жінки в анкетах коли пишуть
А чоловіки пишуть «горяч!» . І безкозирка.
А коли кличуть в ТЦК, то вже все, немощний, сітківка, спина, суглоби.
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Додано: Нед 02 лют, 2025 10:46
The_Rebel
А чоловіки пишуть «горяч!» . І безкозирка.
А коли кличуть в ТЦК, то вже все, немощний, сітківка, спина, суглоби.
Додано: Нед 02 лют, 2025 10:51
жив в Дойчлянді в норі в підвалі (яка більше схожа на землянку) з пралкою за 600 ойро що було найдешевше для оренди. В Польщі збудував будинок і живе як людина
Востаннє редагувалось flyman в Нед 02 лют, 2025 10:52, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 02 лют, 2025 10:52
Праця зараз дійсно для спеціалістів всього x2, але нерухомість вже х1. Тому зараз Поляки (особливо молодь) біжать по всьому світу, бачив інфо що навіть в Турцію.
Ну і знову демографія - мінус 140 тис. людей за 2024 рік каже як "повераються поляки".
Додано: Нед 02 лют, 2025 10:55
flyman
Тобто в принципі, розуміння, що «в підвалі з пралкою» , то не «як людина» - є!! Це добре
Додано: Нед 02 лют, 2025 11:05
Вибачаюсь за оффтоп, дивлюсь зараз американський міні-серіал "Брати по зброї", вимоги до військових по віку, фіз.підготовці в II світову в США ну просто колосальні. Про навчання і підготовку: молодих хлопців ганяли 2 роки до висадки в Нормандії.
То про що я хотів сказати, для українських жінок (і роботодавців) 40+ це вже "старік" і дід, для ТЦК - якраз бажаний кандидат (бігає пагано, віддишка - швидко доженуть). Іронія долі.
Додано: Нед 02 лют, 2025 11:14
BIGor
Про «50+» нічого не знаю, ще не доріс. А от «40+• цілком можна себе відновити до стану «без віддишки». Якщо хотіти, звичайно.
Проте питання не в тому, що всі повинні бути в 40+ спортивні. А в брехні і подвійності. Як дівчатам - «я горяч, ти не забудеш цю ніч» (бо так голосно поряд ніхто не хропів). А для ТЦК - «я немічний! Сітківка нічого не бачить! А якщо вона ще і відклеіться?!»
Додано: Нед 02 лют, 2025 11:18
Так я блог одного зварювальник с Нічюмеччині(NRW) дивлюсь.
В містечку може тис на 30 лрендують бдинляок на 3 кімнати з подвір"ям щось за 600€ у фірми. Вважаю, що адекватна ціна. Так, чому в Польші кпвалірка 12 м яких зробили 4 з то кімнатної квартири коштує 300-400 євро.Нехай навіть і у Вроцлаві.
Додано: Нед 02 лют, 2025 11:25
Важко сказати, з якого напівпідвалу витягнув flyman чергову цікавинку, бо син поиятельки жінки після закінчення Авіаційного факультету в Берлінському університеті знімає чудову квартиру в Берліні за 800€.
Вечорами розказує дівчині як створюють підйомну силу крила літака.
Додано: Нед 02 лют, 2025 11:29
Додано: Нед 02 лют, 2025 11:31
Як завжди у rjkz - точні формулювання та точна інформація.
Родина племінниці вже майже рік в Канаді - то хто їх хотів одурити або «кинути» - то саме люди із своїх.
Розірвали стосунки зі всіма, встановили дуже вузьке коло спілкування. Бо так і чекай, що одурять.
А тут все розказували байки, що їм заважають жити то пакистанці, то араби, то ще хтось…
В Канаді саме вони і НЕ заважають.
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