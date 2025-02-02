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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2601260226032604>
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 16:42

  Faceless написав:
Vadim_ написав:Если решил стать военным и пошёл в ВУ то ты обязан до смерти или победы быть в окопе,
ты учился за счёт громадян и понимал на шо подписываешся
п.с. товарищь жил в ВГ возле Днепра , так там совсем другая обстановка была на витринах прилавков, кофе в банках Пеле, щупальца кальмаров в банках и горбуша,молоко и сметана с мясом
а у нас на районе хрен солёный и очереди за всем
а если ты пошёл в ВУ при Кравчуке то тебе только холява поможет а может и не поможет
В ВУЗі вчилися на бюджеті? Це теж за рахунок громадян

І потім відпрацьовували три чі пьять років . все чесно а как с подизносившимися в 40 на пенсии и отучишимися за Миколині податки? А тепер Микола пиздуй у окоп так як у меня не тот ВУС и не паложено, я афицер
а я, оператор РЛС по ВУС ,тоже пиздуй в окоп?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 16:53

Vadim_


меня не тот ВУС и не паложено, я афицер
а я, оператор РЛС по ВУС ,тоже пиздуй в окоп?


Дивись, у мене є ВУС і в мені під нього є потреба . Я в СОУ.
У тебе є ВУС , але ти на дивані жреш горілку. Де трапився збій? Чому? Треба твій ВУС - йди по своєму ВУС. Не треба твій ВУС - в СОУ є інші затребувані ВУС, перенавчання триває пару місяців.
Чому ти жреш горілку і розказуєш що мають робити інші?


отучишимися за Миколині податки? А тепер Микола пиздуй у окоп


Зясовано, що ти також відучився за миколині податки. Чому «Микола» в окопі, а ти ні??? Він тебе відвчив, ще і ВУС тобі в армії дав, , а ти сховався з вусом своїм??
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 16:58

  BIGor написав:
  Gastarbaiter написав:Щодо рівня міст я би посперечався. Але зараз не про це. Можна якесь посилання на оголошення у Берліні за краківськими цінами? Але таке, щоб не під орендою у 300 євро/міс. на невизначений термін, не аукціон, і т.п.

Ну от перший ліпший запит в гугл дав це https://www.immobilienscout24.de/Suche/ ... ung-kaufen

Будь ласка, якесь конкретне посилання на нерухомість у Берліні за 3000-4000 євро/м.кв.
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 16:59

вы и на эту ветку добрались со своим фехтованием обзываниями коллеги :D
Востаннє редагувалось konstantin kirovograd в Нед 02 лют, 2025 17:00, всього редагувалось 1 раз.
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 17:07

2587715

Росія вам паспорт курячий у зуби запхне


Вам «запхали» український?
  2587715 написав:
  konstantin kirovograd написав:вы и на эту ветку добрались со своим фехтованием обзываниями коллеги :D

Тут пока только 1 рембо на перекуре между штурмами посадок учит всех родину любить

Але ви прийшли приєднатись, з питанням про окоп. Чи навіщо ви підняли тему окопів??
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 02 лют, 2025 17:08, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 17:07

  BIGor написав:Ну Краків треба дійсно порівнювати з якимось 300 тис. німецьким містом, не той рівень взагалі.

От усі кажуть "рівень". А що воно таке той рівень? Наявність метро? Щоб що? Щоб зекономити 10 хвилин на проїзді через усе місто?
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 17:15

  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:
  Gastarbaiter написав:Щодо рівня міст я би посперечався. Але зараз не про це. Можна якесь посилання на оголошення у Берліні за краківськими цінами? Але таке, щоб не під орендою у 300 євро/міс. на невизначений термін, не аукціон, і т.п.

Ну от перший ліпший запит в гугл дав це https://www.immobilienscout24.de/Suche/ ... ung-kaufen

Будь ласка, якесь конкретне посилання на нерухомість у Берліні за 3000-4000 євро/м.кв.

