Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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#<1 ... 25992600260126022603> Додано: Нед 02 лют, 2025 15:13 Hotab написав: А який відсоток взагалі бігає?? Серед тих хто бігає у віці 40, пробігти 5-10 здатні половина. А від загальної кількості - хз. А який відсоток взагалі бігає?? Серед тих хто бігає у віці 40, пробігти 5-10 здатні половина. А від загальної кількості - хз. после 40ка даже за бабами не бегают, выбирают из тех кто сами приходят. Сердце не резиновое. после 40ка даже за бабами не бегают, выбирают из тех кто сами приходят. Сердце не резиновое. Wirująświatła

Повідомлень: 27668 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2425 раз. Подякували: 3403 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 лют, 2025 15:16 Wirująświatła написав: Hotab написав: А який відсоток взагалі бігає?? Серед тих хто бігає у віці 40, пробігти 5-10 здатні половина. А від загальної кількості - хз. А який відсоток взагалі бігає?? Серед тих хто бігає у віці 40, пробігти 5-10 здатні половина. А від загальної кількості - хз. после 40ка даже за бабами не бегают, выбирают из тех кто сами приходят. Сердце не резиновое. после 40ка даже за бабами не бегают, выбирают из тех кто сами приходят. Сердце не резиновое.

Доречі повʼязано))

Як вимушено не займався місяць-другий, так щось їх не так вже і хочеться. Став питати «стариків» про вправи для «дна таза», чи як воно правильно звучить. Плюс лежання на холодному інколи свою справу робить. Скоро почну про табли мабуть питати. Це жах 🥲🥲

VADIM,



Если бі єто біло в 1992 году





Якби у баби був ***. Іншим розказувати нажравшись водяри ти вмієш. А сам «поізносілся». Доречі повʼязано))Як вимушено не займався місяць-другий, так щось їх не так вже і хочеться. Став питати «стариків» про вправи для «дна таза», чи як воно правильно звучить. Плюс лежання на холодному інколи свою справу робить. Скоро почну про табли мабуть питати. Це жах 🥲🥲VADIM,Якби у баби був ***. Іншим розказувати нажравшись водяри ти вмієш. А сам «поізносілся». Hotab Повідомлень: 14269 З нами з: 15.02.09 Подякував: 374 раз. Подякували: 2309 раз. Профіль 1 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 лют, 2025 15:20 Hotab написав: Доречі повʼязано))

Як вимушено не займався місяць-другий, так щось їх не так вже і хочеться. Став питати «стариків» про вправи для «дна таза», чи як воно правильно звучить. Плюс лежання на холодному інколи свою справу робить. Скоро почну про табли мабуть питати. Це жах 🥲🥲 Доречі повʼязано))Як вимушено не займався місяць-другий, так щось їх не так вже і хочеться. Став питати «стариків» про вправи для «дна таза», чи як воно правильно звучить. Плюс лежання на холодному інколи свою справу робить. Скоро почну про табли мабуть питати. Це жах 🥲🥲 есть у меня приятель в прошлом бегун, сейчас мучается от болей в коленях из-за разрушенных менисков. Пешком 1км и всё это его предел, дальше - боль. Постоянно чем то натирает колени обезбаливающими. у второго друга отец марафонец умер прямо на стадионе. Около 40лет ему было. Емнип. есть у меня приятель в прошлом бегун, сейчас мучается от болей в коленях из-за разрушенных менисков. Пешком 1км и всё это его предел, дальше - боль. Постоянно чем то натирает колени обезбаливающими. у второго друга отец марафонец умер прямо на стадионе. Около 40лет ему было. Емнип. Wirująświatła

Повідомлень: 27668 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2425 раз. Подякували: 3403 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 лют, 2025 15:28 Wirująświatła

Ну хз, треба мабуть ще і мотор контролить. Мені то його щороку (мінімум) перевіряють.

А про суглоби чув багато розповідей, на практиці не зустрічав таких. Ну і сам наматую ж чимало. І проблем нема. Стараюсь звичайно по ризині або доріжці, але ж не завжди воно є. Кросачі звичайно треба на товстій. Сьогодні чергові убив і викинув в сміття. Довго вони прожили.





Ну хз, треба мабуть ще і мотор контролить. Мені то його щороку (мінімум) перевіряють.А про суглоби чув багато розповідей, на практиці не зустрічав таких. Ну і сам наматую ж чимало. І проблем нема. Стараюсь звичайно по ризині або доріжці, але ж не завжди воно є. Кросачі звичайно треба на товстій. Сьогодні чергові убив і викинув в сміття. Довго вони прожили. Hotab Повідомлень: 14269 З нами з: 15.02.09 Подякував: 374 раз. Подякували: 2309 раз. Профіль 1 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 лют, 2025 15:32 Если решил стать военным и пошёл в ВУ то ты обязан до смерти или победы быть в окопе,

ты учился за счёт громадян и понимал на шо подписываешся

п.с. товарищь жил в ВГ возле Днепра , так там совсем другая обстановка была на витринах прилавков, кофе в банках Пеле, щупальца кальмаров в банках и горбуша,молоко и сметана с мясом

а у нас на районе хрен солёный и очереди за всем

а если ты пошёл в ВУ при Кравчуке то тебе только холява поможет а может и не поможет Vadim_

Повідомлень: 3676 З нами з: 23.05.14 Подякував: 610 раз. Подякували: 501 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 лют, 2025 15:38 Vadim_

ты обязан до смерти или победы быть в окопе,





Де написано? У тебе на пляшці з водярою і тобі в гаражі собутильники це розказали? В моїх контрактах з державою (а не тобою синьолобою антилопою) по 5 років зовсім інше написано.

