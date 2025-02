Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2593259425952596 Додано: Суб 01 лют, 2025 22:34 Bolt написав: Gastarbaiter написав: Bolt написав: в Польше нефиг делать в Польше нефиг делать

Та да Та да

Та поляки вообще зажрались.

https://youtu.be/FtiolcbFyFg?si=eQt8HCSi4t0jAJ_- Та поляки вообще зажрались.



Mieszkalem w DE prawie 4 lata. Wrócilem żyjemy na wyzszym poziomie niz w DE. Mieszkalem w norze z pralką w piwnicy która wyglądała jak ziemianka. Płaciłem za to 600Euro to bylo najtańsze mieszkanie. W Polsce wybudowalem dom i mieszkam jak człowiek



А мені тут дорікають "підвалом в ірпєнятнику" Mieszkalem w DE prawie 4 lata. Wrócilem żyjemy na wyzszym poziomie niz w DE. Mieszkalem w norze z pralką w piwnicy która wyglądała jak ziemianka. Płaciłem za to 600Euro to bylo najtańsze mieszkanie. W Polsce wybudowalem dom i mieszkam jak człowiekА мені тут дорікають "підвалом в ірпєнятнику" flyman

Повідомлень: 38200 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1595 раз. Подякували: 2806 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 лют, 2025 23:38 flyman написав: Bolt написав: Gastarbaiter написав:

Та да Та да

Та поляки вообще зажрались.

https://youtu.be/FtiolcbFyFg?si=eQt8HCSi4t0jAJ_- Та поляки вообще зажрались.



Mieszkalem w DE prawie 4 lata. Wrócilem żyjemy na wyzszym poziomie niz w DE. Mieszkalem w norze z pralką w piwnicy która wyglądała jak ziemianka. Płaciłem za to 600Euro to bylo najtańsze mieszkanie. W Polsce wybudowalem dom i mieszkam jak człowiek



А мені тут дорікають "підвалом в ірпєнятнику" Mieszkalem w DE prawie 4 lata. Wrócilem żyjemy na wyzszym poziomie niz w DE. Mieszkalem w norze z pralką w piwnicy która wyglądała jak ziemianka. Płaciłem za to 600Euro to bylo najtańsze mieszkanie. W Polsce wybudowalem dom i mieszkam jak człowiekА мені тут дорікають "підвалом в ірпєнятнику"

Та той крендель і говорить, що раніше їздити в Бундес було вигідно, різниця в заробітках була х6, зараз х2 і вже практично не має змісту Та той крендель і говорить, що раніше їздити в Бундес було вигідно, різниця в заробітках була х6, зараз х2 і вже практично не має змісту Bolt Повідомлень: 3330 З нами з: 09.11.17 Подякував: 21 раз. Подякували: 253 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 лют, 2025 03:27 flyman

А переведи ка с польского литературно и подробно барабашов

Повідомлень: 4816 З нами з: 16.06.15 Подякував: 288 раз. Подякували: 351 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 лют, 2025 05:09 shapo написав: Antras написав: shapo написав:



В Словакии был давно и проездом,но осталось впечатление глубокой провинции.

А вот в Чехии обдирали при обмене хорошо и нужно было сразу уточнять при обмене сколько получишь крон иначе сталкивался с неожиданным результатам.

Сын три месяца назад слетал с друзьями в Прагу,сказал что с обменом ничего не изменилось.

В Дубае тоже все зависит от суммы. Для того чтобы поменять по приличному курсу их динара нужно иметь пачку на несколько тысяч зелёных иначе на процентов 10-20 получишь меньше.

То,что в городе не принимают карты очень странно В Словакии был давно и проездом,но осталось впечатление глубокой провинции.А вот в Чехии обдирали при обмене хорошо и нужно было сразу уточнять при обмене сколько получишь крон иначе сталкивался с неожиданным результатам.Сын три месяца назад слетал с друзьями в Прагу,сказал что с обменом ничего не изменилось.В Дубае тоже все зависит от суммы. Для того чтобы поменять по приличному курсу их динара нужно иметь пачку на несколько тысяч зелёных иначе на процентов 10-20 получишь меньше.То,что в городе не принимают карты очень странно



Slavek,поверь нету жизни нигде.Ни на моих двух молниях,ни на ваших двух треугольниках. Slavek,поверь нету жизни нигде.Ни на моих двух молниях,ни на ваших двух треугольниках.



