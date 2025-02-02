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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2603260426052606> Додано: Нед 02 лют, 2025 22:19 До допису bobua.

Родина племінниці мешкає якраз в місті Едмонтон.

Квартиру було знайти дуже не просто.

Точніше, 1-bedroom були пропозиції.

Вони шукали 2-bedroom: мають двоє дітей.

Знайшли просто люкс: дворівнева, спальні на другому поверсі. На першому - виділив власний дворик для ранішньої кави та танців голяком ввечері.

1700 С$.

Цікаво, що перші 5 місяців отримували компенсацію на житло в сумі 2100 С$.

Зараз не отримують, бо ті самі 2100 заробляю племінниця. Чоловік працювати не хоче ніяк, але десь 1000 С$ жінці в дзьобику приносить - таксує. akurt

Повідомлень: 10520 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3905 раз. Подякували: 1371 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 лют, 2025 22:21 fox767676

Ви думаєте вирішальне значення має саме клімат, чи все ж активіті, яку кожен сам може (якщо бажає) собі організувати хоч кожен день: хоч дома з ризинками, хоч дома з орбітреком, хоч в зал.

В 99% випадків на все про все треба від півгодини до години в день. І вони є у кожного хто тут сидить і проводить по кілька годин тут)) Hotab Повідомлень: 14281 З нами з: 15.02.09 Подякував: 374 раз. Подякували: 2311 раз. Профіль 1 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 лют, 2025 22:35 fox767676 написав: В Україні мабуть коефіціент зносу організмів один з найвищих у світі. В Україні мабуть коефіціент зносу організмів один з найвищих у світі.

Це абсолютна правда.

Два спостереження на цю тему:

- майже в перший місяць пандемії мені потрібно було вилетіти на 1 добу з Анталії на Харків. Прямий рейс. Я зайшов в літак і був просто в шоці: жирні страшні туші свинячих тіл, де скелет обмазаний жиром так, що ліворуч від мене один пан не міг влізти в крісло літака. Контраст з турецькими громадянами був страшенний. В мене було враження, що всі жеруть з корита розпарену дерть та запивають смальцем. Реально я нікого не хочу образити, але враження було жахливе саме від наших людей. Жирні товсті, сало витікає разом із злобою до інших людей.

- я зараз мешкаю у Франції. Всі худорляві, нікого не зустрінеш обвішаного салом. Харчуються майже всім дієтичним. Наприклад, пенсіонери АТО купують саму дорогу яловичину для стейків - по 27€ кіло (звичайна ціна яловичини десь 17€), або навпаки: сам здивувався. «Жовтий півник» - це курча. Ціна 5 €, по акції можна взяти за 2,5€. Це не кіло, їжа саме курча. Філе риби-меч можна взяти за 2,5-3€, пачка креветок за 3-5 € (там до 1/2 кіло).

Грудинку свинячу теж продають, в LIDL - але враження, що ніхто (!) те не купує. Регулярна ціна на свинину десь 13€ кіло.

І всі виглядають так, наче в 75 життя тільки починається.

Отак вони і живуть. Як телепні. Це абсолютна правда.Два спостереження на цю тему:- майже в перший місяць пандемії мені потрібно було вилетіти на 1 добу з Анталії на Харків. Прямий рейс. Я зайшов в літак і був просто в шоці: жирні страшні туші свинячих тіл, де скелет обмазаний жиром так, що ліворуч від мене один пан не міг влізти в крісло літака. Контраст з турецькими громадянами був страшенний. В мене було враження, що всі жеруть з корита розпарену дерть та запивають смальцем. Реально я нікого не хочу образити, але враження було жахливе саме від наших людей. Жирні товсті, сало витікає разом із злобою до інших людей.- я зараз мешкаю у Франції. Всі худорляві, нікого не зустрінеш обвішаного салом. Харчуються майже всім дієтичним. Наприклад, пенсіонери АТО купують саму дорогу яловичину для стейків - по 27€ кіло (звичайна ціна яловичини десь 17€), або навпаки: сам здивувався. «Жовтий півник» - це курча. Ціна 5 €, по акції можна взяти за 2,5€. Це не кіло, їжа саме курча. Філе риби-меч можна взяти за 2,5-3€, пачка креветок за 3-5 € (там до 1/2 кіло).Грудинку свинячу теж продають, в LIDL - але враження, що ніхто (!) те не купує. Регулярна ціна на свинину десь 13€ кіло.І всі виглядають так, наче в 75 життя тільки починається.Отак вони і живуть. Як телепні. Востаннє редагувалось akurt в Нед 02 лют, 2025 22:37, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 10520 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3905 раз. Подякували: 1371 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 лют, 2025 22:36 Hotab

