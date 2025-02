Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 2601260226032604 Додано: Нед 02 лют, 2025 17:26 Gastarbaiter написав: BIGor написав: Ну Краків треба дійсно порівнювати з якимось 300 тис. німецьким містом, не той рівень взагалі. Ну Краків треба дійсно порівнювати з якимось 300 тис. німецьким містом, не той рівень взагалі.

От усі кажуть "рівень". А що воно таке той рівень? Наявність метро? Щоб що? Щоб зекономити 10 хвилин на проїзді через усе місто? От усі кажуть "рівень". А що воно таке той рівень? Наявність метро? Щоб що? Щоб зекономити 10 хвилин на проїзді через усе місто?

Не одним метром інший той Берлін. Якщо врахувати, як його відутюжили в 43-45-му, то й поготів.

Кількість музеїв, нічне життя тощо. Назвіть показники, за якими Ви особисто оцінюєте рівень міста, будь ласка. Не одним метром інший той Берлін. Якщо врахувати, як його відутюжили в 43-45-му, то й поготів.Кількість музеїв, нічне життя тощо. Назвіть показники, за якими Ви особисто оцінюєте рівень міста, будь ласка. gonchik74

Сынок , я присягу принимал ког да ты ещё под стол не ходил ,



Це до чого? Вже «прострочена»? Пап, дик можна ж освіжити. Є тексти, читати не розвчились, бать?

Меня просто могли в 18 послать на войну в Афган





Я не розумію, треба орден, чи кудись цілувати, бо «могли послать»??

Може ми вас тут трохи недооцінюємо, адже ви були під такою загрозою!!

Нет , 50+ Нет , 50+



Hotab написав: Я між 45 і 50.

В минулому році десятку бігав майже щодня.

В цьому нема такої можливості. Але 5 бігаю регулярно. (теж не щодня).

Ну я бачу 58 квадратів за 470 тис. євро. І як це відноситься до цін на нерухомість у Кракові? Ну я бачу 58 квадратів за 470 тис. євро. І як це відноситься до цін на нерухомість у Кракові? Gastarbaiter Повідомлень: 3571 З нами з: 26.02.18 Подякував: 697 раз. Подякували: 588 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 лют, 2025 17:42 Vadim_ написав: Недавно , 1990 А потім ще другу хуйню или не відадим паспорт





15 лютого 1989 року генерал-лейтенант Борис Громов, згідно з офіційною версією, став останнім радянським військовослужбовцем, який переступив по Мосту Дружби кордон двох країн. Насправді на території Афганістану залишалися як радянські військовослужбовці, що потрапили в полон до афганських моджахедів, так і підрозділи прикордонників, що прикривали виведення військ та повернулися на територію СРСР лише в другій половині дня 15 лютого.





Я забираю ваш орден.

Він вас очікує під Покровськом, вам не вдалось розжалобити нікого



Не знаю скільки ви горілки випили з 1990 року під тему «меня почти послали», але вас ніхто нікуди не міг послати (принаймні в Афган точно, а так - хз ) , Афган більше року як вивели на момент вашої присяги







Коли майже побував в Афгані:

Для мене рівень міста визначається рівнем зарплат, наявністю навчальних закладів, безпекою, екологією. Театри, концерти, спортивні події, спортивна інфраструктура, якісь інші розваги, ресторани.

Шо раніше 89 или 90?





І справді))



Це у нас сьогодні друга серія «Нова Каховка на правому березі»?))



прапорщиков иная система измерения





2 модератори:

2 модератори:

На форум потрібно терміново ставити якийсь міні тест , типу 2+3 , чи що раніше, 1989 рік, чи 1990-й. Це вже ні в які рамки не йде, насвинячаться до втрати свідомості на вихідних - і сюди відригувати перегаром.



Німецький Дрезден запропонував сирійцям фінансову допомогу для повернення додому

Але ніхто не скористався пропозицією.



Наприкінці грудня, після падіння режиму Башара Асада в Сирії, місто Дрезден запропонувало сирійським біженцям, які вирішили повернутися на батьківщину, фінансову та організаційну підтримку.



Згідно з пропозицією, місто покриває витрати на квитки, проїзд до аеропорту, надає 200 євро на відрядження, а також виплачує субсидію в 1000 євро на одну особу, до 4000 євро на родину.



Однак, попри цю допомогу, за січень лише четверо сирійців із 7433, які проживають у Дрездені, подали заявки на підтримку, і ніхто не скористався можливістю повернутися.

------------

https://youtu.be/ok3GkyC4P6M?si=_S-N9_SntwimvmZa По нерухомості в Іспанії.



Хау?! 😳🙀😱



“

Rent Per Month

Ottawa

Edit

Edmonton

Edit

Apartment (1 bedroom) in City Centre

1,398.18$

2,033.17C$

1,099.80$

1,599.27C$

Apartment (1 bedroom) Outside of Centre

1,198.51$

1,742.81C$

868.59$

1,263.06C$

Apartment (3 bedrooms) in City Centre

2,130.73$

3,098.40C$

1,796.29$

2,612.08C$

Apartment (3 bedrooms) Outside of Centre

. 1,754.61$

2,551.47C$

1,475.31$

2,145.32C

https://www.numbeo.com/cost-of-living/c ... rrency=USD

”





До речі, цікаво чи там діє “правило 100 винаймів”?

