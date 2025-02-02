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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2601260226032604> Додано: Нед 02 лют, 2025 16:42 Faceless написав: Vadim_ написав: Если решил стать военным и пошёл в ВУ то ты обязан до смерти или победы быть в окопе,

ты учился за счёт громадян и понимал на шо подписываешся

п.с. товарищь жил в ВГ возле Днепра , так там совсем другая обстановка была на витринах прилавков, кофе в банках Пеле, щупальца кальмаров в банках и горбуша,молоко и сметана с мясом

а у нас на районе хрен солёный и очереди за всем

а если ты пошёл в ВУ при Кравчуке то тебе только холява поможет а может и не поможет В ВУЗі вчилися на бюджеті? Це теж за рахунок громадян В ВУЗі вчилися на бюджеті? Це теж за рахунок громадян

І потім відпрацьовували три чі пьять років . все чесно а как с подизносившимися в 40 на пенсии и отучишимися за Миколині податки? А тепер Микола пиздуй у окоп так як у меня не тот ВУС и не паложено, я афицер

а я, оператор РЛС по ВУС ,тоже пиздуй в окоп? І потім відпрацьовували три чі пьять років . все чесно а как с подизносившимися в 40 на пенсии и отучишимися за Миколині податки? А тепер Микола пиздуй у окоп так як у меня не тот ВУС и не паложено, я афицера я, оператор РЛС по ВУС ,тоже пиздуй в окоп? Vadim_

Повідомлень: 3684 З нами з: 23.05.14 Подякував: 610 раз. Подякували: 501 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 лют, 2025 16:53 Vadim_





меня не тот ВУС и не паложено, я афицер

а я, оператор РЛС по ВУС ,тоже пиздуй в окоп?





Дивись, у мене є ВУС і в мені під нього є потреба . Я в СОУ.

У тебе є ВУС , але ти на дивані жреш горілку. Де трапився збій? Чому? Треба твій ВУС - йди по своєму ВУС. Не треба твій ВУС - в СОУ є інші затребувані ВУС, перенавчання триває пару місяців.

Чому ти жреш горілку і розказуєш що мають робити інші?





отучишимися за Миколині податки? А тепер Микола пиздуй у окоп





Зясовано, що ти також відучився за миколині податки. Чому «Микола» в окопі, а ти ні??? Він тебе відвчив, ще і ВУС тобі в армії дав, , а ти сховався з вусом своїм?? Дивись, у мене є ВУС і в мені під нього є потреба . Я в СОУ.У тебе є ВУС , але ти на дивані жреш горілку. Де трапився збій? Чому? Треба твій ВУС - йди по своєму ВУС. Не треба твій ВУС - в СОУ є інші затребувані ВУС, перенавчання триває пару місяців.Чому ти жреш горілку і розказуєш що мають робити інші?Зясовано, що ти також відучився за миколині податки. Чому «Микола» в окопі, а ти ні??? Він тебе відвчив, ще і ВУС тобі в армії дав, , а ти сховався з вусом своїм?? Hotab Повідомлень: 14274 З нами з: 15.02.09 Подякував: 374 раз. Подякували: 2310 раз. Профіль 1 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 лют, 2025 16:58 BIGor написав: Gastarbaiter написав: Щодо рівня міст я би посперечався. Але зараз не про це. Можна якесь посилання на оголошення у Берліні за краківськими цінами? Але таке, щоб не під орендою у 300 євро/міс. на невизначений термін, не аукціон, і т.п. Щодо рівня міст я би посперечався. Але зараз не про це. Можна якесь посилання на оголошення у Берліні за краківськими цінами? Але таке, щоб не під орендою у 300 євро/міс. на невизначений термін, не аукціон, і т.п.

Ну от перший ліпший запит в гугл дав це https://www.immobilienscout24.de/Suche/ ... ung-kaufen

Ну от перший ліпший запит в гугл дав це

Будь ласка, якесь конкретне посилання на нерухомість у Берліні за 3000-4000 євро/м.кв. Будь ласка, якесь конкретне посилання на нерухомість у Берліні за 3000-4000 євро/м.кв. Gastarbaiter Повідомлень: 3571 З нами з: 26.02.18 Подякував: 697 раз. Подякували: 588 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 лют, 2025 16:59 вы и на эту ветку добрались со своим фехтованием обзываниями коллеги Востаннє редагувалось konstantin kirovograd в Нед 02 лют, 2025 17:00, всього редагувалось 1 раз. konstantin kirovograd

Повідомлень: 1449 З нами з: 20.01.09 Подякував: 56 раз. Подякували: 253 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 лют, 2025 17:07 2587715



Росія вам паспорт курячий у зуби запхне





Вам «запхали» український?

