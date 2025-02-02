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#<1 ... 25962597259825992600> Додано: Нед 02 лют, 2025 11:35 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: А сколько у вас приносит недвига?

У меня существенно ниже 6%.

А еще недавно депозит приносил 5%.

В долларах, под американским ФГВФЛ.

А за полгода СП 500 принес более 10%.

Так нафига мне киевская недвига? А сколько у вас приносит недвига?У меня существенно ниже 6%.А еще недавно депозит приносил 5%.В долларах, под американским ФГВФЛ.А за полгода СП 500 принес более 10%.Так нафига мне киевская недвига? Это ж форум финансистов. Тут с этих процентов каждый второй посмеется. Особенно на ветке про биткоин) Это ж форум финансистов. Тут с этих процентов каждый второй посмеется. Особенно на ветке про биткоин) 2587715

Повідомлень: 187 З нами з: 25.12.23 Подякував: 8 раз. Подякували: 7 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 лют, 2025 11:36 akurt написав: Важко сказати, з якого напівпідвалу витягнув flyman чергову цікавинку, бо син поиятельки жінки після закінчення Авіаційного факультету в Берлінському університеті знімає чудову квартиру в Берліні за 800€.

Вечорами розказує дівчині як створюють підйомну силу крила літака. Важко сказати, з якого напівпідвалу витягнув flyman чергову цікавинку, бо син поиятельки жінки після закінчення Авіаційного факультету в Берлінському університеті знімає чудову квартиру в Берліні за 800€.Вечорами розказує дівчині як створюють підйомну силу крила літака.



Можливо. В мене друг в передмісті Берліна знімав за 1000 с усім необхідним.

Я знімаю за 400 усе включено з комуналлю.

Містечко 200 + населення, аеропорт під боком, місто 600+ населення пів години на потязі. Не гетто, в моєму районі тільки німці. Можливо. В мене друг в передмісті Берліна знімав за 1000 с усім необхідним.Я знімаю за 400 усе включено з комуналлю.Містечко 200 + населення, аеропорт під боком, місто 600+ населення пів години на потязі. Не гетто, в моєму районі тільки німці. Хомякоид Повідомлень: 2499 З нами з: 19.09.14 Подякував: 2992 раз. Подякували: 401 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 лют, 2025 11:42 Hotab написав: The_Rebel

жінки в анкетах коли пишуть





А чоловіки пишуть «горяч!» . І безкозирка.

А коли кличуть в ТЦК, то вже все, немощний, сітківка, спина, суглоби. А чоловіки пишуть «горяч!» . І безкозирка.А коли кличуть в ТЦК, то вже все, немощний, сітківка, спина, суглоби. Пишете из окопа? Пишете из окопа? 2587715

Повідомлень: 187 З нами з: 25.12.23 Подякував: 8 раз. Подякували: 7 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 лют, 2025 11:47 2587715 написав: Hotab написав: The_Rebel

жінки в анкетах коли пишуть





А чоловіки пишуть «горяч!» . І безкозирка.

А коли кличуть в ТЦК, то вже все, немощний, сітківка, спина, суглоби. А чоловіки пишуть «горяч!» . І безкозирка.А коли кличуть в ТЦК, то вже все, немощний, сітківка, спина, суглоби. Пишете из окопа? Пишете из окопа?

З якою метою цікавитесь? Готові замінити? З якою метою цікавитесь? Готові замінити? Hotab Повідомлень: 14256 З нами з: 15.02.09 Подякував: 374 раз. Подякували: 2309 раз. Профіль 1 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 лют, 2025 11:48 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Як завжди у rjkz - точні формулювання та точна інформація.

Родина племінниці вже майже рік в Канаді - то хто їх хотів одурити або «кинути» - то саме люди із своїх.

Розірвали стосунки зі всіма, встановили дуже вузьке коло спілкування. Бо так і чекай, що одурять.

А тут все розказували байки, що їм заважають жити то пакистанці, то араби, то ще хтось…

В Канаді саме вони і НЕ заважають. Як завжди у rjkz - точні формулювання та точна інформація.Родина племінниці вже майже рік в Канаді - то хто їх хотів одурити або «кинути» - то саме люди із своїх.Розірвали стосунки зі всіма, встановили дуже вузьке коло спілкування. Бо так і чекай, що одурять.А тут все розказували байки, що їм заважають жити то пакистанці, то араби, то ще хтось…В Канаді саме вони і НЕ заважають. Это все сказки венского леса. Кинуть могут одинаково все. Просто постсоветские граждане скорее предпочтут иметь дело с постсоветскими, когда ищут няню, сантехника или дантиста. Потому и случаев кидалова среди них больше. Ну тебя ж не кинет мекс если ты с мексами вообще дел не имеешь? Оттого и появляются эти байки про ужасный ужас от соотечественников.



