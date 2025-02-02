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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2595259625972598>
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 10:46

The_Rebel
жінки в анкетах коли пишуть


А чоловіки пишуть «горяч!» . І безкозирка.
А коли кличуть в ТЦК, то вже все, немощний, сітківка, спина, суглоби.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 10:51

  барабашов написав:flyman
А переведи ка с польского литературно и подробно

жив в Дойчлянді в норі в підвалі (яка більше схожа на землянку) з пралкою за 600 ойро що було найдешевше для оренди. В Польщі збудував будинок і живе як людина
Востаннє редагувалось flyman в Нед 02 лют, 2025 10:52, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 10:52

  Bolt написав:
  flyman написав:
  Bolt написав:Та поляки вообще зажрались.
https://youtu.be/FtiolcbFyFg?si=eQt8HCSi4t0jAJ_-


Mieszkalem w DE prawie 4 lata. Wrócilem żyjemy na wyzszym poziomie niz w DE. Mieszkalem w norze z pralką w piwnicy która wyglądała jak ziemianka. Płaciłem za to 600Euro to bylo najtańsze mieszkanie. W Polsce wybudowalem dom i mieszkam jak człowiek

А мені тут дорікають "підвалом в ірпєнятнику"

Та той крендель і говорить, що раніше їздити в Бундес було вигідно, різниця в заробітках була х6, зараз х2 і вже практично не має змісту

Праця зараз дійсно для спеціалістів всього x2, але нерухомість вже х1. Тому зараз Поляки (особливо молодь) біжать по всьому світу, бачив інфо що навіть в Турцію.
Ну і знову демографія - мінус 140 тис. людей за 2024 рік каже як "повераються поляки".
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 10:55

flyman

в норі в підвалі з пралкою за 600 ойро що було найдешевше для оренди. В Польщі збудував будинок і живе як людина


Тобто в принципі, розуміння, що «в підвалі з пралкою» , то не «як людина» - є!! Це добре
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 11:05

  Hotab написав:The_Rebel
жінки в анкетах коли пишуть


А чоловіки пишуть «горяч!» . І безкозирка.
А коли кличуть в ТЦК, то вже все, немощний, сітківка, спина, суглоби.

Вибачаюсь за оффтоп, дивлюсь зараз американський міні-серіал "Брати по зброї", вимоги до військових по віку, фіз.підготовці в II світову в США ну просто колосальні. Про навчання і підготовку: молодих хлопців ганяли 2 роки до висадки в Нормандії.

То про що я хотів сказати, для українських жінок (і роботодавців) 40+ це вже "старік" і дід, для ТЦК - якраз бажаний кандидат (бігає пагано, віддишка - швидко доженуть). Іронія долі.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 11:14

BIGor
40+ це вже "старік" і дід, для ТЦК - якраз бажаний кандидат (бігає пагано, віддишка - швидко доженуть). Іронія долі.


Про «50+» нічого не знаю, ще не доріс. А от «40+• цілком можна себе відновити до стану «без віддишки». Якщо хотіти, звичайно.
Проте питання не в тому, що всі повинні бути в 40+ спортивні. А в брехні і подвійності. Як дівчатам - «я горяч, ти не забудеш цю ніч» (бо так голосно поряд ніхто не хропів). А для ТЦК - «я немічний! Сітківка нічого не бачить! А якщо вона ще і відклеіться?!»
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 11:18

  BIGor написав:
  Bolt написав:
  flyman написав:
Mieszkalem w DE prawie 4 lata. Wrócilem żyjemy na wyzszym poziomie niz w DE. Mieszkalem w norze z pralką w piwnicy która wyglądała jak ziemianka. Płaciłem za to 600Euro to bylo najtańsze mieszkanie. W Polsce wybudowalem dom i mieszkam jak człowiek

А мені тут дорікають "підвалом в ірпєнятнику"

Та той крендель і говорить, що раніше їздити в Бундес було вигідно, різниця в заробітках була х6, зараз х2 і вже практично не має змісту

Праця зараз дійсно для спеціалістів всього x2, але нерухомість вже х1. Тому зараз Поляки (особливо молодь) біжать по всьому світу, бачив інфо що навіть в Турцію.
Ну і знову демографія - мінус 140 тис. людей за 2024 рік каже як "повераються поляки".

Так я блог одного зварювальник с Нічюмеччині(NRW) дивлюсь.
В містечку може тис на 30 лрендують бдинляок на 3 кімнати з подвір"ям щось за 600€ у фірми. Вважаю, що адекватна ціна. Так, чому в Польші кпвалірка 12 м яких зробили 4 з то кімнатної квартири коштує 300-400 євро.Нехай навіть і у Вроцлаві.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 11:25

Важко сказати, з якого напівпідвалу витягнув flyman чергову цікавинку, бо син поиятельки жінки після закінчення Авіаційного факультету в Берлінському університеті знімає чудову квартиру в Берліні за 800€.
Вечорами розказує дівчині як створюють підйомну силу крила літака.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 11:29

  akurt написав: як створюють підйомну силу крила літака.


Відомо як,
закон Бернулли:
Флайман убегал в Польшу,
Но его вернули.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 11:31

  rjkz написав:Кстати, должен сказать одну вещь, может когда-то кому-то это поможет.
Много раз я слышал и тут писали, что надо жить подальше от бывших "наших".
Это правда. Не знаю почему, но эмиграция у многих развивает и усиливает их самые низменные черты.

Як завжди у rjkz - точні формулювання та точна інформація.
Родина племінниці вже майже рік в Канаді - то хто їх хотів одурити або «кинути» - то саме люди із своїх.
Розірвали стосунки зі всіма, встановили дуже вузьке коло спілкування. Бо так і чекай, що одурять.
А тут все розказували байки, що їм заважають жити то пакистанці, то араби, то ще хтось…
В Канаді саме вони і НЕ заважають.
akurt
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