Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2597259825992600> Додано: Нед 02 лют, 2025 13:38 Hotab написав: BIGor



5 років 2 рази в тиждень





Це рідко дуже.



А про «брехню» треба обережніше. Бо я ж уточнив, що кажу про себе.

Якщо не забивати на регулярність , то 5-10 км без проблем і глумління над собою Це рідко дуже.А про «брехню» треба обережніше. Бо я ж уточнив, що кажу про себе.Якщо не забивати на регулярність , то 5-10 км без проблем і глумління над собою

Це прикол про 5-10 км?? Кажу троє моїх знайомих не дожили до 50-ти років, а тут біг 10 км без задишки в 40+. Напевно Ви термінатор, можу тільки порадіти за Ваше здоров'я. Це прикол про 5-10 км?? Кажу троє моїх знайомих не дожили до 50-ти років, а тут біг 10 км без задишки в 40+. Напевно Ви термінатор, можу тільки порадіти за Ваше здоров'я. BIGor

Повідомлень: 9811 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1407 раз. Подякували: 1828 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 лют, 2025 13:40 2587715 написав: Hotab написав: Бо сьогодні у ухилянта від податків і захисту держави Бо сьогодні у ухилянта від податків і захисту держави Цікаво, що такий патрійот робить на цій гілці? Цікаво, що такий патрійот робить на цій гілці?



А що, тут на вході на гілку треба шенген показувати?

У мене не запитували, проскочив. А ти де переховуєшся? Звідки питання ставиш «ти з окопу?»





тут біг 10 км без задишки в 40+.





Підвищення частоти дихання на фізичні навантаження - нормальна реакція організму.





троє моїх знайомих не дожили до 50-ти років,





Очевидно щоб вийти на довоєнні середньостатистичні 64 для чоловіків, двоє моїх знайомих і я маємо дожити до 80.. А що, тут на вході на гілку треба шенген показувати?У мене не запитували, проскочив. А ти де переховуєшся? Звідки питання ставиш «ти з окопу?»Підвищення частоти дихання на фізичні навантаження - нормальна реакція організму.Очевидно щоб вийти на довоєнні середньостатистичні 64 для чоловіків, двоє моїх знайомих і я маємо дожити до 80.. Hotab Повідомлень: 14259 З нами з: 15.02.09 Подякував: 374 раз. Подякували: 2309 раз. Профіль 1 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 лют, 2025 13:44 Hotab написав: барабашов написав: "НадяСавчєнка" і тут разбушєвалась

Хоче народити воїна-спартанця від генгбенгу з 300ми суданоповстанцями "НадяСавчєнка" і тут разбушєваласьХоче народити воїна-спартанця від генгбенгу з 300ми суданоповстанцями

О, вадік , дивись, твій земляк , офіцер мирного часу. В званні офіцера жодного дня на захисті. Де твоє «піздуй в окоп» ?



Вас обох в Дніпрі скоро КАБом розчеше, а ви удвох біба і боба ніяк не визначитесь, хто має вас захищати, лейтенант Барабашов, чи ти сам себе)) О, вадік , дивись, твій земляк , офіцер мирного часу. В званні офіцера жодного дня на захисті. Де твоє «піздуй в окоп» ?Вас обох в Дніпрі скоро КАБом розчеше, а ви удвох біба і боба ніяк не визначитесь, хто має вас захищати, лейтенант Барабашов, чи ти сам себе))

Какой он военній , кафедра біла обязаловкой в отличии от вашего целеспрямованного и осознанного поступления в ВУ а теперь коли війна я не той проффесии , ВУС не тот хай Барабашов чі Микола Какой он военній , кафедра біла обязаловкой в отличии от вашего целеспрямованного и осознанного поступления в ВУ а теперь коли війна я не той проффесии , ВУС не тот хай Барабашов чі Микола Vadim_

Повідомлень: 3668 З нами з: 23.05.14 Подякував: 610 раз. Подякували: 501 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 лют, 2025 13:44 2587715

воно після штурму Сучави у лютому 22го мріє про тихий маєток на берегу адріатики

В принципі якщо щось "намолочєно" то для пєнса норм.

Решта нехай дохне з лопатою під кабами

Ті, на податки яких воно відгодувалося барабашов

Повідомлень: 4817 З нами з: 16.06.15 Подякував: 288 раз. Подякували: 351 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 лют, 2025 13:48 Vadim_





Какой он военній





З яких пір «лейтенант» став цивільним званням? Воно так і називається «військове звання»!!

