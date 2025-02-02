Це прикол про 5-10 км?? Кажу троє моїх знайомих не дожили до 50-ти років, а тут біг 10 км без задишки в 40+. Напевно Ви термінатор, можу тільки порадіти за Ваше здоров'я.
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Додано: Нед 02 лют, 2025 13:38
Це прикол про 5-10 км?? Кажу троє моїх знайомих не дожили до 50-ти років, а тут біг 10 км без задишки в 40+. Напевно Ви термінатор, можу тільки порадіти за Ваше здоров'я.
Додано: Нед 02 лют, 2025 13:40
А що, тут на вході на гілку треба шенген показувати?
У мене не запитували, проскочив. А ти де переховуєшся? Звідки питання ставиш «ти з окопу?»
Підвищення частоти дихання на фізичні навантаження - нормальна реакція організму.
Очевидно щоб вийти на довоєнні середньостатистичні 64 для чоловіків, двоє моїх знайомих і я маємо дожити до 80..
Додано: Нед 02 лют, 2025 13:44
Какой он военній , кафедра біла обязаловкой в отличии от вашего целеспрямованного и осознанного поступления в ВУ а теперь коли війна я не той проффесии , ВУС не тот хай Барабашов чі Микола
Додано: Нед 02 лют, 2025 13:44
2587715
воно після штурму Сучави у лютому 22го мріє про тихий маєток на берегу адріатики
В принципі якщо щось "намолочєно" то для пєнса норм.
Решта нехай дохне з лопатою під кабами
Ті, на податки яких воно відгодувалося
Додано: Нед 02 лют, 2025 13:48
Vadim_
З яких пір «лейтенант» став цивільним званням? Воно так і називається «військове звання»!!
Ти не знав, да?
Так коли лейтенанти на фронт підуть захищати рідне Дніпро? Хто замість вас це повинен робити? Невже емігранти, які хз коли виїхали з України? Може Акурт має приїхати?
Додано: Нед 02 лют, 2025 13:53
А коли капітани, майори , підполковники... злізуть з диванів у Криму і тд і тп?
Додано: Нед 02 лют, 2025 13:57
Vadim_
Так спитайте на кримському форумі.
А ми тут на українському. У нас 2 ухилянта з Дніпра : Біба і Боба. Один лейтенант, другий його адʼютант, буде допомагати йому ходити, бо 120 кг себе переміщають в просторі погано, з великою отдишкою.
Коли в окоп, ухилянт від податків??! Я думав ти хоч в тилу корисний, а ти і не фінансуєш ЗСУ. Точно в окоп тоді!!
Додано: Нед 02 лют, 2025 14:07
Додано: Нед 02 лют, 2025 14:08
"Військові" по фаху , ті які отримували ЗРЯплату 20+ років ,навчались за державний кошт, обмундирование і харчі за кошти громадян ,тепер вони не бажають у посадку , не тот ВУС ,мабуть шось не так а хто наразі в посадці ?а хто в раді?
Додано: Нед 02 лют, 2025 14:13
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