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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 02 лют, 2025 17:26
Gastarbaiter написав: BIGor написав:
Ну Краків треба дійсно порівнювати з якимось 300 тис. німецьким містом, не той рівень взагалі.
От усі кажуть "рівень". А що воно таке той рівень? Наявність метро? Щоб що? Щоб зекономити 10 хвилин на проїзді через усе місто?
Не одним метром інший той Берлін. Якщо врахувати, як його відутюжили в 43-45-му, то й поготів.
Кількість музеїв, нічне життя тощо. Назвіть показники, за якими Ви особисто оцінюєте рівень міста, будь ласка.
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Додано: Нед 02 лют, 2025 17:29
Vadim_
Сынок , я присягу принимал ког да ты ещё под стол не ходил ,
Це до чого? Вже «прострочена»? Пап, дик можна ж освіжити. Є тексти, читати не розвчились, бать?
Меня просто могли в 18 послать на войну в Афган
Я не розумію, треба орден, чи кудись цілувати, бо «могли послать»??
Може ми вас тут трохи недооцінюємо, адже ви були під такою загрозою!!
Орден «міг бути посланим» підійде??
Востаннє редагувалось Hotab
в Нед 02 лют, 2025 17:36, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 02 лют, 2025 17:29
Vadim_ написав: Faceless написав:
Vadim_ написав:Сынок , я присягу принимал ког да ты ещё под стол не ходил , но я не про померяться перцами а хто должен страну боронить ?
Тобто вам за 65?
Нет , 50+
Hotab написав:Я між 45 і 50.
В минулому році десятку бігав майже щодня.
В цьому нема такої можливості. Але 5 бігаю регулярно. (теж не щодня).
Тож коли ви там присягу давали, в першому класі?
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Додано: Нед 02 лют, 2025 17:42
BIGor написав:
Ви сліпий і не бачите порядок цін? Посилання надав.
Ну я бачу 58 квадратів за 470 тис. євро. І як це відноситься до цін на нерухомість у Кракові?
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Додано: Нед 02 лют, 2025 17:42
Vadim_ написав:Недавно , 1990 А потім ще другу хуйню или не відадим паспорт
15 лютого 1989 року генерал-лейтенант Борис Громов, згідно з офіційною версією, став останнім радянським військовослужбовцем, який переступив по Мосту Дружби кордон двох країн. Насправді на території Афганістану залишалися як радянські військовослужбовці, що потрапили в полон до афганських моджахедів, так і підрозділи прикордонників, що прикривали виведення військ та повернулися на територію СРСР лише в другій половині дня 15 лютого.
Я забираю ваш орден.
Він вас очікує під Покровськом, вам не вдалось розжалобити нікого
Не знаю скільки ви горілки випили з 1990 року під тему «меня почти послали», але вас ніхто нікуди не міг послати (принаймні в Афган точно, а так - хз
) , Афган більше року як вивели на момент вашої присяги
Коли майже побував в Афгані:
Востаннє редагувалось Hotab
в Нед 02 лют, 2025 17:52, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 02 лют, 2025 17:50
Hotab написав:
Vadim_ написав:Недавно , 1990 А потім ще другу хуйню или не відадим паспорт
15 лютого 1989 року генерал-лейтенант Борис Громов, згідно з офіційною версією, став останнім радянським військовослужбовцем, який переступив по Мосту Дружби кордон двох країн. Насправді на території Афганістану залишалися як радянські військовослужбовці, що потрапили в полон до афганських моджахедів, так і підрозділи прикордонників, що прикривали виведення військ та повернулися на територію СРСР лише в другій половині дня 15 лютого.
Я забираю ваш орден.
Він вас очікує під Покровськом, вам не вдалось розжалобити нікого
Не знаю скільки ви горілки випили з 1990 року під тему «меня почти послали», але вас ніхто нікуди не міг послати, Афган більше року як вивели на момент вашої присяги
Шо раніше 89 или 90? я понимаю , у прапорщиков иная система измерения
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Vadim_
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Додано: Нед 02 лют, 2025 17:53
gonchik74 написав:
Не одним метром інший той Берлін. Якщо врахувати, як його відутюжили в 43-45-му, то й поготів.
Кількість музеїв, нічне життя тощо. Назвіть показники, за якими Ви особисто оцінюєте рівень міста, будь ласка.
Для мене рівень міста визначається рівнем зарплат, наявністю навчальних закладів, безпекою, екологією. Театри, концерти, спортивні події, спортивна інфраструктура, якісь інші розваги, ресторани.
Вам бракує музеїв у Кракові???
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Додано: Нед 02 лют, 2025 17:53
Vadim_
Шо раніше 89 или 90?
І справді))
Це у нас сьогодні друга серія «Нова Каховка на правому березі»?))
прапорщиков иная система измерения
2 модератори:
На форум потрібно терміново ставити якийсь міні тест , типу 2+3 , чи що раніше, 1989 рік, чи 1990-й. Це вже ні в які рамки не йде, насвинячаться до втрати свідомості на вихідних - і сюди відригувати перегаром.
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Додано: Нед 02 лют, 2025 18:06
Gastarbaiter написав: gonchik74 написав:
Не одним метром інший той Берлін. Якщо врахувати, як його відутюжили в 43-45-му, то й поготів.
Кількість музеїв, нічне життя тощо. Назвіть показники, за якими Ви особисто оцінюєте рівень міста, будь ласка.
Для мене рівень міста визначається рівнем зарплат, наявністю навчальних закладів, безпекою, екологією. Театри, концерти, спортивні події, спортивна інфраструктура, якісь інші розваги, ресторани.
Вам бракує музеїв у Кракові???
они были в Балхаше , Капяре/Ленинске, Алгае и прочих Палассовках?
ябы советовал ССО очень внимателно присмотреться к ГПС посёлка Алгай
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Vadim_
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