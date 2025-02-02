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rjkz написав:А сколько у вас приносит недвига? У меня существенно ниже 6%. А еще недавно депозит приносил 5%. В долларах, под американским ФГВФЛ. А за полгода СП 500 принес более 10%. Так нафига мне киевская недвига?
Это ж форум финансистов. Тут с этих процентов каждый второй посмеется. Особенно на ветке про биткоин)
akurt написав:Важко сказати, з якого напівпідвалу витягнув flyman чергову цікавинку, бо син поиятельки жінки після закінчення Авіаційного факультету в Берлінському університеті знімає чудову квартиру в Берліні за 800€. Вечорами розказує дівчині як створюють підйомну силу крила літака.
Можливо. В мене друг в передмісті Берліна знімав за 1000 с усім необхідним. Я знімаю за 400 усе включено з комуналлю. Містечко 200 + населення, аеропорт під боком, місто 600+ населення пів години на потязі. Не гетто, в моєму районі тільки німці.
akurt написав:Як завжди у rjkz - точні формулювання та точна інформація. Родина племінниці вже майже рік в Канаді - то хто їх хотів одурити або «кинути» - то саме люди із своїх. Розірвали стосунки зі всіма, встановили дуже вузьке коло спілкування. Бо так і чекай, що одурять. А тут все розказували байки, що їм заважають жити то пакистанці, то араби, то ще хтось… В Канаді саме вони і НЕ заважають.
Это все сказки венского леса. Кинуть могут одинаково все. Просто постсоветские граждане скорее предпочтут иметь дело с постсоветскими, когда ищут няню, сантехника или дантиста. Потому и случаев кидалова среди них больше. Ну тебя ж не кинет мекс если ты с мексами вообще дел не имеешь? Оттого и появляются эти байки про ужасный ужас от соотечественников.
Собственно в этом ничего странного нет - мексы тоже предпочтут иметь дело с мексами, индусы с индусами, арабы с арабами, ну а афроамериканцы и китайцы вообще своими анклавами в городах живут и в своих районах чужакам не особо рады
Востаннє редагувалось 2587715 в Нед 02 лют, 2025 11:54, всього редагувалось 1 раз.