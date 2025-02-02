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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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  #<1 ... 2600260126022603>
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 15:56

Vadim_


три роки чі 5 працювати куда пашлют, часто за полярный круг

Моя ти черешенька!!! Так а чому ти вирішив що тобі це списало борг за навчання??
У військового ж (на твою думку ) не списався (його теж «куди пошлють», тільки ще більше років) а у тебе чомусь списався? Га? Я тебе синьолобий питаю!! :lol:
Насправді все всім списується після першого контракту. Як тобі, так і військовому. Далі ти можеш попросити тебе позахищати. Але ж ти податки, як зʼясувалось, не платиш. :mrgreen:
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 02 лют, 2025 16:02, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 15:56

Еміграція, заробітчанство

Vadim_ написав:
  Faceless написав:
Vadim_ написав:Если решил стать военным и пошёл в ВУ то ты обязан до смерти или победы быть в окопе,
ты учился за счёт громадян и понимал на шо подписываешся
п.с. товарищь жил в ВГ возле Днепра , так там совсем другая обстановка была на витринах прилавков, кофе в банках Пеле, щупальца кальмаров в банках и горбуша,молоко и сметана с мясом
а у нас на районе хрен солёный и очереди за всем
а если ты пошёл в ВУ при Кравчуке то тебе только холява поможет а может и не поможет
В ВУЗі вчилися на бюджеті? Це теж за рахунок громадян

І три роки чі 5 працювати куда пашлют, часто за полярный круг
Ну так в чому різниця з тими, хто так само закінчив військові ВНЗ, і потім кілька років "відробляли" у всяких зажопінськах? Взагалі ніякої. Може, людина помилилася в молодості, не її то воно. А ви вже за сам факт навчання на військового йому борг до смерті вписали включаючи жертву життям.
Я теж вчився на бюджеті, так чисто податками (які я міг платити якраз завдяки освіті) я буквально за кілька років віддав більше, ніж коштувало навчання за всі роки. "Громадянам" фінансово точно нічого не винен, і якщо вже про якийсь борг і вести мову, то точно не за навчання
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 16:07

2587715

Так ми взагалі ніяких контрактів з державою не підписували


Завершений контракт (чий завгодно, хоч мій) має таку ж силу , як і непідписаний вами . Тобто в рівних умовах. Вас де вчили, що ви цього не знаєте?
А вибори ходити чи не ходити , то ваша справа, де сказано, що це звільняє вас від виконання обовʼязків як громадянина і законів , які прийняті тими, кого обрали інші?? Покажіть цей документ? Чи це існує лише в вашій нездоровій фантазії?


ядерну зброю віддали. А тепер кажете - ми все робили правильно


Хто ці «ви» які віддавали вашу зброю? Може ви спитайте у тих, кому ви її віддали?


ми будемо злітну смугу підмітать, бо в нас ВУС така.


Ви про кого? Хто мете смугу?
У вас який вус і що робите ви під час війни? Чому нічого?
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 02 лют, 2025 16:13, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 16:10

  Hotab написав:

Зображення

продаешь? цена? надо муху позвать, неплохие кросы.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 16:11

Wirująświatła муха більше долара не дасть. У нього все в такому прайсі. Навіть філіпінка.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 16:16

2587715


Мені обов'язково вивчати які там маляви різні банди собі пишуть?


Маляви ні. А закони держави , громадянство якої ви добровільно прийняли і не відмовились від нього дорослою свідомою людиною - зобовʼязані виконувати. Хіба вас не вчили в школі простим істинам? Чи ви в неї не ходили і тому нічого їй не винні?))
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 16:22

Re: Еміграція, заробітчанство

  Hotab написав:Хто ці «ви» які віддавали вашу зброю? Може ви спитайте у тих, кому ви її віддали?
Так ви ж і віддали, хіба ні? Ви асоціюєте себе з цією державою. Я - ні. І чомусь онуків Кучми-Пінчука в окопах не бачимо. Навіть Мазур свого синочка в Німеччину відіслала. А син Порошенка від повісток ховається.

То може ви якось спершу за ними побігаєте з воззваніями країну захищать? Вони ж грошей з неї витягли побільше за микол
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 16:26

2587715

Так ви ж і віддали, хіба ні? Ви асоціюєте себе з цією


Що означає оце «асоціюю» . Я її громадянин. А ви?
Але хоч і громадянин , і ви і я, чому це зброю віддавав я, а не ви? Може то були ви? :D
Навіщо ви віддали зброю, асоціюючи себе невідомо ким, але залишаючись її громадянином? :lol:


То може ви якось спершу за ними побігаєте з воззваніями країну захищать?


Навіщо мені взагалі за кимсь бігати, якщо ви прийшли в пошуках окопу до мене? Чи що ви хотіли, коли запитували? :D


чомусь онуків Кучми-Пінчука в окопах не бачимо.


І вас. Може ви позашлюбний Мосейчук чи Пінчук? Чи чому ви також не там?
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 02 лют, 2025 16:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 16:34

Re: Еміграція, заробітчанство

Ну що, з завтрашнього дня буде обвал економіки Канади/Мексики і в меншому ступені Китаю?
https://www.eurointegration.com.ua/news ... 2/7203994/
Канада і Мексика анонсували власні 25-відсоткові тарифи на американські товари після того як президент США Дональд Трамп запровадив мита на їх товари.

Представники Білого дому оголосили, що президент Дональд Трамп запровадив 25% мита на товари з Мексики та Канади і 10% мита на товари з Китаю.


Мексиці кабзда якщо подивитись сюди https://tradingeconomics.com/mexico/exports-by-country 84% експорту йде в США.

Канаді теж кабзда https://tradingeconomics.com/canada/exports-by-country

Китай https://tradingeconomics.com/china/exports-by-country 15% експорту в США всього.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 16:35

Vadim_



де наразі?


Коли цифровий питав про окоп, я йому запропонував окоп. Можу допомогти. Він відмовився.
Коли ти питаєш де я, ти мрієш про зустріч? Я ж тобі вже пропонував, ти образився і відмовився.
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