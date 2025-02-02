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три роки чі 5 працювати куда пашлют, часто за полярный круг
Моя ти черешенька!!! Так а чому ти вирішив що тобі це списало борг за навчання?? У військового ж (на твою думку ) не списався (його теж «куди пошлють», тільки ще більше років) а у тебе чомусь списався? Га? Я тебе синьолобий питаю!! Насправді все всім списується після першого контракту. Як тобі, так і військовому. Далі ти можеш попросити тебе позахищати. Але ж ти податки, як зʼясувалось, не платиш.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 02 лют, 2025 16:02, всього редагувалось 2 разів.
Vadim_ написав:Если решил стать военным и пошёл в ВУ то ты обязан до смерти или победы быть в окопе, ты учился за счёт громадян и понимал на шо подписываешся п.с. товарищь жил в ВГ возле Днепра , так там совсем другая обстановка была на витринах прилавков, кофе в банках Пеле, щупальца кальмаров в банках и горбуша,молоко и сметана с мясом а у нас на районе хрен солёный и очереди за всем а если ты пошёл в ВУ при Кравчуке то тебе только холява поможет а может и не поможет
В ВУЗі вчилися на бюджеті? Це теж за рахунок громадян
І три роки чі 5 працювати куда пашлют, часто за полярный круг
Ну так в чому різниця з тими, хто так само закінчив військові ВНЗ, і потім кілька років "відробляли" у всяких зажопінськах? Взагалі ніякої. Може, людина помилилася в молодості, не її то воно. А ви вже за сам факт навчання на військового йому борг до смерті вписали включаючи жертву життям. Я теж вчився на бюджеті, так чисто податками (які я міг платити якраз завдяки освіті) я буквально за кілька років віддав більше, ніж коштувало навчання за всі роки. "Громадянам" фінансово точно нічого не винен, і якщо вже про якийсь борг і вести мову, то точно не за навчання
Так ми взагалі ніяких контрактів з державою не підписували
Завершений контракт (чий завгодно, хоч мій) має таку ж силу , як і непідписаний вами . Тобто в рівних умовах. Вас де вчили, що ви цього не знаєте? А вибори ходити чи не ходити , то ваша справа, де сказано, що це звільняє вас від виконання обовʼязків як громадянина і законів , які прийняті тими, кого обрали інші?? Покажіть цей документ? Чи це існує лише в вашій нездоровій фантазії?
ядерну зброю віддали. А тепер кажете - ми все робили правильно
Хто ці «ви» які віддавали вашу зброю? Може ви спитайте у тих, кому ви її віддали?
ми будемо злітну смугу підмітать, бо в нас ВУС така.
Ви про кого? Хто мете смугу? У вас який вус і що робите ви під час війни? Чому нічого?
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 02 лют, 2025 16:13, всього редагувалось 2 разів.
Мені обов'язково вивчати які там маляви різні банди собі пишуть?
Маляви ні. А закони держави , громадянство якої ви добровільно прийняли і не відмовились від нього дорослою свідомою людиною - зобовʼязані виконувати. Хіба вас не вчили в школі простим істинам? Чи ви в неї не ходили і тому нічого їй не винні?))
Hotab написав:Хто ці «ви» які віддавали вашу зброю? Може ви спитайте у тих, кому ви її віддали?
Так ви ж і віддали, хіба ні? Ви асоціюєте себе з цією державою. Я - ні. І чомусь онуків Кучми-Пінчука в окопах не бачимо. Навіть Мазур свого синочка в Німеччину відіслала. А син Порошенка від повісток ховається.
То може ви якось спершу за ними побігаєте з воззваніями країну захищать? Вони ж грошей з неї витягли побільше за микол
Так ви ж і віддали, хіба ні? Ви асоціюєте себе з цією
Що означає оце «асоціюю» . Я її громадянин. А ви? Але хоч і громадянин , і ви і я, чому це зброю віддавав я, а не ви? Може то були ви? Навіщо ви віддали зброю, асоціюючи себе невідомо ким, але залишаючись її громадянином?
То може ви якось спершу за ними побігаєте з воззваніями країну захищать?
Навіщо мені взагалі за кимсь бігати, якщо ви прийшли в пошуках окопу до мене? Чи що ви хотіли, коли запитували?
чомусь онуків Кучми-Пінчука в окопах не бачимо.
І вас. Може ви позашлюбний Мосейчук чи Пінчук? Чи чому ви також не там?
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 02 лют, 2025 16:29, всього редагувалось 1 раз.