Понятие "жизнь" очень индивидуально. То,что важно в молодости и когда ты и твои близкие здоровы имеет свою шкалу, а когда попадаешь в другие обстоятельства начинаешь понимать,что прежние приоритеты в виде квартир,машин ,путешествий ничего или очень мало стоят. Понятие "жизнь" очень индивидуально. То,что важно в молодости и когда ты и твои близкие здоровы имеет свою шкалу, а когда попадаешь в другие обстоятельства начинаешь понимать,что прежние приоритеты в виде квартир,машин ,путешествий ничего или очень мало стоят.



+1

Абсолютная правда.

Этого может не понять только человек или неумный и/или который не попадал в такие ситуации.

Ну и мерило денег везде разное.

В какой-то стране за 100 долларов (да и за намного меньшие деньги) могут убить.

Где-то мало кто нагнется, чтобы поднять с тротуара 100 долларов.

И вот эта разница, когда одним трудно просто прокормиться, ставит свои приритеты. Вынужденные. Но не правильные.

Кстати, должен сказать одну вещь, может когда-то кому-то это поможет.

Много раз я слышал и тут писали, что надо жить подальше от бывших "наших".

Это правда. Не знаю почему, но эмиграция у многих развивает и усиливает их самые низменные черты.

Конечно, далеко не у всех.

Но как правило, нормальные и порядочные люди не столь заметны как подлецы и негодяи.

И многие, очень многие, все-таки эмигрируют(эмигрировали) по экономическим причинам. И попав в уже благополучную страну и фактически став обеспеченными даже по меркам той страны людьми, остаются моральными нищебродами. Не бедными людьми, которые вынуждены себя во всем ограничивать, а именно нищебродское мышление остается с ними. Это не имеет ничего общего ни с финансовой грамотностью ни с финансовой дисциплиной. Какое-то дрожание над любой суммой денег.

Поэтому, надеюсь, когда-нибудь все-же вырваться из бруклинских трушеб (не даже в смысле качества жилья, а в смысле контингента, который тут проживает).

А, ну и тем, кто когда-то будет планировать попасть в США.

НЙ - действительно, самый благоприятный для старта город.

Это приехать, получить какой-то американский опыт, подтянуть лангуаге, если надо, может заработать первые существенные деньги (поверьте, те деньги, которые являются существенными в Украине для "подавляющего большинства" людей - тут вообще деньгами не являются).

Потом, если уже есть желание жить именно в Америке - надо валить.

Есть вероятность, и не малая, что на новом месте не удасться зарабатывать столько сколько в НЙ, но по крайней мере это будет уже не эмигрантский уклад жизни. В которой ценится то, что должно цениться в первую очередь. То есть, то, о чем и написал Славек. +1Абсолютная правда.Этого может не понять только человек или неумный и/или который не попадал в такие ситуации.Ну и мерило денег везде разное.В какой-то стране за 100 долларов (да и за намного меньшие деньги) могут убить.Где-то мало кто нагнется, чтобы поднять с тротуара 100 долларов.И вот эта разница, когда одним трудно просто прокормиться, ставит свои приритеты. Вынужденные. Но не правильные.Кстати, должен сказать одну вещь, может когда-то кому-то это поможет.Много раз я слышал и тут писали, что надо жить подальше от бывших "наших".Это правда. Не знаю почему, но эмиграция у многих развивает и усиливает их самые низменные черты.Конечно, далеко не у всех.Но как правило, нормальные и порядочные люди не столь заметны как подлецы и негодяи.И многие, очень многие, все-таки эмигрируют(эмигрировали) по экономическим причинам. И попав в уже благополучную страну и фактически став обеспеченными даже по меркам той страны людьми, остаются моральными нищебродами. Не бедными людьми, которые вынуждены себя во всем ограничивать, а именно нищебродское мышление остается с ними. Это не имеет ничего общего ни с финансовой грамотностью ни с финансовой дисциплиной. Какое-то дрожание над любой суммой денег.Поэтому, надеюсь, когда-нибудь все-же вырваться из бруклинских трушеб (не даже в смысле качества жилья, а в смысле контингента, который тут проживает).А, ну и тем, кто когда-то будет планировать попасть в США.НЙ - действительно, самый благоприятный для старта город.Это приехать, получить какой-то американский опыт, подтянуть лангуаге, если надо, может заработать первые существенные деньги (поверьте, те деньги, которые являются существенными в Украине для "подавляющего большинства" людей - тут вообще деньгами не являются).Потом, если уже есть желание жить именно в Америке - надо валить.Есть вероятность, и не малая, что на новом месте не удасться зарабатывать столько сколько в НЙ, но по крайней мере это будет уже не эмигрантский уклад жизни. В которой ценится то, что должно цениться в первую очередь. То есть, то, о чем и написал Славек. rjkz

