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Додано: Нед 02 лют, 2025 19:18
Німецький Дрезден запропонував сирійцям фінансову допомогу для повернення додому
Німецький Дрезден запропонував сирійцям фінансову допомогу для повернення додому
Але ніхто не скористався пропозицією.
Наприкінці грудня, після падіння режиму Башара Асада в Сирії, місто Дрезден запропонувало сирійським біженцям, які вирішили повернутися на батьківщину, фінансову та організаційну підтримку.
Згідно з пропозицією, місто покриває витрати на квитки, проїзд до аеропорту, надає 200 євро на відрядження, а також виплачує субсидію в 1000 євро на одну особу, до 4000 євро на родину.
Однак, попри цю допомогу, за січень лише четверо сирійців із 7433, які проживають у Дрездені, подали заявки на підтримку, і ніхто не скористався можливістю повернутися.
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немцы что реально такие тупые что думают что сириец за штуку евро поедет обратно в сирию
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