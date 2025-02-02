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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2597259825992600
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 14:14

Vadim_

харчі за кошти громадян


Це отих які не платять податки зі здачі квартири в оренду? Ти ще не зрозумів, що ти нічого не платив ніде і байку треба переписати?

тепер вони не бажають у посадку


Тебе в дитинстві били головою, чи ти багато і рано пив? Військові з піхотним фахом в посадці, військові з льотним - в небі. Цивільні отримують різні фахи: водії, дронщик, повари, стрілки, звязківці . Що ти ще не зрозумів? Якщо ти сам зрозумів , що твій фах вже не потрібний - то тебе перенавчать. Коли припиниш ховатись і поїдеш вчитись на полігон? КАБи будуть скоро в Дніпрі!! Лейтенант Барабашов тебе зрадив, ти можеш лише на себе покладатись.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 14:21

  Vadim_ написав:навчались за державний кошт, обмундирование і харчі за кошти громадян

Так Вам же это все и предлагают, а Вы героически отбиваетесь 😁
Сибарит
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 14:31

Re: Еміграція, заробітчанство

BIGor написав:
  Hotab написав:BIGor

5 років 2 рази в тиждень


Це рідко дуже.

А про «брехню» треба обережніше. Бо я ж уточнив, що кажу про себе.
Якщо не забивати на регулярність , то 5-10 км без проблем і глумління над собою

Це прикол про 5-10 км?? Кажу троє моїх знайомих не дожили до 50-ти років, а тут біг 10 км без задишки в 40+. Напевно Ви термінатор, можу тільки порадіти за Ваше здоров'я.
В мене колега в добряче 40+ біга марафони.
Окрім "не вживати" важливі харчові звички, раціон, контроль ваги. Якос в сорокєт ранувато на списання, мова ж не про те, щоб з 20річними змагатися в прудкості
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 14:37

  Faceless написав:
BIGor написав:Це прикол про 5-10 км?? Кажу троє моїх знайомих не дожили до 50-ти років, а тут біг 10 км без задишки в 40+. Напевно Ви термінатор, можу тільки порадіти за Ваше здоров'я.
В мене колега в добряче 40+ біга марафони.
Окрім "не вживати" важливі харчові звички, раціон, контроль ваги. Якос в сорокєт ранувато на списання, мова ж не про те, щоб з 20річними змагатися в прудкості

Ви скільки пробігаєте до віддишки? Те що хтось знає того хто знає якогось марафонця - це 0,00001% людей.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 14:37

  BIGor написав:Берлін на зараз коштує плюс-мінус як Краків, хоча рівень міст навіть не порівнюваний.

Щодо рівня міст я би посперечався. Але зараз не про це. Можна якесь посилання на оголошення у Берліні за краківськими цінами? Але таке, щоб не під орендою у 300 євро/міс. на невизначений термін, не аукціон, і т.п.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 14:40

BIGor

Ви скільки пробігаєте до віддишки?


Що таке «до віддишки?» Може ми про різне?
Підвищення частоти є у всіх, і у 20-річних. Але якщо піднялось і стабілізувалось на якомусь прийнятному рівні , і на ньому тримається всю дистанцію 5-10 км - це норма. І таке абсолютно реально і в 40+. Якщо регулярно бігати.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 14:56

  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:Берлін на зараз коштує плюс-мінус як Краків, хоча рівень міст навіть не порівнюваний.

Щодо рівня міст я би посперечався. Але зараз не про це. Можна якесь посилання на оголошення у Берліні за краківськими цінами? Але таке, щоб не під орендою у 300 євро/міс. на невизначений термін, не аукціон, і т.п.

Ну от перший ліпший запит в гугл дав це https://www.immobilienscout24.de/Suche/ ... ung-kaufen

  Gastarbaiter написав:Щодо рівня міст я би посперечався.

Ну Краків треба дійсно порівнювати з якимось 300 тис. німецьким містом, не той рівень взагалі.
До речі, дивився відео, Бальцерович каже, що Польщі ніколи не досягти рівня Німеччини
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 15:02

  Hotab написав:BIGor

Ви скільки пробігаєте до віддишки?


Що таке «до віддишки?» Може ми про різне?
Підвищення частоти є у всіх, і у 20-річних. Але якщо піднялось і стабілізувалось на якомусь прийнятному рівні , і на ньому тримається всю дистанцію 5-10 км - це норма. І таке абсолютно реально і в 40+. Якщо регулярно бігати.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0 ... 0%BA%D0%B0

До віддишки - до неможливості нармально біжати далі (без шкоди для здоровью). І це казки розказуєте про бігати в 40+ по 10 км. Можливо одиниці, з хорошим здоров'ям, лайтовою роботою і способом життя - я повірю. Але не всі. В віці 40+ думаю це буде 0,05% від всіх 40+.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 15:04

  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:Берлін на зараз коштує плюс-мінус як Краків, хоча рівень міст навіть не порівнюваний.

Щодо рівня міст я би посперечався. Але зараз не про це. Можна якесь посилання на оголошення у Берліні за краківськими цінами? Але таке, щоб не під орендою у 300 євро/міс. на невизначений термін, не аукціон, і т.п.

Та хоч в питанні розвитку транспортної інфраструктури - куди там тому Кракову до Берліну) Краків явно перегріте місто в плані цін.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 15:04

BIGor

В віці 40+ думаю це буде 0,05% від всіх 40+.


А який відсоток взагалі бігає?? Серед тих хто бігає у віці 40, пробігти 5-10 здатні половина. А від загальної кількості - хз. Бігає навіть в 20 дуже мало. В 40 ще менше. Але це ж не про фізичну нездатність. А про небажання.
Я між 45 і 50.
В минулому році десятку бігав майже щодня.
В цьому нема такої можливості. Але 5 бігаю регулярно. (теж не щодня).
Hotab
 
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  #<1 ... 2597259825992600
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