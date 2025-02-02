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Еміграція, заробітчанство
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Додано: Нед 02 лют, 2025 13:26
Hotab написав:BIGor
5 років 2 рази в тиждень
Це рідко дуже.
А про «брехню» треба обережніше. Бо я ж уточнив, що кажу про себе.
Якщо не забивати на регулярність , то 5-10 км без проблем і глумління над собою.Vadim_
якщо військовий по фаху
Якщо «по фаху», то він і є «по фаху». Тобто пілот літає. Такий у нього фах. А «в окоп» - це без військового фаху. То коли ухилянт від сплат податків прийде до окопу?
Числового з собою прихопи, він цікавився за окоп.
знущались навчаючись в ваеннам училище?
Вадік, якщо нема можливості не пити, то обери вже щось благородне. Бо це якась дурість казати про ботаніків у військових училищах
, над якими курсанти глумились. Я б хотів що їх доставляли, жіночої статі. Але вони ж в інших вузах були, що їм робити в льотному?
Ты справжній військовий мирного часу,
ботаніків з поряд розташованих ВНЗ
п.с. у мене ВУС ще радянський оператор РЛС ДМ діапазону , куди мене відправить ТЦК и СП?
правильно , боронити посадку а вам не паложено так как льотчик и афицер
Востаннє редагувалось Vadim_
в Нед 02 лют, 2025 13:34, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 02 лют, 2025 13:30
Vadim_
розкажи про свій травмодосвід. Що з тобою робили курсанти військових вузів? Ти звертався в службу захисту дітей? Це було на сексуальному підґрунті? Не ховай, ти до 55 років з цим живеш. Ти через це почав зловживати алкоголем? Настав час це пропрацювати. На форумі є психологи.
Ты справжній військовий мирного часу,
Чому? Бо сьогодні у ухилянта від податків і захисту держави нема на опохміл , і вже не дякує за захист?
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Додано: Нед 02 лют, 2025 13:35
"НадяСавчєнка" і тут разбушєвалась
Хоче народити воїна-спартанця від генгбенгу з 300ми суданоповстанцями
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