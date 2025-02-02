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#<1 ... 2600260126022603> Додано: Нед 02 лют, 2025 15:56 Vadim_





три роки чі 5 працювати куда пашлют, часто за полярный круг



Моя ти черешенька!!! Так а чому ти вирішив що тобі це списало борг за навчання??

У військового ж (на твою думку ) не списався (його теж «куди пошлють», тільки ще більше років) а у тебе чомусь списався? Га? Я тебе синьолобий питаю!!

Насправді все всім списується після першого контракту. Як тобі, так і військовому. Далі ти можеш попросити тебе позахищати. Але ж ти податки, як зʼясувалось, не платиш. Моя ти черешенька!!! Так а чому ти вирішив що тобі це списало борг за навчання??У військового ж (на твою думку ) не списався (його теж «куди пошлють», тільки ще більше років) а у тебе чомусь списався? Га? Я тебе синьолобий питаю!!Насправді все всім списується після першого контракту. Як тобі, так і військовому. Далі ти можеш попросити тебе позахищати. Але ж ти податки, як зʼясувалось, не платиш. Востаннє редагувалось Hotab в Нед 02 лют, 2025 16:02, всього редагувалось 2 разів. Hotab Повідомлень: 14269 З нами з: 15.02.09 Подякував: 374 раз. Подякували: 2309 раз. Профіль 1 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 лют, 2025 15:56 Еміграція, заробітчанство Vadim_ написав: Faceless написав: Vadim_ написав: Если решил стать военным и пошёл в ВУ то ты обязан до смерти или победы быть в окопе,

ты учился за счёт громадян и понимал на шо подписываешся

п.с. товарищь жил в ВГ возле Днепра , так там совсем другая обстановка была на витринах прилавков, кофе в банках Пеле, щупальца кальмаров в банках и горбуша,молоко и сметана с мясом

а у нас на районе хрен солёный и очереди за всем

а если ты пошёл в ВУ при Кравчуке то тебе только холява поможет а может и не поможет В ВУЗі вчилися на бюджеті? Це теж за рахунок громадян В ВУЗі вчилися на бюджеті? Це теж за рахунок громадян

І три роки чі 5 працювати куда пашлют, часто за полярный круг І три роки чі 5 працювати куда пашлют, часто за полярный круг Ну так в чому різниця з тими, хто так само закінчив військові ВНЗ, і потім кілька років "відробляли" у всяких зажопінськах? Взагалі ніякої. Може, людина помилилася в молодості, не її то воно. А ви вже за сам факт навчання на військового йому борг до смерті вписали включаючи жертву життям.

Я теж вчився на бюджеті, так чисто податками (які я міг платити якраз завдяки освіті) я буквально за кілька років віддав більше, ніж коштувало навчання за всі роки. "Громадянам" фінансово точно нічого не винен, і якщо вже про якийсь борг і вести мову, то точно не за навчання Ну так в чому різниця з тими, хто так само закінчив військові ВНЗ, і потім кілька років "відробляли" у всяких зажопінськах? Взагалі ніякої. Може, людина помилилася в молодості, не її то воно. А ви вже за сам факт навчання на військового йому борг до смерті вписали включаючи жертву життям.Я теж вчився на бюджеті, так чисто податками (які я міг платити якраз завдяки освіті) я буквально за кілька років віддав більше, ніж коштувало навчання за всі роки. "Громадянам" фінансово точно нічого не винен, і якщо вже про якийсь борг і вести мову, то точно не за навчання Faceless

Модератор Повідомлень: 35752 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1465 раз. Подякували: 8128 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 лют, 2025 16:07 2587715



Так ми взагалі ніяких контрактів з державою не підписували





Завершений контракт (чий завгодно, хоч мій) має таку ж силу , як і непідписаний вами . Тобто в рівних умовах. Вас де вчили, що ви цього не знаєте?

А вибори ходити чи не ходити , то ваша справа, де сказано, що це звільняє вас від виконання обовʼязків як громадянина і законів , які прийняті тими, кого обрали інші?? Покажіть цей документ? Чи це існує лише в вашій нездоровій фантазії?





ядерну зброю віддали. А тепер кажете - ми все робили правильно





Хто ці «ви» які віддавали вашу зброю? Може ви спитайте у тих, кому ви її віддали?





ми будемо злітну смугу підмітать, бо в нас ВУС така.





Ви про кого? Хто мете смугу?

У вас який вус і що робите ви під час війни? Чому нічого? Завершений контракт (чий завгодно, хоч мій) має таку ж силу , як і непідписаний вами . Тобто в рівних умовах. Вас де вчили, що ви цього не знаєте?А вибори ходити чи не ходити , то ваша справа, де сказано, що це звільняє вас від виконання обовʼязків як громадянина і законів , які прийняті тими, кого обрали інші?? Покажіть цей документ? Чи це існує лише в вашій нездоровій фантазії?Хто ці «ви» які віддавали вашу зброю? Може ви спитайте у тих, кому ви її віддали?Ви про кого? Хто мете смугу?У вас який вус і що робите ви під час війни? Чому нічого? Востаннє редагувалось Hotab в Нед 02 лют, 2025 16:13, всього редагувалось 2 разів. Hotab Повідомлень: 14269 З нами з: 15.02.09 Подякував: 374 раз. Подякували: 2309 раз. Профіль 1 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 лют, 2025 16:10 Hotab написав:





продаешь? цена? надо муху позвать, неплохие кросы. продаешь? цена? надо муху позвать, неплохие кросы. Wirująświatła

Повідомлень: 27668 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2425 раз. Подякували: 3403 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 лют, 2025 16:11 Wirująświatła муха більше долара не дасть. У нього все в такому прайсі. Навіть філіпінка. Hotab Повідомлень: 14269 З нами з: 15.02.09 Подякував: 374 раз. Подякували: 2309 раз. Профіль 1 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 лют, 2025 16:16 2587715





Мені обов'язково вивчати які там маляви різні банди собі пишуть?





