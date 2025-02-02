Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 25982599260026012602> Додано: Нед 02 лют, 2025 14:21 Vadim_ написав: навчались за державний кошт, обмундирование і харчі за кошти громадян навчались за державний кошт, обмундирование і харчі за кошти громадян

Так Вам же это все и предлагают, а Вы героически отбиваетесь 😁 Так Вам же это все и предлагают, а Вы героически отбиваетесь 😁 Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 7733 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6406 раз. Подякували: 21397 раз. Профіль 129 82 38 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 лют, 2025 14:31 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: Hotab написав: BIGor



5 років 2 рази в тиждень





Це рідко дуже.



А про «брехню» треба обережніше. Бо я ж уточнив, що кажу про себе.

Якщо не забивати на регулярність , то 5-10 км без проблем і глумління над собою Це рідко дуже.А про «брехню» треба обережніше. Бо я ж уточнив, що кажу про себе.Якщо не забивати на регулярність , то 5-10 км без проблем і глумління над собою

Це прикол про 5-10 км?? Кажу троє моїх знайомих не дожили до 50-ти років, а тут біг 10 км без задишки в 40+. Напевно Ви термінатор, можу тільки порадіти за Ваше здоров'я. Це прикол про 5-10 км?? Кажу троє моїх знайомих не дожили до 50-ти років, а тут біг 10 км без задишки в 40+. Напевно Ви термінатор, можу тільки порадіти за Ваше здоров'я. В мене колега в добряче 40+ біга марафони.

Окрім "не вживати" важливі харчові звички, раціон, контроль ваги. Якос в сорокєт ранувато на списання, мова ж не про те, щоб з 20річними змагатися в прудкості В мене колега в добряче 40+ біга марафони.Окрім "не вживати" важливі харчові звички, раціон, контроль ваги. Якос в сорокєт ранувато на списання, мова ж не про те, щоб з 20річними змагатися в прудкості Faceless

Модератор Повідомлень: 35752 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1465 раз. Подякували: 8128 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 лют, 2025 14:37 Faceless написав: BIGor написав: Це прикол про 5-10 км?? Кажу троє моїх знайомих не дожили до 50-ти років, а тут біг 10 км без задишки в 40+. Напевно Ви термінатор, можу тільки порадіти за Ваше здоров'я. В мене колега в добряче 40+ біга марафони.

Окрім "не вживати" важливі харчові звички, раціон, контроль ваги. Якос в сорокєт ранувато на списання, мова ж не про те, щоб з 20річними змагатися в прудкості В мене колега в добряче 40+ біга марафони.Окрім "не вживати" важливі харчові звички, раціон, контроль ваги. Якос в сорокєт ранувато на списання, мова ж не про те, щоб з 20річними змагатися в прудкості

Ви скільки пробігаєте до віддишки? Те що хтось знає того хто знає якогось марафонця - це 0,00001% людей. Ви скільки пробігаєте до віддишки? Те що хтось знає того хто знає якогось марафонця - це 0,00001% людей. BIGor

Повідомлень: 9813 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1407 раз. Подякували: 1828 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 лют, 2025 14:37 BIGor написав: Берлін на зараз коштує плюс-мінус як Краків, хоча рівень міст навіть не порівнюваний. Берлін на зараз коштує плюс-мінус як Краків, хоча рівень міст навіть не порівнюваний.

Щодо рівня міст я би посперечався. Але зараз не про це. Можна якесь посилання на оголошення у Берліні за краківськими цінами? Але таке, щоб не під орендою у 300 євро/міс. на невизначений термін, не аукціон, і т.п. Щодо рівня міст я би посперечався. Але зараз не про це. Можна якесь посилання на оголошення у Берліні за краківськими цінами? Але таке, щоб не під орендою у 300 євро/міс. на невизначений термін, не аукціон, і т.п. Gastarbaiter Повідомлень: 3567 З нами з: 26.02.18 Подякував: 697 раз. Подякували: 588 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 лют, 2025 14:40 BIGor



Ви скільки пробігаєте до віддишки?





Що таке «до віддишки?» Може ми про різне?

Підвищення частоти є у всіх, і у 20-річних. Але якщо піднялось і стабілізувалось на якомусь прийнятному рівні , і на ньому тримається всю дистанцію 5-10 км - це норма. І таке абсолютно реально і в 40+. Якщо регулярно бігати. Що таке «до віддишки?» Може ми про різне?Підвищення частоти є у всіх, і у 20-річних. Але якщо піднялось і стабілізувалось на якомусь прийнятному рівні , і на ньому тримається всю дистанцію 5-10 км - це норма. І таке абсолютно реально і в 40+. Якщо регулярно бігати. Hotab Повідомлень: 14269 З нами з: 15.02.09 Подякував: 374 раз. Подякували: 2309 раз. Профіль 1 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 лют, 2025 14:56 Gastarbaiter написав: BIGor написав: Берлін на зараз коштує плюс-мінус як Краків, хоча рівень міст навіть не порівнюваний. Берлін на зараз коштує плюс-мінус як Краків, хоча рівень міст навіть не порівнюваний.

Щодо рівня міст я би посперечався. Але зараз не про це. Можна якесь посилання на оголошення у Берліні за краківськими цінами? Але таке, щоб не під орендою у 300 євро/міс. на невизначений термін, не аукціон, і т.п. Щодо рівня міст я би посперечався. Але зараз не про це. Можна якесь посилання на оголошення у Берліні за краківськими цінами? Але таке, щоб не під орендою у 300 євро/міс. на невизначений термін, не аукціон, і т.п.

