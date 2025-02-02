RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 25982599260026012602>
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 14:21

  Vadim_ написав:навчались за державний кошт, обмундирование і харчі за кошти громадян

Так Вам же это все и предлагают, а Вы героически отбиваетесь 😁
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 7733
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6406 раз.
Подякували: 21397 раз.
 
Профіль
 
129
82
38
2
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 14:31

Re: Еміграція, заробітчанство

BIGor написав:
  Hotab написав:BIGor

5 років 2 рази в тиждень


Це рідко дуже.

А про «брехню» треба обережніше. Бо я ж уточнив, що кажу про себе.
Якщо не забивати на регулярність , то 5-10 км без проблем і глумління над собою

Це прикол про 5-10 км?? Кажу троє моїх знайомих не дожили до 50-ти років, а тут біг 10 км без задишки в 40+. Напевно Ви термінатор, можу тільки порадіти за Ваше здоров'я.
В мене колега в добряче 40+ біга марафони.
Окрім "не вживати" важливі харчові звички, раціон, контроль ваги. Якос в сорокєт ранувато на списання, мова ж не про те, щоб з 20річними змагатися в прудкості
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 35752
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1465 раз.
Подякували: 8128 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 14:37

  Faceless написав:
BIGor написав:Це прикол про 5-10 км?? Кажу троє моїх знайомих не дожили до 50-ти років, а тут біг 10 км без задишки в 40+. Напевно Ви термінатор, можу тільки порадіти за Ваше здоров'я.
В мене колега в добряче 40+ біга марафони.
Окрім "не вживати" важливі харчові звички, раціон, контроль ваги. Якос в сорокєт ранувато на списання, мова ж не про те, щоб з 20річними змагатися в прудкості

Ви скільки пробігаєте до віддишки? Те що хтось знає того хто знає якогось марафонця - це 0,00001% людей.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9813
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1407 раз.
Подякували: 1828 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 14:37

  BIGor написав:Берлін на зараз коштує плюс-мінус як Краків, хоча рівень міст навіть не порівнюваний.

Щодо рівня міст я би посперечався. Але зараз не про це. Можна якесь посилання на оголошення у Берліні за краківськими цінами? Але таке, щоб не під орендою у 300 євро/міс. на невизначений термін, не аукціон, і т.п.
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 3567
З нами з: 26.02.18
Подякував: 697 раз.
Подякували: 588 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 14:40

BIGor

Ви скільки пробігаєте до віддишки?


Що таке «до віддишки?» Може ми про різне?
Підвищення частоти є у всіх, і у 20-річних. Але якщо піднялось і стабілізувалось на якомусь прийнятному рівні , і на ньому тримається всю дистанцію 5-10 км - це норма. І таке абсолютно реально і в 40+. Якщо регулярно бігати.
Hotab
 
Повідомлень: 14269
З нами з: 15.02.09
Подякував: 374 раз.
Подякували: 2309 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 14:56

  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:Берлін на зараз коштує плюс-мінус як Краків, хоча рівень міст навіть не порівнюваний.

Щодо рівня міст я би посперечався. Але зараз не про це. Можна якесь посилання на оголошення у Берліні за краківськими цінами? Але таке, щоб не під орендою у 300 євро/міс. на невизначений термін, не аукціон, і т.п.

Ну от перший ліпший запит в гугл дав це https://www.immobilienscout24.de/Suche/ ... ung-kaufen

  Gastarbaiter написав:Щодо рівня міст я би посперечався.

Ну Краків треба дійсно порівнювати з якимось 300 тис. німецьким містом, не той рівень взагалі.
До речі, дивився відео, Бальцерович каже, що Польщі ніколи не досягти рівня Німеччини
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9813
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1407 раз.
Подякували: 1828 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 15:02

  Hotab написав:BIGor

Ви скільки пробігаєте до віддишки?


Що таке «до віддишки?» Може ми про різне?
Підвищення частоти є у всіх, і у 20-річних. Але якщо піднялось і стабілізувалось на якомусь прийнятному рівні , і на ньому тримається всю дистанцію 5-10 км - це норма. І таке абсолютно реально і в 40+. Якщо регулярно бігати.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0 ... 0%BA%D0%B0

До віддишки - до неможливості нармально біжати далі (без шкоди для здоровью). І це казки розказуєте про бігати в 40+ по 10 км. Можливо одиниці, з хорошим здоров'ям, лайтовою роботою і способом життя - я повірю. Але не всі. В віці 40+ думаю це буде 0,05% від всіх 40+.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9813
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1407 раз.
Подякували: 1828 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 15:04

  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:Берлін на зараз коштує плюс-мінус як Краків, хоча рівень міст навіть не порівнюваний.

Щодо рівня міст я би посперечався. Але зараз не про це. Можна якесь посилання на оголошення у Берліні за краківськими цінами? Але таке, щоб не під орендою у 300 євро/міс. на невизначений термін, не аукціон, і т.п.

Та хоч в питанні розвитку транспортної інфраструктури - куди там тому Кракову до Берліну) Краків явно перегріте місто в плані цін.
gonchik74
Аватар користувача
 
Повідомлень: 937
З нами з: 28.01.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 150 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 15:04

BIGor

В віці 40+ думаю це буде 0,05% від всіх 40+.


А який відсоток взагалі бігає?? Серед тих хто бігає у віці 40, пробігти 5-10 здатні половина. А від загальної кількості - хз. Бігає навіть в 20 дуже мало. В 40 ще менше. Але це ж не про фізичну нездатність. А про небажання.
Я між 45 і 50.
В минулому році десятку бігав майже щодня.
В цьому нема такої можливості. Але 5 бігаю регулярно. (теж не щодня).
Hotab
 
Повідомлень: 14269
З нами з: 15.02.09
Подякував: 374 раз.
Подякували: 2309 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 15:10

  Сибарит написав:
  Vadim_ написав:навчались за державний кошт, обмундирование і харчі за кошти громадян

Так Вам же это все и предлагают, а Вы героически отбиваетесь 😁

Если бі єто біло в 1992 году то может и быть але не сьогодні
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3676
З нами з: 23.05.14
Подякував: 610 раз.
Подякували: 501 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 25982599260026012602>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: BIGor, Vadim_ і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (4569)
02.02.2025 14:40
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.