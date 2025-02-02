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Це отих які не платять податки зі здачі квартири в оренду? Ти ще не зрозумів, що ти нічого не платив ніде і байку треба переписати?
тепер вони не бажають у посадку
Тебе в дитинстві били головою, чи ти багато і рано пив? Військові з піхотним фахом в посадці, військові з льотним - в небі. Цивільні отримують різні фахи: водії, дронщик, повари, стрілки, звязківці . Що ти ще не зрозумів? Якщо ти сам зрозумів , що твій фах вже не потрібний - то тебе перенавчать. Коли припиниш ховатись і поїдеш вчитись на полігон? КАБи будуть скоро в Дніпрі!! Лейтенант Барабашов тебе зрадив, ти можеш лише на себе покладатись.
А про «брехню» треба обережніше. Бо я ж уточнив, що кажу про себе. Якщо не забивати на регулярність , то 5-10 км без проблем і глумління над собою
Це прикол про 5-10 км?? Кажу троє моїх знайомих не дожили до 50-ти років, а тут біг 10 км без задишки в 40+. Напевно Ви термінатор, можу тільки порадіти за Ваше здоров'я.
В мене колега в добряче 40+ біга марафони. Окрім "не вживати" важливі харчові звички, раціон, контроль ваги. Якос в сорокєт ранувато на списання, мова ж не про те, щоб з 20річними змагатися в прудкості
BIGor написав:Це прикол про 5-10 км?? Кажу троє моїх знайомих не дожили до 50-ти років, а тут біг 10 км без задишки в 40+. Напевно Ви термінатор, можу тільки порадіти за Ваше здоров'я.
В мене колега в добряче 40+ біга марафони. Окрім "не вживати" важливі харчові звички, раціон, контроль ваги. Якос в сорокєт ранувато на списання, мова ж не про те, щоб з 20річними змагатися в прудкості
Ви скільки пробігаєте до віддишки? Те що хтось знає того хто знає якогось марафонця - це 0,00001% людей.
BIGor написав:Берлін на зараз коштує плюс-мінус як Краків, хоча рівень міст навіть не порівнюваний.
Щодо рівня міст я би посперечався. Але зараз не про це. Можна якесь посилання на оголошення у Берліні за краківськими цінами? Але таке, щоб не під орендою у 300 євро/міс. на невизначений термін, не аукціон, і т.п.
Що таке «до віддишки?» Може ми про різне? Підвищення частоти є у всіх, і у 20-річних. Але якщо піднялось і стабілізувалось на якомусь прийнятному рівні , і на ньому тримається всю дистанцію 5-10 км - це норма. І таке абсолютно реально і в 40+. Якщо регулярно бігати.
BIGor написав:Берлін на зараз коштує плюс-мінус як Краків, хоча рівень міст навіть не порівнюваний.
Щодо рівня міст я би посперечався. Але зараз не про це. Можна якесь посилання на оголошення у Берліні за краківськими цінами? Але таке, щоб не під орендою у 300 євро/міс. на невизначений термін, не аукціон, і т.п.
Що таке «до віддишки?» Може ми про різне? Підвищення частоти є у всіх, і у 20-річних. Але якщо піднялось і стабілізувалось на якомусь прийнятному рівні , і на ньому тримається всю дистанцію 5-10 км - це норма. І таке абсолютно реально і в 40+. Якщо регулярно бігати.
До віддишки - до неможливості нармально біжати далі (без шкоди для здоровью). І це казки розказуєте про бігати в 40+ по 10 км. Можливо одиниці, з хорошим здоров'ям, лайтовою роботою і способом життя - я повірю. Але не всі. В віці 40+ думаю це буде 0,05% від всіх 40+.
BIGor написав:Берлін на зараз коштує плюс-мінус як Краків, хоча рівень міст навіть не порівнюваний.
Щодо рівня міст я би посперечався. Але зараз не про це. Можна якесь посилання на оголошення у Берліні за краківськими цінами? Але таке, щоб не під орендою у 300 євро/міс. на невизначений термін, не аукціон, і т.п.
Та хоч в питанні розвитку транспортної інфраструктури - куди там тому Кракову до Берліну) Краків явно перегріте місто в плані цін.
А який відсоток взагалі бігає?? Серед тих хто бігає у віці 40, пробігти 5-10 здатні половина. А від загальної кількості - хз. Бігає навіть в 20 дуже мало. В 40 ще менше. Але це ж не про фізичну нездатність. А про небажання. Я між 45 і 50. В минулому році десятку бігав майже щодня. В цьому нема такої можливості. Але 5 бігаю регулярно. (теж не щодня).