Ну от перший ліпший запит в гугл дав це https://www.immobilienscout24.de/Suche/ ... ung-kaufen



Gastarbaiter написав: Щодо рівня міст я би посперечався. Щодо рівня міст я би посперечався.

Ну Краків треба дійсно порівнювати з якимось 300 тис. німецьким містом, не той рівень взагалі.

До речі, дивився відео, Бальцерович каже, що Польщі ніколи не досягти рівня Німеччини

Ну от перший ліпший запит в гугл дав цеНу Краків треба дійсно порівнювати з якимось 300 тис. німецьким містом, не той рівень взагалі.До речі, дивився відео, Бальцерович каже, що Польщі ніколи не досягти рівня Німеччини BIGor

Повідомлень: 9813 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1407 раз. Подякували: 1828 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 лют, 2025 15:02 Hotab написав: BIGor



Ви скільки пробігаєте до віддишки?





Що таке «до віддишки?» Може ми про різне?

Підвищення частоти є у всіх, і у 20-річних. Але якщо піднялось і стабілізувалось на якомусь прийнятному рівні , і на ньому тримається всю дистанцію 5-10 км - це норма. І таке абсолютно реально і в 40+. Якщо регулярно бігати. Що таке «до віддишки?» Може ми про різне?Підвищення частоти є у всіх, і у 20-річних. Але якщо піднялось і стабілізувалось на якомусь прийнятному рівні , і на ньому тримається всю дистанцію 5-10 км - це норма. І таке абсолютно реально і в 40+. Якщо регулярно бігати.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0 ... 0%BA%D0%B0



До віддишки - до неможливості нармально біжати далі (без шкоди для здоровью). І це казки розказуєте про бігати в 40+ по 10 км. Можливо одиниці, з хорошим здоров'ям, лайтовою роботою і способом життя - я повірю. Але не всі. В віці 40+ думаю це буде 0,05% від всіх 40+. До віддишки - до неможливості нармально біжати далі (без шкоди для здоровью). І це казки розказуєте про бігати в 40+ по 10 км. Можливо одиниці, з хорошим здоров'ям, лайтовою роботою і способом життя - я повірю. Але не всі. В віці 40+ думаю це буде 0,05% від всіх 40+. BIGor

Повідомлень: 9813 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1407 раз. Подякували: 1828 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 лют, 2025 15:04 Gastarbaiter написав: BIGor написав: Берлін на зараз коштує плюс-мінус як Краків, хоча рівень міст навіть не порівнюваний. Берлін на зараз коштує плюс-мінус як Краків, хоча рівень міст навіть не порівнюваний.

Щодо рівня міст я би посперечався. Але зараз не про це. Можна якесь посилання на оголошення у Берліні за краківськими цінами? Але таке, щоб не під орендою у 300 євро/міс. на невизначений термін, не аукціон, і т.п. Щодо рівня міст я би посперечався. Але зараз не про це. Можна якесь посилання на оголошення у Берліні за краківськими цінами? Але таке, щоб не під орендою у 300 євро/міс. на невизначений термін, не аукціон, і т.п.

Та хоч в питанні розвитку транспортної інфраструктури - куди там тому Кракову до Берліну) Краків явно перегріте місто в плані цін. Та хоч в питанні розвитку транспортної інфраструктури - куди там тому Кракову до Берліну) Краків явно перегріте місто в плані цін. gonchik74

Повідомлень: 937 З нами з: 28.01.15 Подякував: 15 раз. Подякували: 150 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 лют, 2025 15:04 BIGor



В віці 40+ думаю це буде 0,05% від всіх 40+.





А який відсоток взагалі бігає?? Серед тих хто бігає у віці 40, пробігти 5-10 здатні половина. А від загальної кількості - хз. Бігає навіть в 20 дуже мало. В 40 ще менше. Але це ж не про фізичну нездатність. А про небажання.

Я між 45 і 50.

В минулому році десятку бігав майже щодня.

В цьому нема такої можливості. Але 5 бігаю регулярно. (теж не щодня). А який відсоток взагалі бігає?? Серед тих хто бігає у віці 40, пробігти 5-10 здатні половина. А від загальної кількості - хз. Бігає навіть в 20 дуже мало. В 40 ще менше. Але це ж не про фізичну нездатність. А про небажання.Я між 45 і 50.В минулому році десятку бігав майже щодня.В цьому нема такої можливості. Але 5 бігаю регулярно. (теж не щодня). Hotab Повідомлень: 14269 З нами з: 15.02.09 Подякував: 374 раз. Подякували: 2309 раз. Профіль 1 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 лют, 2025 15:10 Сибарит написав: Vadim_ написав: навчались за державний кошт, обмундирование і харчі за кошти громадян навчались за державний кошт, обмундирование і харчі за кошти громадян

Так Вам же это все и предлагают , а Вы героически отбиваетесь 😁 Так Вам же это все и, а Вы героически отбиваетесь 😁

Если бі єто біло в 1992 году то может и быть але не сьогодні Если бі єто біло в 1992 году то может и быть але не сьогодні Vadim_

Повідомлень: 3676 З нами з: 23.05.14 Подякував: 610 раз. Подякували: 501 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 25982599260026012602> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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