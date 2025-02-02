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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 01 лют, 2025 22:34
Mieszkalem w DE prawie 4 lata. Wrócilem żyjemy na wyzszym poziomie niz w DE. Mieszkalem w norze z pralką w piwnicy która wyglądała jak ziemianka. Płaciłem za to 600Euro to bylo najtańsze mieszkanie. W Polsce wybudowalem dom i mieszkam jak człowiek
А мені тут дорікають "підвалом в ірпєнятнику"
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flyman
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Додано: Суб 01 лют, 2025 23:38
flyman написав:Mieszkalem w DE prawie 4 lata. Wrócilem żyjemy na wyzszym poziomie niz w DE. Mieszkalem w norze z pralką w piwnicy która wyglądała jak ziemianka. Płaciłem za to 600Euro to bylo najtańsze mieszkanie. W Polsce wybudowalem dom i mieszkam jak człowiek
А мені тут дорікають "підвалом в ірпєнятнику"
Та той крендель і говорить, що раніше їздити в Бундес було вигідно, різниця в заробітках була х6, зараз х2 і вже практично не має змісту
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Додано: Нед 02 лют, 2025 03:27
flyman
А переведи ка с польского литературно и подробно
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барабашов
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Додано: Нед 02 лют, 2025 05:09
shapo написав: Antras написав: shapo написав:
В Словакии был давно и проездом,но осталось впечатление глубокой провинции.
А вот в Чехии обдирали при обмене хорошо и нужно было сразу уточнять при обмене сколько получишь крон иначе сталкивался с неожиданным результатам.
Сын три месяца назад слетал с друзьями в Прагу,сказал что с обменом ничего не изменилось.
В Дубае тоже все зависит от суммы. Для того чтобы поменять по приличному курсу их динара нужно иметь пачку на несколько тысяч зелёных иначе на процентов 10-20 получишь меньше.
То,что в городе не принимают карты очень странно
Slavek,поверь нету жизни нигде.Ни на моих двух молниях,ни на ваших двух треугольниках.
Понятие "жизнь" очень индивидуально. То,что важно в молодости и когда ты и твои близкие здоровы имеет свою шкалу, а когда попадаешь в другие обстоятельства начинаешь понимать,что прежние приоритеты в виде квартир,машин ,путешествий ничего или очень мало стоят.
+1
Абсолютная правда.
Этого может не понять только человек или неумный и/или который не попадал в такие ситуации.
Ну и мерило денег везде разное.
В какой-то стране за 100 долларов (да и за намного меньшие деньги) могут убить.
Где-то мало кто нагнется, чтобы поднять с тротуара 100 долларов.
И вот эта разница, когда одним трудно просто прокормиться, ставит свои приритеты. Вынужденные. Но не правильные.
Кстати, должен сказать одну вещь, может когда-то кому-то это поможет.
Много раз я слышал и тут писали, что надо жить подальше от бывших "наших".
Это правда. Не знаю почему, но эмиграция у многих развивает и усиливает их самые низменные черты.
Конечно, далеко не у всех.
Но как правило, нормальные и порядочные люди не столь заметны как подлецы и негодяи.
И многие, очень многие, все-таки эмигрируют(эмигрировали) по экономическим причинам. И попав в уже благополучную страну и фактически став обеспеченными даже по меркам той страны людьми, остаются моральными нищебродами. Не бедными людьми, которые вынуждены себя во всем ограничивать, а именно нищебродское мышление остается с ними. Это не имеет ничего общего ни с финансовой грамотностью ни с финансовой дисциплиной. Какое-то дрожание над любой суммой денег.
Поэтому, надеюсь, когда-нибудь все-же вырваться из бруклинских трушеб (не даже в смысле качества жилья, а в смысле контингента, который тут проживает).
А, ну и тем, кто когда-то будет планировать попасть в США.
НЙ - действительно, самый благоприятный для старта город.
Это приехать, получить какой-то американский опыт, подтянуть лангуаге, если надо, может заработать первые существенные деньги (поверьте, те деньги, которые являются существенными в Украине для "подавляющего большинства" людей - тут вообще деньгами не являются).
Потом, если уже есть желание жить именно в Америке - надо валить.
Есть вероятность, и не малая, что на новом месте не удасться зарабатывать столько сколько в НЙ, но по крайней мере это будет уже не эмигрантский уклад жизни. В которой ценится то, что должно цениться в первую очередь. То есть, то, о чем и написал Славек.
