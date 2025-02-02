Не одним метром інший той Берлін. Якщо врахувати, як його відутюжили в 43-45-му, то й поготів.
Кількість музеїв, нічне життя тощо. Назвіть показники, за якими Ви особисто оцінюєте рівень міста, будь ласка.
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Додано: Нед 02 лют, 2025 17:26
Не одним метром інший той Берлін. Якщо врахувати, як його відутюжили в 43-45-му, то й поготів.
Кількість музеїв, нічне життя тощо. Назвіть показники, за якими Ви особисто оцінюєте рівень міста, будь ласка.
Додано: Нед 02 лют, 2025 17:29
Vadim_
Це до чого? Вже «прострочена»? Пап, дик можна ж освіжити. Є тексти, читати не розвчились, бать?
Я не розумію, треба орден, чи кудись цілувати, бо «могли послать»??
Може ми вас тут трохи недооцінюємо, адже ви були під такою загрозою!!
Орден «міг бути посланим» підійде??
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 02 лют, 2025 17:36, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 02 лют, 2025 17:29
Re: Еміграція, заробітчанство
Тож коли ви там присягу давали, в першому класі?
Додано: Нед 02 лют, 2025 17:42
Додано: Нед 02 лют, 2025 17:42
Я забираю ваш орден.
Він вас очікує під Покровськом, вам не вдалось розжалобити нікого
Не знаю скільки ви горілки випили з 1990 року під тему «меня почти послали», але вас ніхто нікуди не міг послати (принаймні в Афган точно, а так - хз ) , Афган більше року як вивели на момент вашої присяги
Коли майже побував в Афгані:
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 02 лют, 2025 17:52, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 02 лют, 2025 17:53
Для мене рівень міста визначається рівнем зарплат, наявністю навчальних закладів, безпекою, екологією. Театри, концерти, спортивні події, спортивна інфраструктура, якісь інші розваги, ресторани.
Вам бракує музеїв у Кракові???
Додано: Нед 02 лют, 2025 17:53
Vadim_
І справді))
Це у нас сьогодні друга серія «Нова Каховка на правому березі»?))
2 модератори:
На форум потрібно терміново ставити якийсь міні тест , типу 2+3 , чи що раніше, 1989 рік, чи 1990-й. Це вже ні в які рамки не йде, насвинячаться до втрати свідомості на вихідних - і сюди відригувати перегаром.
Додано: Нед 02 лют, 2025 19:18
Німецький Дрезден запропонував сирійцям фінансову допомогу для повернення додому
Німецький Дрезден запропонував сирійцям фінансову допомогу для повернення додому
Але ніхто не скористався пропозицією.
Наприкінці грудня, після падіння режиму Башара Асада в Сирії, місто Дрезден запропонувало сирійським біженцям, які вирішили повернутися на батьківщину, фінансову та організаційну підтримку.
Згідно з пропозицією, місто покриває витрати на квитки, проїзд до аеропорту, надає 200 євро на відрядження, а також виплачує субсидію в 1000 євро на одну особу, до 4000 євро на родину.
Однак, попри цю допомогу, за січень лише четверо сирійців із 7433, які проживають у Дрездені, подали заявки на підтримку, і ніхто не скористався можливістю повернутися.
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немцы что реально такие тупые что думают что сириец за штуку евро поедет обратно в сирию
Додано: Нед 02 лют, 2025 20:15
По нерухомості в Іспанії. 😺
Додано: Нед 02 лют, 2025 20:42
Re: Еміграція, заробітчанство
Хау?! 😳🙀😱
“
Rent Per Month
Ottawa
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Edmonton
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Apartment (1 bedroom) in City Centre
1,398.18$
2,033.17C$
1,099.80$
1,599.27C$
Apartment (1 bedroom) Outside of Centre
1,198.51$
1,742.81C$
868.59$
1,263.06C$
Apartment (3 bedrooms) in City Centre
2,130.73$
3,098.40C$
1,796.29$
2,612.08C$
Apartment (3 bedrooms) Outside of Centre
. 1,754.61$
2,551.47C$
1,475.31$
2,145.32C
”
До речі, цікаво чи там діє “правило 100 винаймів”?
Але порахувати важко бо прощу житла не вказують...
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