2587715 написав: konstantin kirovograd написав: вы и на эту ветку добрались со своим фехтованием обзываниями коллеги вы и на эту ветку добрались со своим фехтованием обзываниями коллеги

Тут пока только 1 рембо на перекуре между штурмами посадок учит всех родину любить Тут пока только 1 рембо на перекуре между штурмами посадок учит всех родину любить

Але ви прийшли приєднатись, з питанням про окоп. Чи навіщо ви підняли тему окопів?? Вам «запхали» український?Але ви прийшли приєднатись, з питанням про окоп. Чи навіщо ви підняли тему окопів?? Востаннє редагувалось Hotab в Нед 02 лют, 2025 17:08, всього редагувалось 1 раз. Hotab Повідомлень: 14274 З нами з: 15.02.09 Подякував: 374 раз. Подякували: 2310 раз. Профіль 1 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 лют, 2025 17:07 BIGor написав: Ну Краків треба дійсно порівнювати з якимось 300 тис. німецьким містом, не той рівень взагалі. Ну Краків треба дійсно порівнювати з якимось 300 тис. німецьким містом, не той рівень взагалі.

От усі кажуть "рівень". А що воно таке той рівень? Наявність метро? Щоб що? Щоб зекономити 10 хвилин на проїзді через усе місто? От усі кажуть "рівень". А що воно таке той рівень? Наявність метро? Щоб що? Щоб зекономити 10 хвилин на проїзді через усе місто? Gastarbaiter Повідомлень: 3571 З нами з: 26.02.18 Подякував: 697 раз. Подякували: 588 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 лют, 2025 17:15 Gastarbaiter написав: BIGor написав: Gastarbaiter написав: Щодо рівня міст я би посперечався. Але зараз не про це. Можна якесь посилання на оголошення у Берліні за краківськими цінами? Але таке, щоб не під орендою у 300 євро/міс. на невизначений термін, не аукціон, і т.п. Щодо рівня міст я би посперечався. Але зараз не про це. Можна якесь посилання на оголошення у Берліні за краківськими цінами? Але таке, щоб не під орендою у 300 євро/міс. на невизначений термін, не аукціон, і т.п.

Ну от перший ліпший запит в гугл дав це https://www.immobilienscout24.de/Suche/ ... ung-kaufen

Ну от перший ліпший запит в гугл дав це

Будь ласка, якесь конкретне посилання на нерухомість у Берліні за 3000-4000 євро/м.кв. Будь ласка, якесь конкретне посилання на нерухомість у Берліні за 3000-4000 євро/м.кв.

Ви сліпий і не бачите порядок цін? Посилання надав.

За Краків скажу, що останній раз ходив до забудовника - порядок цін був такий - ЖК блюжет класу (висота стелі 2,5 м, в цьому районі подекуди немає тротуарів, брудно і все таке) 52м2 з паркомісцем без ремонта зі всіма знижками 900 тис зл., тобто 4120 Євро/м2. Ремонт рахуйте самі. Чи Ви хочете порівнювати Берлін з районом Злочин чи Кліни?? Ви сліпий і не бачите порядок цін? Посилання надав.За Краків скажу, що останній раз ходив до забудовника - порядок цін був такий - ЖК блюжет класу (висота стелі 2,5 м, в цьому районі подекуди немає тротуарів, брудно і все таке) 52м2 з паркомісцем без ремонта зі всіма знижками 900 тис зл., тобто 4120 Євро/м2. Ремонт рахуйте самі. Чи Ви хочете порівнювати Берлін з районом Злочин чи Кліни?? BIGor

Повідомлень: 9814 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1407 раз. Подякували: 1828 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 лют, 2025 17:19 Hotab написав: Vadim_





меня не тот ВУС и не паложено, я афицер

а я, оператор РЛС по ВУС ,тоже пиздуй в окоп?





Дивись, у мене є ВУС і в мені під нього є потреба . Я в СОУ.

У тебе є ВУС , але ти на дивані жреш горілку. Де трапився збій? Чому? Треба твій ВУС - йди по своєму ВУС. Не треба твій ВУС - в СОУ є інші затребувані ВУС, перенавчання триває пару місяців.

Чому ти жреш горілку і розказуєш що мають робити інші?





отучишимися за Миколині податки? А тепер Микола пиздуй у окоп





Зясовано, що ти також відучився за миколині податки. Чому «Микола» в окопі, а ти ні??? Він тебе відвчив, ще і ВУС тобі в армії дав, , а ти сховався з вусом своїм?? Дивись, у мене є ВУС і в мені під нього є потреба . Я в СОУ.У тебе є ВУС , але ти на дивані жреш горілку. Де трапився збій? Чому? Треба твій ВУС - йди по своєму ВУС. Не треба твій ВУС - в СОУ є інші затребувані ВУС, перенавчання триває пару місяців.Чому ти жреш горілку і розказуєш що мають робити інші?Зясовано, що ти також відучився за миколині податки. Чому «Микола» в окопі, а ти ні??? Він тебе відвчив, ще і ВУС тобі в армії дав, , а ти сховався з вусом своїм??

