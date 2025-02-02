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#<1 ... 2597259825992600 Додано: Нед 02 лют, 2025 13:26 Hotab написав: BIGor



5 років 2 рази в тиждень





Це рідко дуже.



А про «брехню» треба обережніше. Бо я ж уточнив, що кажу про себе.

Якщо не забивати на регулярність , то 5-10 км без проблем і глумління над собою.



Vadim_



якщо військовий по фаху





Якщо «по фаху», то він і є «по фаху». Тобто пілот літає. Такий у нього фах. А «в окоп» - це без військового фаху. То коли ухилянт від сплат податків прийде до окопу?

Числового з собою прихопи, він цікавився за окоп.



знущались навчаючись в ваеннам училище?





Вадік, якщо нема можливості не пити, то обери вже щось благородне. Бо це якась дурість казати про ботаніків у військових училищах , над якими курсанти глумились. Я б хотів що їх доставляли, жіночої статі. Але вони ж в інших вузах були, що їм робити в льотному? Це рідко дуже.А про «брехню» треба обережніше. Бо я ж уточнив, що кажу про себе.Якщо не забивати на регулярність , то 5-10 км без проблем і глумління над собою.Якщо «по фаху», то він і є «по фаху». Тобто пілот літає. Такий у нього фах. А «в окоп» - це без військового фаху. То коли ухилянт від сплат податків прийде до окопу?Числового з собою прихопи, він цікавився за окоп.Вадік, якщо нема можливості не пити, то обери вже щось благородне. Бо це якась дурість, над якими курсанти глумились. Я б хотів що їх доставляли, жіночої статі. Але вони ж в інших вузах були, що їм робити в льотному?

Ты справжній військовий мирного часу,

ботаніків з поряд розташованих ВНЗ

п.с. у мене ВУС ще радянський оператор РЛС ДМ діапазону , куди мене відправить ТЦК и СП?

правильно , боронити посадку а вам не паложено так как льотчик и афицер Ты справжній військовий мирного часу,ботаніків з поряд розташованих ВНЗп.с. у мене ВУС ще радянський оператор РЛС ДМ діапазону , куди мене відправить ТЦК и СП?правильно , боронити посадку а вам не паложено так как льотчик и афицер Востаннє редагувалось Vadim_ в Нед 02 лют, 2025 13:34, всього редагувалось 1 раз. Vadim_

Повідомлень: 3665 З нами з: 23.05.14 Подякував: 610 раз. Подякували: 502 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 лют, 2025 13:30 Vadim_

розкажи про свій травмодосвід. Що з тобою робили курсанти військових вузів? Ти звертався в службу захисту дітей? Це було на сексуальному підґрунті? Не ховай, ти до 55 років з цим живеш. Ти через це почав зловживати алкоголем? Настав час це пропрацювати. На форумі є психологи.



Ты справжній військовий мирного часу,





Чому? Бо сьогодні у ухилянта від податків і захисту держави нема на опохміл , і вже не дякує за захист? розкажи про свій травмодосвід. Що з тобою робили курсанти військових вузів? Ти звертався в службу захисту дітей? Це було на сексуальному підґрунті? Не ховай, ти до 55 років з цим живеш. Ти через це почав зловживати алкоголем? Настав час це пропрацювати. На форумі є психологи.Чому? Бо сьогодні у ухилянта від податків і захисту держави нема на опохміл , і вже не дякує за захист? Hotab Повідомлень: 14256 З нами з: 15.02.09 Подякував: 374 раз. Подякували: 2309 раз. Профіль 1 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 лют, 2025 13:35 Re: Еміграція, заробітчанство "НадяСавчєнка" і тут разбушєвалась

Хоче народити воїна-спартанця від генгбенгу з 300ми суданоповстанцями барабашов

Повідомлень: 4817 З нами з: 16.06.15 Подякував: 288 раз. Подякували: 351 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2597259825992600 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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