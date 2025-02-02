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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 18:36

Взорвите ГПС Алгай
Vadim_
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 18:42

  Vadim_ написав:Взорвите ГПС Алгай

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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 19:18

Німецький Дрезден запропонував сирійцям фінансову допомогу для повернення додому

Німецький Дрезден запропонував сирійцям фінансову допомогу для повернення додому
Але ніхто не скористався пропозицією.

Наприкінці грудня, після падіння режиму Башара Асада в Сирії, місто Дрезден запропонувало сирійським біженцям, які вирішили повернутися на батьківщину, фінансову та організаційну підтримку.

Згідно з пропозицією, місто покриває витрати на квитки, проїзд до аеропорту, надає 200 євро на відрядження, а також виплачує субсидію в 1000 євро на одну особу, до 4000 євро на родину.

Однак, попри цю допомогу, за січень лише четверо сирійців із 7433, які проживають у Дрездені, подали заявки на підтримку, і ніхто не скористався можливістю повернутися.
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немцы что реально такие тупые что думают что сириец за штуку евро поедет обратно в сирию :D
konstantin kirovograd
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