Сынок , я присягу принимал ког да ты ещё под стол не ходил , но я не про померяться перцами а хто должен страну боронить ?

Меня просто могли в 18 послать на войну в Афган , никаких ООН и прочей хуйни Сынок , я присягу принимал ког да ты ещё под стол не ходил , но я не про померяться перцами а хто должен страну боронить ?Меня просто могли в 18 послать на войну в Афган , никаких ООН и прочей хуйни Востаннє редагувалось Vadim_ в Нед 02 лют, 2025 17:23, всього редагувалось 1 раз. Vadim_

Повідомлень: 3684 З нами з: 23.05.14 Подякував: 610 раз. Подякували: 501 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 лют, 2025 17:22 Re: Еміграція, заробітчанство Vadim_ написав: Hotab написав: Vadim_





меня не тот ВУС и не паложено, я афицер

а я, оператор РЛС по ВУС ,тоже пиздуй в окоп?





Дивись, у мене є ВУС і в мені під нього є потреба . Я в СОУ.

У тебе є ВУС , але ти на дивані жреш горілку. Де трапився збій? Чому? Треба твій ВУС - йди по своєму ВУС. Не треба твій ВУС - в СОУ є інші затребувані ВУС, перенавчання триває пару місяців.

Чому ти жреш горілку і розказуєш що мають робити інші?





отучишимися за Миколині податки? А тепер Микола пиздуй у окоп





Зясовано, що ти також відучився за миколині податки. Чому «Микола» в окопі, а ти ні??? Він тебе відвчив, ще і ВУС тобі в армії дав, , а ти сховався з вусом своїм?? Дивись, у мене є ВУС і в мені під нього є потреба . Я в СОУ.У тебе є ВУС , але ти на дивані жреш горілку. Де трапився збій? Чому? Треба твій ВУС - йди по своєму ВУС. Не треба твій ВУС - в СОУ є інші затребувані ВУС, перенавчання триває пару місяців.Чому ти жреш горілку і розказуєш що мають робити інші?Зясовано, що ти також відучився за миколині податки. Чому «Микола» в окопі, а ти ні??? Він тебе відвчив, ще і ВУС тобі в армії дав, , а ти сховався з вусом своїм??

Сынок , я присягу принимал ког да ты ещё под стол не ходил , но я не про померяться перцами а хто должен страну боронить ? Сынок , я присягу принимал ког да ты ещё под стол не ходил , но я не про померяться перцами а хто должен страну боронить ? Тобто вам за 65? Тобто вам за 65? Faceless

Модератор Повідомлень: 35754 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1465 раз. Подякували: 8128 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 лют, 2025 17:24 Faceless написав: Vadim_ написав: Hotab написав: меня не тот ВУС и не паложено, я афицер

а я, оператор РЛС по ВУС ,тоже пиздуй в окоп?



меня не тот ВУС и не паложено, я афицера я, оператор РЛС по ВУС ,тоже пиздуй в окоп?

Дивись, у мене є ВУС і в мені під нього є потреба . Я в СОУ.

У тебе є ВУС , але ти на дивані жреш горілку. Де трапився збій? Чому? Треба твій ВУС - йди по своєму ВУС. Не треба твій ВУС - в СОУ є інші затребувані ВУС, перенавчання триває пару місяців.

Чому ти жреш горілку і розказуєш що мають робити інші?





отучишимися за Миколині податки? А тепер Микола пиздуй у окоп





Зясовано, що ти також відучився за миколині податки. Чому «Микола» в окопі, а ти ні??? Він тебе відвчив, ще і ВУС тобі в армії дав, , а ти сховався з вусом своїм?? Дивись, у мене є ВУС і в мені під нього є потреба . Я в СОУ.У тебе є ВУС , але ти на дивані жреш горілку. Де трапився збій? Чому? Треба твій ВУС - йди по своєму ВУС. Не треба твій ВУС - в СОУ є інші затребувані ВУС, перенавчання триває пару місяців.Чому ти жреш горілку і розказуєш що мають робити інші?Зясовано, що ти також відучився за миколині податки. Чому «Микола» в окопі, а ти ні??? Він тебе відвчив, ще і ВУС тобі в армії дав, , а ти сховався з вусом своїм??

Сынок , я присягу принимал ког да ты ещё под стол не ходил , но я не про померяться перцами а хто должен страну боронить Тобто вам за 65? Сынок , я присягу принимал ког да ты ещё под стол не ходил , но я не про померяться перцами а хто должен страну боронить Тобто вам за 65?

Нет , 50+ Нет , 50+ Востаннє редагувалось Vadim_ в Нед 02 лют, 2025 17:26, всього редагувалось 1 раз. Vadim_

Повідомлень: 3684 З нами з: 23.05.14 Подякував: 610 раз. Подякували: 501 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2601260226032604> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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