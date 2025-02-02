RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2597259825992600
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 13:26

  Hotab написав:BIGor

5 років 2 рази в тиждень


Це рідко дуже.

А про «брехню» треба обережніше. Бо я ж уточнив, що кажу про себе.
Якщо не забивати на регулярність , то 5-10 км без проблем і глумління над собою.

Vadim_

якщо військовий по фаху


Якщо «по фаху», то він і є «по фаху». Тобто пілот літає. Такий у нього фах. А «в окоп» - це без військового фаху. То коли ухилянт від сплат податків прийде до окопу?
Числового з собою прихопи, він цікавився за окоп.

знущались навчаючись в ваеннам училище?


Вадік, якщо нема можливості не пити, то обери вже щось благородне. Бо це якась дурість казати про ботаніків у військових училищах, над якими курсанти глумились. Я б хотів що їх доставляли, жіночої статі. Але вони ж в інших вузах були, що їм робити в льотному?

Ты справжній військовий мирного часу,
ботаніків з поряд розташованих ВНЗ
п.с. у мене ВУС ще радянський оператор РЛС ДМ діапазону , куди мене відправить ТЦК и СП?
правильно , боронити посадку а вам не паложено так как льотчик и афицер
Востаннє редагувалось Vadim_ в Нед 02 лют, 2025 13:34, всього редагувалось 1 раз.
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3665
З нами з: 23.05.14
Подякував: 610 раз.
Подякували: 502 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 13:30

Vadim_
розкажи про свій травмодосвід. Що з тобою робили курсанти військових вузів? Ти звертався в службу захисту дітей? Це було на сексуальному підґрунті? Не ховай, ти до 55 років з цим живеш. Ти через це почав зловживати алкоголем? Настав час це пропрацювати. На форумі є психологи.

Ты справжній військовий мирного часу,


Чому? Бо сьогодні у ухилянта від податків і захисту держави нема на опохміл , і вже не дякує за захист? :P
Hotab
 
Повідомлень: 14256
З нами з: 15.02.09
Подякував: 374 раз.
Подякували: 2309 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 13:35

Re: Еміграція, заробітчанство

"НадяСавчєнка" і тут разбушєвалась
Хоче народити воїна-спартанця від генгбенгу з 300ми суданоповстанцями
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4817
З нами з: 16.06.15
Подякував: 288 раз.
Подякували: 351 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 2597259825992600
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: BIGor і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (7383)
02.02.2025 10:05
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.