Маляви ні. А закони держави , громадянство якої ви добровільно прийняли і не відмовились від нього дорослою свідомою людиною - зобовʼязані виконувати. Хіба вас не вчили в школі простим істинам? Чи ви в неї не ходили і тому нічого їй не винні?)) Маляви ні. А закони держави , громадянство якої ви добровільно прийняли і не відмовились від нього дорослою свідомою людиною - зобовʼязані виконувати. Хіба вас не вчили в школі простим істинам? Чи ви в неї не ходили і тому нічого їй не винні?)) Hotab Повідомлень: 14269 З нами з: 15.02.09 Подякував: 374 раз. Подякували: 2309 раз. Профіль 1 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 лют, 2025 16:22 Re: Еміграція, заробітчанство Hotab написав: Хто ці «ви» які віддавали вашу зброю? Може ви спитайте у тих, кому ви її віддали? Хто ці «ви» які віддавали вашу зброю? Може ви спитайте у тих, кому ви її віддали? Так ви ж і віддали, хіба ні? Ви асоціюєте себе з цією державою. Я - ні. І чомусь онуків Кучми-Пінчука в окопах не бачимо. Навіть Мазур свого синочка в Німеччину відіслала. А син Порошенка від повісток ховається.



То може ви якось спершу за ними побігаєте з воззваніями країну захищать? Вони ж грошей з неї витягли побільше за микол Так ви ж і віддали, хіба ні? Ви асоціюєте себе з цією державою. Я - ні. І чомусь онуків Кучми-Пінчука в окопах не бачимо. Навіть Мазур свого синочка в Німеччину відіслала. А син Порошенка від повісток ховається.То може ви якось спершу за ними побігаєте з воззваніями країну захищать? Вони ж грошей з неї витягли побільше за микол 2587715

Повідомлень: 183 З нами з: 25.12.23 Подякував: 7 раз. Подякували: 7 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 лют, 2025 16:26 2587715



Так ви ж і віддали, хіба ні? Ви асоціюєте себе з цією





Що означає оце «асоціюю» . Я її громадянин. А ви?

Але хоч і громадянин , і ви і я, чому це зброю віддавав я, а не ви? Може то були ви?

Навіщо ви віддали зброю, асоціюючи себе невідомо ким, але залишаючись її громадянином?





То може ви якось спершу за ними побігаєте з воззваніями країну захищать?





Навіщо мені взагалі за кимсь бігати, якщо ви прийшли в пошуках окопу до мене? Чи що ви хотіли, коли запитували?





чомусь онуків Кучми-Пінчука в окопах не бачимо.





І вас. Може ви позашлюбний Мосейчук чи Пінчук? Чи чому ви також не там? Що означає оце «асоціюю» . Я її громадянин. А ви?Але хоч і громадянин , і ви і я, чому це зброю віддавав я, а не ви? Може то були ви?Навіщо ви віддали зброю, асоціюючи себе невідомо ким, але залишаючись її громадянином?Навіщо мені взагалі за кимсь бігати, якщо ви прийшли в пошуках окопу до мене? Чи що ви хотіли, коли запитували?І вас. Може ви позашлюбний Мосейчук чи Пінчук? Чи чому ви також не там? Востаннє редагувалось Hotab в Нед 02 лют, 2025 16:29, всього редагувалось 1 раз. Hotab Повідомлень: 14269 З нами з: 15.02.09 Подякував: 374 раз. Подякували: 2309 раз. Профіль 1 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 лют, 2025 16:34 Re: Еміграція, заробітчанство

https://www.eurointegration.com.ua/news ... 2/7203994/

Канада і Мексика анонсували власні 25-відсоткові тарифи на американські товари після того як президент США Дональд Трамп запровадив мита на їх товари.



Представники Білого дому оголосили, що президент Дональд Трамп запровадив 25% мита на товари з Мексики та Канади і 10% мита на товари з Китаю.



Мексиці кабзда якщо подивитись сюди https://tradingeconomics.com/mexico/exports-by-country 84% експорту йде в США.



Канаді теж кабзда https://tradingeconomics.com/canada/exports-by-country



Китай https://tradingeconomics.com/china/exports-by-country 15% експорту в США всього. Ну що, з завтрашнього дня буде обвал економіки Канади/Мексики і в меншому ступені Китаю?Мексиці кабзда якщо подивитись сюди84% експорту йде в США.Канаді теж кабздаКитай15% експорту в США всього. BIGor

Повідомлень: 9813 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1407 раз. Подякували: 1828 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 лют, 2025 16:35 Vadim_







де наразі?





Коли цифровий питав про окоп, я йому запропонував окоп. Можу допомогти. Він відмовився.

Коли ти питаєш де я, ти мрієш про зустріч? Я ж тобі вже пропонував, ти образився і відмовився. Коли цифровий питав про окоп, я йому запропонував окоп. Можу допомогти. Він відмовився.Коли ти питаєш де я, ти мрієш про зустріч? Я ж тобі вже пропонував, ти образився і відмовився. Hotab Повідомлень: 14269 З нами з: 15.02.09 Подякував: 374 раз. Подякували: 2309 раз. Профіль 1 3 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2600260126022603> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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