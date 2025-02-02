Ви не виконали домашнє завдання і воно вас чекає: ви навіщо цікавились? Треба допомога потрапити в СОУ? (повертаю вас в початок, бо ви трохи загубились і забули що хотіли)
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Додано: Нед 02 лют, 2025 12:24
Ви не виконали домашнє завдання і воно вас чекає: ви навіщо цікавились? Треба допомога потрапити в СОУ? (повертаю вас в початок, бо ви трохи загубились і забули що хотіли)
Додано: Нед 02 лют, 2025 12:26
Если такой уж подизносившийся и не придатный в окоп ,ВЛК пройшов коли?
устройся хоть ВПП подметать и ганять ворон
Додано: Нед 02 лют, 2025 12:28
Vadim_
Вадік, похмелись. Кажуть повертає памʼять. 3 тижні тому , коли я казав що з повітря видно що кременчуцький НПЗ щось там коптить , ти мені дякував, що я літаю в українському небі під час війни. Мені тобі знайти і ткнути мордою?
Хотів у тебе уточнити на рахунок податків, якими то годував і годуєш армію.. що там з податками зі здачі квартири, яку тобі ушатав квартирант?
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ти сплатив, чи також вербальний платник податків?
Додано: Нед 02 лют, 2025 12:56
Додано: Нед 02 лют, 2025 13:01
Так мені тут з ВР ніхто не розказує як мене утримує і як я їм повинен. А ви розказуєте., то я у вас і уточнюю, дійсно платите, чи не зовсім? Ну я зрозумів відповідь.
А на якому вертольоті треба літати щоб вам сподобатись? Ви пишете з окопу і вирішили пооцінювати наскільки я гідний вашої поваги?
Щодо спеціалістів … Булгаков давно все визначив. Знаю, що ви не читаєте і не читали ніколи , це видно, , тому для вас є кіно.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 02 лют, 2025 13:08, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Нед 02 лют, 2025 13:07
Ну в Испании достаточно... Другие сюда не доезжают - оседают в Польше или на пособиях в Германии/Чехии.
В нашем городке (население 8000 человек) год назад было 3 украинских семьи в школе, в этом уже больше 20. И большинство уже с недвигой. Я хз где они деньги берут ) Хотя за 1 точно знаю - жена какого-то нашего генерала, рассказывала что у них недвига в ОАЕ, Кипре, Черногории, вот сейчас решили еще в Испании купить на всякий случай "чтоб було" )
В общем таких нищебродов как я, которые только с ипотекой могут себе что-то купить максимум половина - остальные как-то петляют, легализируют деньги с Украины и покупают так.
Есть еще такая схема (можно сказать белая) - открываешь фирму, первые 2 года там какие-то скидки на налоги, заключаешь контракт с ФОП мамы/папы в Украине на какую-то работу, они тебе ее оплачивают и вот тебе чистые деньги за небольшие налоги. Только хз как они обходят ограничения на переводы, мб какой-то криптой - я не вникал так как мне не актуально.
Додано: Нед 02 лют, 2025 13:07
Насправді це брехня, бігаю останні 5 років 2 рази в тиждень, так от, якщо без віддишки 5 років назад було 1 км, то зараз 200 м. Нажаль, людина з віком не молодіє, навіть якщо і вести здоровий образ життя і не вживати - якісь хронічні хвороби, постійни стрес ітд дають про себе знати. Тому українці так мало живуть. Далеко за прикладами не треба ходити - знаю 3-х знайомих що не дожили до 50-ти. Вживав регулярно з них тільки один.
Додано: Нед 02 лют, 2025 13:09
Я нікого никуди не посилаю, якщо військовий по фаху то пиздуй в окоп чі це повинні робити ботаніки над якими ви знущались навчаючись в ваеннам училище?
Додано: Нед 02 лют, 2025 13:11
BIGor
Це рідко дуже.
А про «брехню» треба обережніше. Бо я ж уточнив, що кажу про себе.
Якщо не забивати на регулярність , то 5-10 км без проблем і глумління над собою.
Vadim_
Якщо «по фаху», то він і є «по фаху». Тобто пілот літає. Такий у нього фах. А «в окоп» - це без військового фаху. То коли ухилянт від сплат податків прийде до окопу?
Числового з собою прихопи, він цікавився за окоп.
Вадік, якщо нема можливості не пити, то обери вже щось благородне. Бо це якась дурість казати про ботаніків у військових училищах, над якими курсанти глумились. Я б хотів що їх доставляли, жіночої статі. Але вони ж в інших вузах були, що їм робити в льотному?
Додано: Нед 02 лют, 2025 13:18
Re: Еміграція, заробітчанство
Нідерланди лишають в себе біженців.
Думаю рано чи пізно так буде у всій Європі.
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