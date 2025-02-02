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#<1 ... 2602260326042605 Додано: Нед 02 лют, 2025 18:36 Взорвите ГПС Алгай Vadim_

Повідомлень: 3686 З нами з: 23.05.14 Подякував: 610 раз. Подякували: 501 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 лют, 2025 18:42 Vadim_ написав: Взорвите ГПС Алгай Взорвите ГПС Алгай

Hotab Повідомлень: 14277 З нами з: 15.02.09 Подякував: 374 раз. Подякували: 2311 раз. Профіль 1 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 лют, 2025 19:18



Німецький Дрезден запропонував сирійцям фінансову допомогу для повернення додому

Але ніхто не скористався пропозицією.



Наприкінці грудня, після падіння режиму Башара Асада в Сирії, місто Дрезден запропонувало сирійським біженцям, які вирішили повернутися на батьківщину, фінансову та організаційну підтримку.



Згідно з пропозицією, місто покриває витрати на квитки, проїзд до аеропорту, надає 200 євро на відрядження, а також виплачує субсидію в 1000 євро на одну особу, до 4000 євро на родину.



Однак, попри цю допомогу, за січень лише четверо сирійців із 7433, які проживають у Дрездені, подали заявки на підтримку, і ніхто не скористався можливістю повернутися.

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немцы что реально такие тупые что думают что сириец за штуку евро поедет обратно в сирию Німецький Дрезден запропонував сирійцям фінансову допомогу для повернення додомуНімецький Дрезден запропонував сирійцям фінансову допомогу для повернення додомуАле ніхто не скористався пропозицією.Наприкінці грудня, після падіння режиму Башара Асада в Сирії, місто Дрезден запропонувало сирійським біженцям, які вирішили повернутися на батьківщину, фінансову та організаційну підтримку.Згідно з пропозицією, місто покриває витрати на квитки, проїзд до аеропорту, надає 200 євро на відрядження, а також виплачує субсидію в 1000 євро на одну особу, до 4000 євро на родину.Однак, попри цю допомогу, за січень лише четверо сирійців із 7433, які проживають у Дрездені, подали заявки на підтримку, і ніхто не скористався можливістю повернутися.------------немцы что реально такие тупые что думают что сириец за штуку евро поедет обратно в сирию konstantin kirovograd

Повідомлень: 1451 З нами з: 20.01.09 Подякував: 56 раз. Подякували: 253 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2602260326042605 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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