Ви сліпий і не бачите порядок цін? Посилання надав.
За Краків скажу, що останній раз ходив до забудовника - порядок цін був такий - ЖК блюжет класу (висота стелі 2,5 м, в цьому районі подекуди немає тротуарів, брудно і все таке) 52м2 з паркомісцем без ремонта зі всіма знижками 900 тис зл., тобто 4120 Євро/м2. Ремонт рахуйте самі. Чи Ви хочете порівнювати Берлін з районом Злочин чи Кліни?? :mrgreen:
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 17:19

  Hotab написав:Vadim_


меня не тот ВУС и не паложено, я афицер
а я, оператор РЛС по ВУС ,тоже пиздуй в окоп?


Дивись, у мене є ВУС і в мені під нього є потреба . Я в СОУ.
У тебе є ВУС , але ти на дивані жреш горілку. Де трапився збій? Чому? Треба твій ВУС - йди по своєму ВУС. Не треба твій ВУС - в СОУ є інші затребувані ВУС, перенавчання триває пару місяців.
Чому ти жреш горілку і розказуєш що мають робити інші?


отучишимися за Миколині податки? А тепер Микола пиздуй у окоп


Зясовано, що ти також відучився за миколині податки. Чому «Микола» в окопі, а ти ні??? Він тебе відвчив, ще і ВУС тобі в армії дав, , а ти сховався з вусом своїм??

Сынок , я присягу принимал ког да ты ещё под стол не ходил , но я не про померяться перцами а хто должен страну боронить ?
Меня просто могли в 18 послать на войну в Афган , никаких ООН и прочей хуйни
Востаннє редагувалось Vadim_ в Нед 02 лют, 2025 17:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 17:22

Re: Еміграція, заробітчанство

Vadim_ написав:
  Hotab написав:Vadim_


меня не тот ВУС и не паложено, я афицер
а я, оператор РЛС по ВУС ,тоже пиздуй в окоп?


Дивись, у мене є ВУС і в мені під нього є потреба . Я в СОУ.
У тебе є ВУС , але ти на дивані жреш горілку. Де трапився збій? Чому? Треба твій ВУС - йди по своєму ВУС. Не треба твій ВУС - в СОУ є інші затребувані ВУС, перенавчання триває пару місяців.
Чому ти жреш горілку і розказуєш що мають робити інші?


отучишимися за Миколині податки? А тепер Микола пиздуй у окоп


Зясовано, що ти також відучився за миколині податки. Чому «Микола» в окопі, а ти ні??? Він тебе відвчив, ще і ВУС тобі в армії дав, , а ти сховався з вусом своїм??

Сынок , я присягу принимал ког да ты ещё под стол не ходил , но я не про померяться перцами а хто должен страну боронить ?
Тобто вам за 65?
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 17:24

  Faceless написав:
Vadim_ написав:
  Hotab написав:меня не тот ВУС и не паложено, я афицер
а я, оператор РЛС по ВУС ,тоже пиздуй в окоп?


Дивись, у мене є ВУС і в мені під нього є потреба . Я в СОУ.
У тебе є ВУС , але ти на дивані жреш горілку. Де трапився збій? Чому? Треба твій ВУС - йди по своєму ВУС. Не треба твій ВУС - в СОУ є інші затребувані ВУС, перенавчання триває пару місяців.
Чому ти жреш горілку і розказуєш що мають робити інші?


отучишимися за Миколині податки? А тепер Микола пиздуй у окоп


Зясовано, що ти також відучився за миколині податки. Чому «Микола» в окопі, а ти ні??? Він тебе відвчив, ще і ВУС тобі в армії дав, , а ти сховався з вусом своїм??

Сынок , я присягу принимал ког да ты ещё под стол не ходил , но я не про померяться перцами а хто должен страну боронить Тобто вам за 65?

Нет , 50+
Востаннє редагувалось Vadim_ в Нед 02 лют, 2025 17:26, всього редагувалось 1 раз.
Vadim_
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