Ти не знав, да?

Так коли лейтенанти на фронт підуть захищати рідне Дніпро? Хто замість вас це повинен робити? Невже емігранти, які хз коли виїхали з України? Може Акурт має приїхати? З яких пір «лейтенант» став цивільним званням? Воно так і називається «звання»!!Ти не знав, да?Так коли лейтенанти на фронт підуть захищати рідне Дніпро? Хто замість вас це повинен робити? Невже емігранти, які хз коли виїхали з України? Може Акурт має приїхати? Hotab Повідомлень: 14259 З нами з: 15.02.09 Подякував: 374 раз. Подякували: 2309 раз. Профіль 1 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 лют, 2025 13:53 Hotab написав: Vadim_





Какой он военній





З яких пір «лейтенант» став цивільним званням? Воно так і називається «військове звання»!!

Ти не знав, да?

Так коли лейтенанти на фронт підуть захищати рідне Дніпро? Хто замість вас це повинен робити? Невже емігранти, які хз коли виїхали з України? Може Акурт має приїхати? З яких пір «лейтенант» став цивільним званням? Воно так і називається «звання»!!Ти не знав, да?Хто замість вас це повинен робити? Невже емігранти, які хз коли виїхали з України? Може Акурт має приїхати?

А коли капітани, майори , підполковники... злізуть з диванів у Криму і тд і тп? А коли капітани, майори , підполковники... злізуть з диванів у Криму і тд і тп? Vadim_

Повідомлень: 3668 З нами з: 23.05.14 Подякував: 610 раз. Подякували: 501 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 лют, 2025 13:57 Vadim_

Так спитайте на кримському форумі.

А ми тут на українському. У нас 2 ухилянта з Дніпра : Біба і Боба. Один лейтенант, другий його адʼютант, буде допомагати йому ходити, бо 120 кг себе переміщають в просторі погано, з великою отдишкою.

Коли в окоп, ухилянт від податків??! Я думав ти хоч в тилу корисний, а ти і не фінансуєш ЗСУ. Точно в окоп тоді!! Hotab Повідомлень: 14259 З нами з: 15.02.09 Подякував: 374 раз. Подякували: 2309 раз. Профіль 1 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 лют, 2025 14:07 BIGor написав: нерухомість вже х1. нерухомість вже х1.

Є приклади, що нерухомість коштує однаково? Є приклади, що нерухомість коштує однаково? Gastarbaiter Повідомлень: 3567 З нами з: 26.02.18 Подякував: 697 раз. Подякували: 588 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 лют, 2025 14:08 Hotab написав: Vadim_





Какой он военній





З яких пір «лейтенант» став цивільним званням? Воно так і називається «військове звання»!!

Ти не знав, да?

Так коли лейтенанти на фронт підуть захищати рідне Дніпро? Хто замість вас це повинен робити? Невже емігранти, які хз коли виїхали з України? Може Акурт має приїхати? З яких пір «лейтенант» став цивільним званням? Воно так і називається «звання»!!Ти не знав, да?Так коли лейтенанти на фронт підуть захищати рідне Дніпро? Хто замість вас це повинен робити? Невже емігранти, які хз коли виїхали з України? Може Акурт має приїхати?

"Військові" по фаху , ті які отримували ЗРЯплату 20+ років ,навчались за державний кошт, обмундирование і харчі за кошти громадян ,тепер вони не бажають у посадку , не тот ВУС ,мабуть шось не так а хто наразі в посадці ?а хто в раді? "Військові" по фаху , ті які отримували ЗРЯплату 20+ років ,навчались за державний кошт, обмундирование і харчі за кошти громадян ,тепер вони не бажають у посадку , не тот ВУС ,мабуть шось не так а хто наразі в посадці ?а хто в раді? Vadim_

Повідомлень: 3668 З нами з: 23.05.14 Подякував: 610 раз. Подякували: 501 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 лют, 2025 14:13 Gastarbaiter написав: BIGor написав: нерухомість вже х1. нерухомість вже х1.

Є приклади, що нерухомість коштує однаково? Є приклади, що нерухомість коштує однаково?

Берлін на зараз коштує плюс-мінус як Краків, хоча рівень міст навіть не порівнюваний. Берлін на зараз коштує плюс-мінус як Краків, хоча рівень міст навіть не порівнюваний. BIGor

Повідомлень: 9811 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1407 раз. Подякували: 1828 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2597259825992600> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: BIGor Wirująświatła і 5 гостейМодератори: Faceless