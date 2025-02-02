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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2597259825992600>
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 13:38

  Hotab написав:BIGor

5 років 2 рази в тиждень


Це рідко дуже.

А про «брехню» треба обережніше. Бо я ж уточнив, що кажу про себе.
Якщо не забивати на регулярність , то 5-10 км без проблем і глумління над собою

Це прикол про 5-10 км?? Кажу троє моїх знайомих не дожили до 50-ти років, а тут біг 10 км без задишки в 40+. Напевно Ви термінатор, можу тільки порадіти за Ваше здоров'я.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 13:40

  2587715 написав:
  Hotab написав:Бо сьогодні у ухилянта від податків і захисту держави
Цікаво, що такий патрійот робить на цій гілці?


А що, тут на вході на гілку треба шенген показувати?
У мене не запитували, проскочив. А ти де переховуєшся? Звідки питання ставиш «ти з окопу?»


тут біг 10 км без задишки в 40+.


Підвищення частоти дихання на фізичні навантаження - нормальна реакція організму.


троє моїх знайомих не дожили до 50-ти років,


Очевидно щоб вийти на довоєнні середньостатистичні 64 для чоловіків, двоє моїх знайомих і я маємо дожити до 80..
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 13:44

  Hotab написав:
  барабашов написав:"НадяСавчєнка" і тут разбушєвалась
Хоче народити воїна-спартанця від генгбенгу з 300ми суданоповстанцями

О, вадік , дивись, твій земляк , офіцер мирного часу. В званні офіцера жодного дня на захисті. Де твоє «піздуй в окоп» ? :lol:

Вас обох в Дніпрі скоро КАБом розчеше, а ви удвох біба і боба ніяк не визначитесь, хто має вас захищати, лейтенант Барабашов, чи ти сам себе))

Какой он военній , кафедра біла обязаловкой в отличии от вашего целеспрямованного и осознанного поступления в ВУ а теперь коли війна я не той проффесии , ВУС не тот хай Барабашов чі Микола
Vadim_
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 13:44

2587715
воно після штурму Сучави у лютому 22го мріє про тихий маєток на берегу адріатики
В принципі якщо щось "намолочєно" то для пєнса норм.
Решта нехай дохне з лопатою під кабами
Ті, на податки яких воно відгодувалося
барабашов
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 13:48

Vadim_


Какой он военній


З яких пір «лейтенант» став цивільним званням? Воно так і називається «військове звання»!!
Ти не знав, да?
Так коли лейтенанти на фронт підуть захищати рідне Дніпро? Хто замість вас це повинен робити? Невже емігранти, які хз коли виїхали з України? Може Акурт має приїхати?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 13:53

  Hotab написав:Vadim_


Какой он военній


З яких пір «лейтенант» став цивільним званням? Воно так і називається «військове звання»!!
Ти не знав, да?
Так коли лейтенанти на фронт підуть захищати рідне Дніпро? Хто замість вас це повинен робити? Невже емігранти, які хз коли виїхали з України? Може Акурт має приїхати?

А коли капітани, майори , підполковники... злізуть з диванів у Криму і тд і тп?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 13:57

Vadim_
Так спитайте на кримському форумі.
А ми тут на українському. У нас 2 ухилянта з Дніпра : Біба і Боба. Один лейтенант, другий його адʼютант, буде допомагати йому ходити, бо 120 кг себе переміщають в просторі погано, з великою отдишкою.
Коли в окоп, ухилянт від податків??! Я думав ти хоч в тилу корисний, а ти і не фінансуєш ЗСУ. Точно в окоп тоді!!
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 14:07

  BIGor написав:нерухомість вже х1.

Є приклади, що нерухомість коштує однаково?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 14:08

  Hotab написав:Vadim_


Какой он военній


З яких пір «лейтенант» став цивільним званням? Воно так і називається «військове звання»!!
Ти не знав, да?
Так коли лейтенанти на фронт підуть захищати рідне Дніпро? Хто замість вас це повинен робити? Невже емігранти, які хз коли виїхали з України? Може Акурт має приїхати?

"Військові" по фаху , ті які отримували ЗРЯплату 20+ років ,навчались за державний кошт, обмундирование і харчі за кошти громадян ,тепер вони не бажають у посадку , не тот ВУС ,мабуть шось не так а хто наразі в посадці ?а хто в раді?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 14:13

  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:нерухомість вже х1.

Є приклади, що нерухомість коштує однаково?

Берлін на зараз коштує плюс-мінус як Краків, хоча рівень міст навіть не порівнюваний.
BIGor
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