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Vadim_ написав:Если решил стать военным и пошёл в ВУ то ты обязан до смерти или победы быть в окопе, ты учился за счёт громадян и понимал на шо подписываешся п.с. товарищь жил в ВГ возле Днепра , так там совсем другая обстановка была на витринах прилавков, кофе в банках Пеле, щупальца кальмаров в банках и горбуша,молоко и сметана с мясом а у нас на районе хрен солёный и очереди за всем а если ты пошёл в ВУ при Кравчуке то тебе только холява поможет а может и не поможет
В ВУЗі вчилися на бюджеті? Це теж за рахунок громадян
І потім відпрацьовували три чі пьять років . все чесно а как с подизносившимися в 40 на пенсии и отучишимися за Миколині податки? А тепер Микола пиздуй у окоп так як у меня не тот ВУС и не паложено, я афицер а я, оператор РЛС по ВУС ,тоже пиздуй в окоп?
меня не тот ВУС и не паложено, я афицер а я, оператор РЛС по ВУС ,тоже пиздуй в окоп?
Дивись, у мене є ВУС і в мені під нього є потреба . Я в СОУ. У тебе є ВУС , але ти на дивані жреш горілку. Де трапився збій? Чому? Треба твій ВУС - йди по своєму ВУС. Не треба твій ВУС - в СОУ є інші затребувані ВУС, перенавчання триває пару місяців. Чому ти жреш горілку і розказуєш що мають робити інші?
отучишимися за Миколині податки? А тепер Микола пиздуй у окоп
Зясовано, що ти також відучився за миколині податки. Чому «Микола» в окопі, а ти ні??? Він тебе відвчив, ще і ВУС тобі в армії дав, , а ти сховався з вусом своїм??
Gastarbaiter написав:Щодо рівня міст я би посперечався. Але зараз не про це. Можна якесь посилання на оголошення у Берліні за краківськими цінами? Але таке, щоб не під орендою у 300 євро/міс. на невизначений термін, не аукціон, і т.п.
Gastarbaiter написав:Щодо рівня міст я би посперечався. Але зараз не про це. Можна якесь посилання на оголошення у Берліні за краківськими цінами? Але таке, щоб не під орендою у 300 євро/міс. на невизначений термін, не аукціон, і т.п.
Будь ласка, якесь конкретне посилання на нерухомість у Берліні за 3000-4000 євро/м.кв.
Ви сліпий і не бачите порядок цін? Посилання надав. За Краків скажу, що останній раз ходив до забудовника - порядок цін був такий - ЖК блюжет класу (висота стелі 2,5 м, в цьому районі подекуди немає тротуарів, брудно і все таке) 52м2 з паркомісцем без ремонта зі всіма знижками 900 тис зл., тобто 4120 Євро/м2. Ремонт рахуйте самі. Чи Ви хочете порівнювати Берлін з районом Злочин чи Кліни??
меня не тот ВУС и не паложено, я афицер а я, оператор РЛС по ВУС ,тоже пиздуй в окоп?
Дивись, у мене є ВУС і в мені під нього є потреба . Я в СОУ. У тебе є ВУС , але ти на дивані жреш горілку. Де трапився збій? Чому? Треба твій ВУС - йди по своєму ВУС. Не треба твій ВУС - в СОУ є інші затребувані ВУС, перенавчання триває пару місяців. Чому ти жреш горілку і розказуєш що мають робити інші?
отучишимися за Миколині податки? А тепер Микола пиздуй у окоп
Зясовано, що ти також відучився за миколині податки. Чому «Микола» в окопі, а ти ні??? Він тебе відвчив, ще і ВУС тобі в армії дав, , а ти сховався з вусом своїм??
Сынок , я присягу принимал ког да ты ещё под стол не ходил , но я не про померяться перцами а хто должен страну боронить ? Меня просто могли в 18 послать на войну в Афган , никаких ООН и прочей хуйни
Востаннє редагувалось Vadim_ в Нед 02 лют, 2025 17:23, всього редагувалось 1 раз.
меня не тот ВУС и не паложено, я афицер а я, оператор РЛС по ВУС ,тоже пиздуй в окоп?
Дивись, у мене є ВУС і в мені під нього є потреба . Я в СОУ. У тебе є ВУС , але ти на дивані жреш горілку. Де трапився збій? Чому? Треба твій ВУС - йди по своєму ВУС. Не треба твій ВУС - в СОУ є інші затребувані ВУС, перенавчання триває пару місяців. Чому ти жреш горілку і розказуєш що мають робити інші?
отучишимися за Миколині податки? А тепер Микола пиздуй у окоп
Зясовано, що ти також відучився за миколині податки. Чому «Микола» в окопі, а ти ні??? Він тебе відвчив, ще і ВУС тобі в армії дав, , а ти сховався з вусом своїм??
Сынок , я присягу принимал ког да ты ещё под стол не ходил , но я не про померяться перцами а хто должен страну боронить ?
Hotab написав:меня не тот ВУС и не паложено, я афицер а я, оператор РЛС по ВУС ,тоже пиздуй в окоп?
Дивись, у мене є ВУС і в мені під нього є потреба . Я в СОУ. У тебе є ВУС , але ти на дивані жреш горілку. Де трапився збій? Чому? Треба твій ВУС - йди по своєму ВУС. Не треба твій ВУС - в СОУ є інші затребувані ВУС, перенавчання триває пару місяців. Чому ти жреш горілку і розказуєш що мають робити інші?
отучишимися за Миколині податки? А тепер Микола пиздуй у окоп
Зясовано, що ти також відучився за миколині податки. Чому «Микола» в окопі, а ти ні??? Він тебе відвчив, ще і ВУС тобі в армії дав, , а ти сховався з вусом своїм??
Сынок , я присягу принимал ког да ты ещё под стол не ходил , но я не про померяться перцами а хто должен страну боронить Тобто вам за 65?
Нет , 50+
Востаннє редагувалось Vadim_ в Нед 02 лют, 2025 17:26, всього редагувалось 1 раз.