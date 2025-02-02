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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2595259625972598
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 11:35

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:А сколько у вас приносит недвига?
У меня существенно ниже 6%.
А еще недавно депозит приносил 5%.
В долларах, под американским ФГВФЛ.
А за полгода СП 500 принес более 10%.
Так нафига мне киевская недвига?
Это ж форум финансистов. Тут с этих процентов каждый второй посмеется. Особенно на ветке про биткоин)
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 11:36

  akurt написав:Важко сказати, з якого напівпідвалу витягнув flyman чергову цікавинку, бо син поиятельки жінки після закінчення Авіаційного факультету в Берлінському університеті знімає чудову квартиру в Берліні за 800€.
Вечорами розказує дівчині як створюють підйомну силу крила літака.


Можливо. В мене друг в передмісті Берліна знімав за 1000 с усім необхідним.
Я знімаю за 400 усе включено з комуналлю.
Містечко 200 + населення, аеропорт під боком, місто 600+ населення пів години на потязі. Не гетто, в моєму районі тільки німці.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 11:42

  Hotab написав:The_Rebel
жінки в анкетах коли пишуть


А чоловіки пишуть «горяч!» . І безкозирка.
А коли кличуть в ТЦК, то вже все, немощний, сітківка, спина, суглоби.
Пишете из окопа?
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 11:47

  2587715 написав:
  Hotab написав:The_Rebel
жінки в анкетах коли пишуть


А чоловіки пишуть «горяч!» . І безкозирка.
А коли кличуть в ТЦК, то вже все, немощний, сітківка, спина, суглоби.
Пишете из окопа?

З якою метою цікавитесь? Готові замінити?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 11:48

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:Як завжди у rjkz - точні формулювання та точна інформація.
Родина племінниці вже майже рік в Канаді - то хто їх хотів одурити або «кинути» - то саме люди із своїх.
Розірвали стосунки зі всіма, встановили дуже вузьке коло спілкування. Бо так і чекай, що одурять.
А тут все розказували байки, що їм заважають жити то пакистанці, то араби, то ще хтось…
В Канаді саме вони і НЕ заважають.
Это все сказки венского леса. Кинуть могут одинаково все. Просто постсоветские граждане скорее предпочтут иметь дело с постсоветскими, когда ищут няню, сантехника или дантиста. Потому и случаев кидалова среди них больше. Ну тебя ж не кинет мекс если ты с мексами вообще дел не имеешь? Оттого и появляются эти байки про ужасный ужас от соотечественников.

Собственно в этом ничего странного нет - мексы тоже предпочтут иметь дело с мексами, индусы с индусами, арабы с арабами, ну а афроамериканцы и китайцы вообще своими анклавами в городах живут и в своих районах чужакам не особо рады
Востаннє редагувалось 2587715 в Нед 02 лют, 2025 11:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 11:50

  Hotab написав:З якою метою цікавитесь? Готові замінити?
Батальон Монако?
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 11:55

  2587715 написав:
  Hotab написав:З якою метою цікавитесь? Готові замінити?
Батальон Монако?

Якщо ви там, готовий з вами мінятись. Так що, з якою метою було питання?? Ви хочете в ЗСУ, але не знаєте як потрапити? Я допоможу.


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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 12:03

  Hotab написав:
  2587715 написав:
  Hotab написав:З якою метою цікавитесь? Готові замінити?
Батальон Монако?

Якщо ви там, готовий з вами мінятись. Так що, з якою метою було питання?? Ви хочете в ЗСУ, але не знаєте як потрапити? Я допоможу.

Якщо б в нас було стільки війскових скільки ми їх зустрічаємо в інтернетах - ми б вже захопили Москву
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  #<1 ... 2595259625972598
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