Ти коли почнеш податки платити, «громадян»?? Країна потребує гроші на ЗСУ, а ти водяру жреш як не в себе по вихідним і тут ригаєш перегаром, приховуючи податки зі здачі в оренду квартир Де написано? У тебе на пляшці з водярою і тобі в гаражі собутильники це розказали? В моїх контрактах з державою (а не тобою синьолобою антилопою) по 5 років зовсім інше написано.Ти коли почнеш податки платити, «громадян»?? Країна потребує гроші на ЗСУ, а ти водяру жреш як не в себе по вихідним і тут ригаєш перегаром, приховуючи податки зі здачі в оренду квартир Hotab Повідомлень: 14269 З нами з: 15.02.09 Подякував: 374 раз. Подякували: 2309 раз. Профіль 1 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 лют, 2025 15:40 Hotab написав: Wirująświatła написав: Hotab написав: А який відсоток взагалі бігає?? Серед тих хто бігає у віці 40, пробігти 5-10 здатні половина. А від загальної кількості - хз. А який відсоток взагалі бігає?? Серед тих хто бігає у віці 40, пробігти 5-10 здатні половина. А від загальної кількості - хз. после 40ка даже за бабами не бегают, выбирают из тех кто сами приходят. Сердце не резиновое. после 40ка даже за бабами не бегают, выбирают из тех кто сами приходят. Сердце не резиновое.

Доречі повʼязано))

Як вимушено не займався місяць-другий, так щось їх не так вже і хочеться. Став питати «стариків» про вправи для «дна таза», чи як воно правильно звучить. Плюс лежання на холодному інколи свою справу робить. Скоро почну про табли мабуть питати. Це жах 🥲🥲

VADIM,



Если бі єто біло в 1992 году





Якби у баби був ***. Іншим розказувати нажравшись водяри ти вмієш. А сам «поізносілся». Доречі повʼязано))Як вимушено не займався місяць-другий, так щось їх не так вже і хочеться. Став питати «стариків» про вправи для «дна таза», чи як воно правильно звучить. Плюс лежання на холодному інколи свою справу робить. Скоро почну про табли мабуть питати. Це жах 🥲🥲VADIM,Якби у баби був ***. Іншим розказувати нажравшись водяри ти вмієш. А сам «поізносілся».

А для чього Хотабы ?

Вчитись на податки Микол, отримувати у мирний час зряплату з податків Микол а коли війна то я не придатен и ВУС не тот а на тот нету вертолётов той модификации А для чього Хотабы ?Вчитись на податки Микол, отримувати у мирний час зряплату з податків Микол а коли війна то я не придатен и ВУС не тот а на тот нету вертолётов той модификации Vadim_

Повідомлень: 3676 З нами з: 23.05.14 Подякував: 610 раз. Подякували: 501 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 лют, 2025 15:42 Vadim_



для чього Хотабы ?





Щоб тебе відвчати горіляку жрати. Я по своєму ВУСу і працюю. А ти по якому? «Поізносілся» стакан піднімати? Так я тебе швидко закодую. Щоб тебе відвчати горіляку жрати. Я по своєму ВУСу і працюю. А ти по якому? «Поізносілся» стакан піднімати? Так я тебе швидко закодую. Hotab Повідомлень: 14269 З нами з: 15.02.09 Подякував: 374 раз. Подякували: 2309 раз. Профіль 1 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 лют, 2025 15:43 Re: Еміграція, заробітчанство Vadim_ написав: Если решил стать военным и пошёл в ВУ то ты обязан до смерти или победы быть в окопе,

ты учился за счёт громадян и понимал на шо подписываешся

п.с. товарищь жил в ВГ возле Днепра , так там совсем другая обстановка была на витринах прилавков, кофе в банках Пеле, щупальца кальмаров в банках и горбуша,молоко и сметана с мясом

а у нас на районе хрен солёный и очереди за всем

а если ты пошёл в ВУ при Кравчуке то тебе только холява поможет а может и не поможет В ВУЗі вчилися на бюджеті? Це теж за рахунок громадян В ВУЗі вчилися на бюджеті? Це теж за рахунок громадян Faceless

Модератор Повідомлень: 35752 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1465 раз. Подякували: 8128 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 лют, 2025 15:52 Faceless написав: Vadim_ написав: Если решил стать военным и пошёл в ВУ то ты обязан до смерти или победы быть в окопе,

ты учился за счёт громадян и понимал на шо подписываешся

п.с. товарищь жил в ВГ возле Днепра , так там совсем другая обстановка была на витринах прилавков, кофе в банках Пеле, щупальца кальмаров в банках и горбуша,молоко и сметана с мясом

а у нас на районе хрен солёный и очереди за всем

а если ты пошёл в ВУ при Кравчуке то тебе только холява поможет а может и не поможет В ВУЗі вчилися на бюджеті? Це теж за рахунок громадян В ВУЗі вчилися на бюджеті? Це теж за рахунок громадян

І три роки чі 5 працювати куда пашлют, часто за полярный круг І три роки чі 5 працювати куда пашлют, часто за полярный круг Vadim_

Повідомлень: 3676 З нами з: 23.05.14 Подякував: 610 раз. Подякували: 501 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 25992600260126022603> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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