Повідомлень: 17056 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8469 раз. Подякували: 5333 раз. Профіль 8 4 6 ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 лют, 2025 05:13 2587715 написав: rjkz написав: 2587715 написав: Сразу легко определить где нейтив, а где эмигрант по отношению к деньгам. Нейтиву абсолютно все равно какие-там у банка комиссии и проценты - 3 так 3, 5 так 5. Вообще не заморачиваются. Мне если нейтив деньги напрямую кидает, то всегда ставит галочку - чтоб комиссия за его счет была. И еще ни разу никто из нейтивов не сказал, что-то про комиссию или проценты.



По наблюдениям, если у нейтива полный багажник кэша и родители его научили правильно от налогов уворачиваться, то какие там копейки с него банк заберет или накинет ему вообще поровну. Это только наши на процентах разбогатеть пытаются Сразу легко определить где нейтив, а где эмигрант по отношению к деньгам. Нейтиву абсолютно все равно какие-там у банка комиссии и проценты - 3 так 3, 5 так 5. Вообще не заморачиваются. Мне если нейтив деньги напрямую кидает, то всегда ставит галочку - чтоб комиссия за его счет была. И еще ни разу никто из нейтивов не сказал, что-то про комиссию или проценты.По наблюдениям, если у нейтива полный багажник кэша и родители его научили правильно от налогов уворачиваться, то какие там копейки с него банк заберет или накинет ему вообще поровну. Это только наши на процентах разбогатеть пытаются

Если у чела нет денег, то эти%% ему ничего не дадут.

5% от 100 долларов - это 5 долларов.

5% от 100000 долларов - это 5 тысяч долларов.

Ну и так далее. Если у чела нет денег, то эти%% ему ничего не дадут.5% от 100 долларов - это 5 долларов.5% от 100000 долларов - это 5 тысяч долларов.Ну и так далее. 5% ничего не дают ни от какой суммы. Даже в ренте если недвига менее 6% приносит, то ее рекомендуют продавать и вкладываться во что-то другое 5% ничего не дают ни от какой суммы. Даже в ренте если недвига менее 6% приносит, то ее рекомендуют продавать и вкладываться во что-то другое



А сколько у вас приносит недвига?

У меня существенно ниже 6%.

А еще недавно депозит приносил 5%.

В долларах, под американским ФГВФЛ.

А за полгода СП 500 принес более 10%.

Так нафига мне киевская недвига? А сколько у вас приносит недвига?У меня существенно ниже 6%.А еще недавно депозит приносил 5%.В долларах, под американским ФГВФЛ.А за полгода СП 500 принес более 10%.Так нафига мне киевская недвига? rjkz

Повідомлень: 17056 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8469 раз. Подякували: 5333 раз. Профіль 8 4 6 ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 лют, 2025 05:20 барабашов написав: flyman

А переведи ка с польского литературно и подробно А переведи ка с польского литературно и подробно



Ну гугл-транслейт денег запросили? Ну гугл-транслейт денег запросили? rjkz

Повідомлень: 17056 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8469 раз. Подякували: 5333 раз. Профіль 8 4 6 ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 лют, 2025 06:39 rjkz написав: барабашов написав: flyman

А переведи ка с польского литературно и подробно А переведи ка с польского литературно и подробно



Ну гугл-транслейт денег запросили? Ну гугл-транслейт денег запросили?

Да, и только в злотых

Шо там с вашей киевской недвигой, которая, как в саркофаге В.И.Бланка сам Бланк, сохраняется нежелтеющей на протяжении десятилетий? Продавать будете пока не за фубли готовы купить, дарить преду комбеда районного нацТЦК с полномочиями мовного инспектора, или ждать цен 2007года к концу 4го срока ВовыЗе, т.е. в районе 2043года??

Она простаивает или хоть какой то кэш на кариу приносит? Да, и только в злотыхШо там с вашей киевской недвигой, которая, как в саркофаге В.И.Бланка сам Бланк, сохраняется нежелтеющей на протяжении десятилетий? Продавать будете пока не за фубли готовы купить, дарить преду комбеда районного нацТЦК с полномочиями мовного инспектора, или ждать цен 2007года к концу 4го срока ВовыЗе, т.е. в районе 2043года??Она простаивает или хоть какой то кэш на кариу приносит? барабашов

Повідомлень: 4816 З нами з: 16.06.15 Подякував: 288 раз. Подякували: 351 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2593259425952596 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостейМодератори: Faceless