какое-то дрожание над любой суммой денег.
Поэтому, надеюсь, когда-нибудь все-же вырваться из бруклинских трушеб (не даже в смысле качества жилья, а в смысле контингента, который тут проживает).
А, ну и тем, кто когда-то будет планировать попасть в США.
НЙ - действительно, самый благоприятный для старта город.
Это приехать, получить какой-то американский опыт, подтянуть лангуаге, если надо, может заработать первые существенные деньги (поверьте, те деньги, которые являются существенными в Украине для "подавляющего большинства" людей - тут вообще деньгами не являются).
Потом, если уже есть желание жить именно в Америке - надо валить.
Есть вероятность, и не малая, что на новом месте не удасться зарабатывать столько сколько в НЙ, но по крайней мере это будет уже не эмигрантский уклад жизни. В которой ценится то, что должно цениться в первую очередь. То есть, то, о чем и написал Славек.