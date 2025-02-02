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Hotab написав:А який відсоток взагалі бігає?? Серед тих хто бігає у віці 40, пробігти 5-10 здатні половина. А від загальної кількості - хз.
после 40ка даже за бабами не бегают, выбирают из тех кто сами приходят. Сердце не резиновое.
Доречі повʼязано)) Як вимушено не займався місяць-другий, так щось їх не так вже і хочеться. Став питати «стариків» про вправи для «дна таза», чи як воно правильно звучить. Плюс лежання на холодному інколи свою справу робить. Скоро почну про табли мабуть питати. Це жах 🥲🥲 VADIM,
Если бі єто біло в 1992 году
Якби у баби був ***. Іншим розказувати нажравшись водяри ти вмієш. А сам «поізносілся».
Hotab написав:Доречі повʼязано)) Як вимушено не займався місяць-другий, так щось їх не так вже і хочеться. Став питати «стариків» про вправи для «дна таза», чи як воно правильно звучить. Плюс лежання на холодному інколи свою справу робить. Скоро почну про табли мабуть питати. Це жах 🥲🥲
есть у меня приятель в прошлом бегун, сейчас мучается от болей в коленях из-за разрушенных менисков. Пешком 1км и всё это его предел, дальше - боль. Постоянно чем то натирает колени обезбаливающими. у второго друга отец марафонец умер прямо на стадионе. Около 40лет ему было. Емнип.
Wirująświatła Ну хз, треба мабуть ще і мотор контролить. Мені то його щороку (мінімум) перевіряють. А про суглоби чув багато розповідей, на практиці не зустрічав таких. Ну і сам наматую ж чимало. І проблем нема. Стараюсь звичайно по ризині або доріжці, але ж не завжди воно є. Кросачі звичайно треба на товстій. Сьогодні чергові убив і викинув в сміття. Довго вони прожили.
Если решил стать военным и пошёл в ВУ то ты обязан до смерти или победы быть в окопе, ты учился за счёт громадян и понимал на шо подписываешся п.с. товарищь жил в ВГ возле Днепра , так там совсем другая обстановка была на витринах прилавков, кофе в банках Пеле, щупальца кальмаров в банках и горбуша,молоко и сметана с мясом а у нас на районе хрен солёный и очереди за всем а если ты пошёл в ВУ при Кравчуке то тебе только холява поможет а может и не поможет
Де написано? У тебе на пляшці з водярою і тобі в гаражі собутильники це розказали? В моїх контрактах з державою (а не тобою синьолобою антилопою) по 5 років зовсім інше написано. Ти коли почнеш податки платити, «громадян»?? Країна потребує гроші на ЗСУ, а ти водяру жреш як не в себе по вихідним і тут ригаєш перегаром, приховуючи податки зі здачі в оренду квартир
Hotab написав:А який відсоток взагалі бігає?? Серед тих хто бігає у віці 40, пробігти 5-10 здатні половина. А від загальної кількості - хз.
после 40ка даже за бабами не бегают, выбирают из тех кто сами приходят. Сердце не резиновое.
Доречі повʼязано)) Як вимушено не займався місяць-другий, так щось їх не так вже і хочеться. Став питати «стариків» про вправи для «дна таза», чи як воно правильно звучить. Плюс лежання на холодному інколи свою справу робить. Скоро почну про табли мабуть питати. Це жах 🥲🥲 VADIM,
Если бі єто біло в 1992 году
Якби у баби був ***. Іншим розказувати нажравшись водяри ти вмієш. А сам «поізносілся».
А для чього Хотабы ? Вчитись на податки Микол, отримувати у мирний час зряплату з податків Микол а коли війна то я не придатен и ВУС не тот а на тот нету вертолётов той модификации
Vadim_ написав:Если решил стать военным и пошёл в ВУ то ты обязан до смерти или победы быть в окопе, ты учился за счёт громадян и понимал на шо подписываешся п.с. товарищь жил в ВГ возле Днепра , так там совсем другая обстановка была на витринах прилавков, кофе в банках Пеле, щупальца кальмаров в банках и горбуша,молоко и сметана с мясом а у нас на районе хрен солёный и очереди за всем а если ты пошёл в ВУ при Кравчуке то тебе только холява поможет а может и не поможет
В ВУЗі вчилися на бюджеті? Це теж за рахунок громадян
Vadim_ написав:Если решил стать военным и пошёл в ВУ то ты обязан до смерти или победы быть в окопе, ты учился за счёт громадян и понимал на шо подписываешся п.с. товарищь жил в ВГ возле Днепра , так там совсем другая обстановка была на витринах прилавков, кофе в банках Пеле, щупальца кальмаров в банках и горбуша,молоко и сметана с мясом а у нас на районе хрен солёный и очереди за всем а если ты пошёл в ВУ при Кравчуке то тебе только холява поможет а может и не поможет
В ВУЗі вчилися на бюджеті? Це теж за рахунок громадян
І три роки чі 5 працювати куда пашлют, часто за полярный круг