Собственно в этом ничего странного нет - мексы тоже предпочтут иметь дело с мексами, индусы с индусами, арабы с арабами, ну а афроамериканцы и китайцы вообще своими анклавами в городах живут и в своих районах чужакам не особо рады Это все сказки венского леса. Кинуть могут одинаково все. Просто постсоветские граждане скорее предпочтут иметь дело с постсоветскими, когда ищут няню, сантехника или дантиста. Потому и случаев кидалова среди них больше. Ну тебя ж не кинет мекс если ты с мексами вообще дел не имеешь? Оттого и появляются эти байки про ужасный ужас от соотечественников.Собственно в этом ничего странного нет - мексы тоже предпочтут иметь дело с мексами, индусы с индусами, арабы с арабами, ну а афроамериканцы и китайцы вообще своими анклавами в городах живут и в своих районах чужакам не особо рады Востаннє редагувалось 2587715 в Нед 02 лют, 2025 11:54, всього редагувалось 1 раз. 2587715

Повідомлень: 187 З нами з: 25.12.23 Подякував: 8 раз. Подякували: 7 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 лют, 2025 11:50 Hotab написав: З якою метою цікавитесь? Готові замінити? З якою метою цікавитесь? Готові замінити? Батальон Монако? Батальон Монако? 2587715

Повідомлень: 187 З нами з: 25.12.23 Подякував: 8 раз. Подякували: 7 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 лют, 2025 11:55 2587715 написав: Hotab написав: З якою метою цікавитесь? Готові замінити? З якою метою цікавитесь? Готові замінити? Батальон Монако? Батальон Монако?

Якщо ви там, готовий з вами мінятись. Так що, з якою метою було питання?? Ви хочете в ЗСУ, але не знаєте як потрапити? Я допоможу.





По темі гілки:







Якщо ви там, готовий з вами мінятись. Так що, з якою метою було питання?? Ви хочете в ЗСУ, але не знаєте як потрапити? Я допоможу.По темі гілки: Hotab Повідомлень: 14256 З нами з: 15.02.09 Подякував: 374 раз. Подякували: 2309 раз. Профіль 1 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 лют, 2025 12:03 Hotab написав: 2587715 написав: Hotab написав: З якою метою цікавитесь? Готові замінити? З якою метою цікавитесь? Готові замінити? Батальон Монако? Батальон Монако?

Якщо ви там, готовий з вами мінятись. Так що, з якою метою було питання?? Ви хочете в ЗСУ, але не знаєте як потрапити? Я допоможу. Якщо ви там, готовий з вами мінятись. Так що, з якою метою було питання?? Ви хочете в ЗСУ, але не знаєте як потрапити? Я допоможу.

Якщо б в нас було стільки війскових скільки ми їх зустрічаємо в інтернетах - ми б вже захопили Москву Якщо б в нас було стільки війскових скільки ми їх зустрічаємо в інтернетах - ми б вже захопили Москву 2587715

Повідомлень: 187 З нами з: 25.12.23 Подякував: 8 раз. Подякували: 7 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 лют, 2025 12:06 2587715

Якщо б в нас було стільки війскових скільки ми їх зустрічаємо в інтернетах - ми б вже захопили Москву



Хто «ми»?? Кого і де «ви» пробували захоплювати за 11 років війни? Синій долар карусельний? Хто «ми»?? Кого і де «ви» пробували захоплювати за 11 років війни? Синій долар карусельний? Hotab Повідомлень: 14256 З нами з: 15.02.09 Подякував: 374 раз. Подякували: 2309 раз. Профіль 1 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 лют, 2025 12:20 Hotab написав: 2587715

Якщо б в нас було стільки війскових скільки ми їх зустрічаємо в інтернетах - ми б вже захопили Москву



Хто «ми»?? Кого і де «ви» пробували захоплювати за 11 років війни? Синій долар карусельний? Хто «ми»?? Кого і де «ви» пробували захоплювати за 11 років війни? Синій долар карусельний?

Ви такий войовничий тільки на форумі, чи по посадках теж рембо? Ви такий войовничий тільки на форумі, чи по посадках теж рембо? 2587715

Повідомлень: 187 З нами з: 25.12.23 Подякував: 8 раз. Подякували: 7 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 25962597259825992600> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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