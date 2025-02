Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 2595259625972598> Додано: Нед 02 лют, 2025 10:46 The_Rebel

жінки в анкетах коли пишуть





А чоловіки пишуть «горяч!» . І безкозирка.

А чоловіки пишуть «горяч!» . І безкозирка.

А коли кличуть в ТЦК, то вже все, немощний, сітківка, спина, суглоби.

А переведи ка с польского литературно и подробно А переведи ка с польского литературно и подробно

жив в Дойчлянді в норі в підвалі (яка більше схожа на землянку) з пралкою за 600 ойро що було найдешевше для оренди. В Польщі збудував будинок і живе як людина

Повідомлень: 38202 З нами з: 09.03.14

https://youtu.be/FtiolcbFyFg?si=eQt8HCSi4t0jAJ_- Та поляки вообще зажрались.



Mieszkalem w DE prawie 4 lata. Wrócilem żyjemy na wyzszym poziomie niz w DE. Mieszkalem w norze z pralką w piwnicy która wyglądała jak ziemianka. Płaciłem za to 600Euro to bylo najtańsze mieszkanie. W Polsce wybudowalem dom i mieszkam jak człowiek



А мені тут дорікають "підвалом в ірпєнятнику" Mieszkalem w DE prawie 4 lata. Wrócilem żyjemy na wyzszym poziomie niz w DE. Mieszkalem w norze z pralką w piwnicy która wyglądała jak ziemianka. Płaciłem za to 600Euro to bylo najtańsze mieszkanie. W Polsce wybudowalem dom i mieszkam jak człowiekА мені тут дорікають "підвалом в ірпєнятнику"

Та той крендель і говорить, що раніше їздити в Бундес було вигідно, різниця в заробітках була х6, зараз х2 і вже практично не має змісту Та той крендель і говорить, що раніше їздити в Бундес було вигідно, різниця в заробітках була х6, зараз х2 і вже практично не має змісту

Праця зараз дійсно для спеціалістів всього x2, але нерухомість вже х1. Тому зараз Поляки (особливо молодь) біжать по всьому світу, бачив інфо що навіть в Турцію.

Праця зараз дійсно для спеціалістів всього x2, але нерухомість вже х1. Тому зараз Поляки (особливо молодь) біжать по всьому світу, бачив інфо що навіть в Турцію.

Ну і знову демографія - мінус 140 тис. людей за 2024 рік каже як "повераються поляки".

Повідомлень: 9805 З нами з: 19.09.10



в норі в підвалі з пралкою за 600 ойро що було найдешевше для оренди. В Польщі збудував будинок і живе як людина





Тобто в принципі, розуміння, що «в підвалі з пралкою» , то не «як людина» - є!! Це добре

жінки в анкетах коли пишуть





А чоловіки пишуть «горяч!» . І безкозирка.

А коли кличуть в ТЦК, то вже все, немощний, сітківка, спина, суглоби. А чоловіки пишуть «горяч!» . І безкозирка.А коли кличуть в ТЦК, то вже все, немощний, сітківка, спина, суглоби.

Вибачаюсь за оффтоп, дивлюсь зараз американський міні-серіал "Брати по зброї", вимоги до військових по віку, фіз.підготовці в II світову в США ну просто колосальні. Про навчання і підготовку: молодих хлопців ганяли 2 роки до висадки в Нормандії.



Вибачаюсь за оффтоп, дивлюсь зараз американський міні-серіал "Брати по зброї", вимоги до військових по віку, фіз.підготовці в II світову в США ну просто колосальні. Про навчання і підготовку: молодих хлопців ганяли 2 роки до висадки в Нормандії.

То про що я хотів сказати, для українських жінок (і роботодавців) 40+ це вже "старік" і дід, для ТЦК - якраз бажаний кандидат (бігає пагано, віддишка - швидко доженуть). Іронія долі.

Повідомлень: 9805 З нами з: 19.09.10

40+ це вже "старік" і дід, для ТЦК - якраз бажаний кандидат (бігає пагано, віддишка - швидко доженуть). Іронія долі.





