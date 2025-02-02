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BIGor написав:Нажаль, людина з віком не молодіє, навіть якщо і вести здоровий образ життя і не вживати - якісь хронічні хвороби, постійни стрес ітд дають про себе знати. Тому українці так мало живуть.
В Україні мабуть коефіціент зносу організмів один з найвищих у світі. А так якщо бути апер-мидл класом у Європі, та від місяця та більше на рік проводити у середеземноморських ландшафтах, активно - з хайкінгом-скнорклінгом, та ще й й середземнорськя дієта, то рекреація дастся навзнаки і старість посунеться далі
До допису bobua. Родина племінниці мешкає якраз в місті Едмонтон. Квартиру було знайти дуже не просто. Точніше, 1-bedroom були пропозиції. Вони шукали 2-bedroom: мають двоє дітей. Знайшли просто люкс: дворівнева, спальні на другому поверсі. На першому - виділив власний дворик для ранішньої кави та танців голяком ввечері. 1700 С$. Цікаво, що перші 5 місяців отримували компенсацію на житло в сумі 2100 С$. Зараз не отримують, бо ті самі 2100 заробляю племінниця. Чоловік працювати не хоче ніяк, але десь 1000 С$ жінці в дзьобику приносить - таксує.
fox767676 Ви думаєте вирішальне значення має саме клімат, чи все ж активіті, яку кожен сам може (якщо бажає) собі організувати хоч кожен день: хоч дома з ризинками, хоч дома з орбітреком, хоч в зал. В 99% випадків на все про все треба від півгодини до години в день. І вони є у кожного хто тут сидить і проводить по кілька годин тут))
fox767676 написав:В Україні мабуть коефіціент зносу організмів один з найвищих у світі.
Це абсолютна правда. Два спостереження на цю тему: - майже в перший місяць пандемії мені потрібно було вилетіти на 1 добу з Анталії на Харків. Прямий рейс. Я зайшов в літак і був просто в шоці: жирні страшні туші свинячих тіл, де скелет обмазаний жиром так, що ліворуч від мене один пан не міг влізти в крісло літака. Контраст з турецькими громадянами був страшенний. В мене було враження, що всі жеруть з корита розпарену дерть та запивають смальцем. Реально я нікого не хочу образити, але враження було жахливе саме від наших людей. Жирні товсті, сало витікає разом із злобою до інших людей. - я зараз мешкаю у Франції. Всі худорляві, нікого не зустрінеш обвішаного салом. Харчуються майже всім дієтичним. Наприклад, пенсіонери АТО купують саму дорогу яловичину для стейків - по 27€ кіло (звичайна ціна яловичини десь 17€), або навпаки: сам здивувався. «Жовтий півник» - це курча. Ціна 5 €, по акції можна взяти за 2,5€. Це не кіло, їжа саме курча. Філе риби-меч можна взяти за 2,5-3€, пачка креветок за 3-5 € (там до 1/2 кіло). Грудинку свинячу теж продають, в LIDL - але враження, що ніхто (!) те не купує. Регулярна ціна на свинину десь 13€ кіло. І всі виглядають так, наче в 75 життя тільки починається. Отак вони і живуть. Як телепні.
Востаннє редагувалось akurt в Нед 02 лют, 2025 22:37, всього редагувалось 1 раз.
Hotab На власному та знайомих досвіді - лазаньє по горам це точно більш корисне ніж бігова доріжка чи навіть біганина у парку. А якщо море поруч то взагалі Більше сонця - більще щастя, потреба в алкоголі та важкій їжі знижуеться. У мешканців півдня рецептори вже перегоріли, а нам середньоширотникам то як дозована сонячна терапія та віноградолікування )). З кліматичної точки зору треба мешкати від Праги та південніше, десь від 50 до 35 широти. З соціально-психологічної - від Праги та західніше ))