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rjkz
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Додано: Нед 02 лют, 2025 05:13
2587715 написав: rjkz написав: 2587715 написав:
Сразу легко определить где нейтив, а где эмигрант по отношению к деньгам. Нейтиву абсолютно все равно какие-там у банка комиссии и проценты - 3 так 3, 5 так 5. Вообще не заморачиваются. Мне если нейтив деньги напрямую кидает, то всегда ставит галочку - чтоб комиссия за его счет была. И еще ни разу никто из нейтивов не сказал, что-то про комиссию или проценты.
По наблюдениям, если у нейтива полный багажник кэша и родители его научили правильно от налогов уворачиваться, то какие там копейки с него банк заберет или накинет ему вообще поровну. Это только наши на процентах разбогатеть пытаются
Если у чела нет денег, то эти%% ему ничего не дадут.
5% от 100 долларов - это 5 долларов.
5% от 100000 долларов - это 5 тысяч долларов.
Ну и так далее.
5% ничего не дают ни от какой суммы. Даже в ренте если недвига менее 6% приносит, то ее рекомендуют продавать и вкладываться во что-то другое
А сколько у вас приносит недвига?
У меня существенно ниже 6%.
А еще недавно депозит приносил 5%.
В долларах, под американским ФГВФЛ.
А за полгода СП 500 принес более 10%.
Так нафига мне киевская недвига?
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rjkz
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Додано: Нед 02 лют, 2025 05:20
барабашов написав:flyman
А переведи ка с польского литературно и подробно
Ну гугл-транслейт денег запросили?
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rjkz
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Додано: Нед 02 лют, 2025 06:39
rjkz написав: барабашов написав:flyman
А переведи ка с польского литературно и подробно
Ну гугл-транслейт денег запросили?
Да, и только в злотых
Шо там с вашей киевской недвигой, которая, как в саркофаге В.И.Бланка сам Бланк, сохраняется нежелтеющей на протяжении десятилетий? Продавать будете пока не за фубли готовы купить, дарить преду комбеда районного нацТЦК с полномочиями мовного инспектора, или ждать цен 2007года к концу 4го срока ВовыЗе, т.е. в районе 2043года??
Она простаивает или хоть какой то кэш на кариу приносит?
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Додано: Нед 02 лют, 2025 09:30
барабашов написав:flyman
А переведи ка с польского литературно и подробно
Элементарный текст уровня А2. Понял, все до единого слова.
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Додано: Нед 02 лют, 2025 10:16
BIGor написав: Antras написав:
Лично хотел уехать сразу в 22м Аргентину в район Комодоро Ревидавиа,бо знакомые места.Но семья запротестовала..ой далеко ,ой здесь Европа..ну-ну сказал,теперь им не нравится та европа.
Итог: сидим на Неньке ,Буковина.Мои нашли себе знакомых старых и почти привычный уклад.
И теперь моя магнитная стрелка компаса сбилась..
Нет молодые
,конечно,надо дерзать и решать жизнь по своему.
Як вважаєте, де той кордон між молоді -> старі? Себе, наприкад, не вважаю молодим, але і старим теж
.
Це питання можна розглядати під різними кутами, в т.ч. навіть філософському). В Україні, наприклад, на законодавчому рівні молодий - до 35 років. Плюс-мінус вважаю це і є правильною середньою цифрою, хоча все індивідуально. У фізичному плані також десь так, до 35 років вже завершують кар'єри більшість спортсменів. У любительському спорті ветеранами вважаються люди за 35. Але в професіоналах деякі унікуми тримаються довше (Роналду через 3 дні 40, Усику 38). У психо-емоційному стані також до 35 у людей приблизно один рівень, далі все ж міняється відношення до розваг, до світу, до життя, до заощаджень і тп. Ще один показник - жінки в анкетах коли пишуть, що шукають молодого, то вказують вік до 30-35 років🙂. Тобто, відповідаючи на ваше питання, ми можемо себе і в 50 вважати молодими, ніхто не заважає, але все ж в середньому ця границя становить 35 років
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Додано: Нед 02 лют, 2025 10:30
2587715 написав: rjkz написав:
Если у чела нет денег, то эти%% ему ничего не дадут.
5% от 100 долларов - это 5 долларов.
5% от 100000 долларов - это 5 тысяч долларов.
Ну и так далее.
5% ничего не дают ни от какой суммы. Даже в ренте если недвига менее 6% приносит, то ее рекомендуют продавать и вкладываться во что-то другое
Це де таке рекомендують? Може в Україні звикли отримувати 10% від оренди, але майже в усьому світі це не так. Так як нерухомість рахується одним з найменш ризиковим вкладенням, то і дохідність (плата за ризик) буде меншою. В Україні просто ризиків більше, у т.ч. військових,тому і відповідно плата більша. А майже у всій Європі 5% чистого це буде за радість отримати. Ну або наведіть приклади країни з ЄС де це не так
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