Про «50+» нічого не знаю, ще не доріс. А от «40+• цілком можна себе відновити до стану «без віддишки». Якщо хотіти, звичайно.

Про «50+» нічого не знаю, ще не доріс. А от «40+• цілком можна себе відновити до стану «без віддишки». Якщо хотіти, звичайно.

Проте питання не в тому, що всі повинні бути в 40+ спортивні. А в брехні і подвійності. Як дівчатам - «я горяч, ти не забудеш цю ніч» (бо так голосно поряд ніхто не хропів). А для ТЦК - «я немічний! Сітківка нічого не бачить! А якщо вона ще і відклеіться?!»

Mieszkalem w DE prawie 4 lata. Wrócilem żyjemy na wyzszym poziomie niz w DE. Mieszkalem w norze z pralką w piwnicy która wyglądała jak ziemianka. Płaciłem za to 600Euro to bylo najtańsze mieszkanie. W Polsce wybudowalem dom i mieszkam jak człowiek



А мені тут дорікають "підвалом в ірпєнятнику" Mieszkalem w DE prawie 4 lata. Wrócilem żyjemy na wyzszym poziomie niz w DE. Mieszkalem w norze z pralką w piwnicy która wyglądała jak ziemianka. Płaciłem za to 600Euro to bylo najtańsze mieszkanie. W Polsce wybudowalem dom i mieszkam jak człowiekА мені тут дорікають "підвалом в ірпєнятнику"

Та той крендель і говорить, що раніше їздити в Бундес було вигідно, різниця в заробітках була х6, зараз х2 і вже практично не має змісту Та той крендель і говорить, що раніше їздити в Бундес було вигідно, різниця в заробітках була х6, зараз х2 і вже практично не має змісту

Праця зараз дійсно для спеціалістів всього x2, але нерухомість вже х1. Тому зараз Поляки (особливо молодь) біжать по всьому світу, бачив інфо що навіть в Турцію.

Праця зараз дійсно для спеціалістів всього x2, але нерухомість вже х1. Тому зараз Поляки (особливо молодь) біжать по всьому світу, бачив інфо що навіть в Турцію.

Ну і знову демографія - мінус 140 тис. людей за 2024 рік каже як "повераються поляки".

Так я блог одного зварювальник с Нічюмеччині(NRW) дивлюсь.

Так я блог одного зварювальник с Нічюмеччині(NRW) дивлюсь.

В містечку може тис на 30 лрендують бдинляок на 3 кімнати з подвір"ям щось за 600€ у фірми. Вважаю, що адекватна ціна. Так, чому в Польші кпвалірка 12 м яких зробили 4 з то кімнатної квартири коштує 300-400 євро.Нехай навіть і у Вроцлаві.

Вечорами розказує дівчині як створюють підйомну силу крила літака.

Повідомлень: 10514 З нами з: 12.02.09



Відомо як,

закон Бернулли:

Флайман убегал в Польшу,

Відомо як,

закон Бернулли:

Флайман убегал в Польшу,

Но его вернули.

Много раз я слышал и тут писали, что надо жить подальше от бывших "наших".

Это правда. Не знаю почему, но эмиграция у многих развивает и усиливает их самые низменные черты.

Кстати, должен сказать одну вещь, может когда-то кому-то это поможет.Много раз я слышал и тут писали, что надо жить подальше от бывших "наших".Это правда. Не знаю почему, но эмиграция у многих развивает и усиливает их самые низменные черты.

Як завжди у rjkz - точні формулювання та точна інформація.

Родина племінниці вже майже рік в Канаді - то хто їх хотів одурити або «кинути» - то саме люди із своїх.

Розірвали стосунки зі всіма, встановили дуже вузьке коло спілкування. Бо так і чекай, що одурять.

А тут все розказували байки, що їм заважають жити то пакистанці, то араби, то ще хтось…

Повідомлень: 10514 З нами з: 12.02.09