На власному та знайомих досвіді - лазаньє по горам це точно більш корисне ніж бігова доріжка чи навіть біганина у парку.

А якщо море поруч то взагалі

Більше сонця - більще щастя, потреба в алкоголі та важкій їжі знижуеться.

У мешканців півдня рецептори вже перегоріли, а нам середньоширотникам то як дозована сонячна терапія та віноградолікування )).

З кліматичної точки зору треба мешкати від Праги та південніше, десь від 50 до 35 широти. З соціально-психологічної - від Праги та західніше )) fox767676 Повідомлень: 2746 З нами з: 13.06.20 Подякував: 352 раз. Подякували: 141 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 лют, 2025 22:38 Цікаво. Цікаво. І де ж ви мешкаєте?

Уточніть: це мрії, порада чи реальність? Востаннє редагувалось akurt в Нед 02 лют, 2025 22:40, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 10520 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3905 раз. Подякували: 1371 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 лют, 2025 22:39 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Цікаво. Цікаво. І де ж ви мешкаєте? На неправильній широті і довготі. Так вже склалося:) На неправильній широті і довготі. Так вже склалося:) Faceless

Модератор Повідомлень: 35756 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1465 раз. Подякували: 8128 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 лют, 2025 22:42 А… зрозуміло… мрії… поради іншим…

Fata Morganа (твір Михайла Коцюбинського). akurt

Повідомлень: 10520 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3905 раз. Подякували: 1371 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 лют, 2025 22:51 Faceless написав: akurt написав: Цікаво. Цікаво. І де ж ви мешкаєте? На неправильній широті і довготі. Так вже склалося:) На неправильній широті і довготі. Так вже склалося:)



Широта як раз більш-менщ, з довготою та суспільно-політичним кліматом не склалося





akurt написав:

Та ви з чимось не згодні?

Досвіду в мене "више криши" , вам і не снилося в ваші 40 з хвостиком ))

Після 3 тижднів на океаничному узбережжі не пустили до бару, поки не довів повноліття. хоча габарити норм )) Місцеві "ю а лакі мен, уау!" Компаньони спитали чи бачив я фільм про бенджаміна батона ))

Після тиждня середземноморських узбережжь якісь 18 річні джульети ледь ідірвавшись від мамащ вимагають уваги

Придбати мерсін-хурсін можу навіть нічого не продаючи у Києві і працювати звідти по ремоуту. Широта як раз більш-менщ, з довготою та суспільно-політичним кліматом не склалосяТа ви з чимось не згодні?Досвіду в мене "више криши" , вам і не снилося в ваші 40 з хвостиком ))Після 3 тижднів на океаничному узбережжі не пустили до бару, поки не довів повноліття. хоча габарити норм )) Місцеві "ю а лакі мен, уау!" Компаньони спитали чи бачив я фільм про бенджаміна батона ))Після тиждня середземноморських узбережжь якісь 18 річні джульети ледь ідірвавшись від мамащ вимагають увагиПридбати мерсін-хурсін можу навіть нічого не продаючи у Києві і працювати звідти по ремоуту. fox767676 Повідомлень: 2746 З нами з: 13.06.20 Подякував: 352 раз. Подякували: 141 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 лют, 2025 23:04 fox767676 ВІДКРИВАЙТЕ КУРСИ УСПІШНОГО УСПІХУ, першому клієнту тобто мені 100% знижки ! як бета тестеру Востаннє редагувалось yama в Нед 02 лют, 2025 23:21, всього редагувалось 1 раз. yama Повідомлень: 4972 З нами з: 12.08.17 Подякував: 9100 раз. Подякували: 1059 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 лют, 2025 23:10 yama написав: fox767676 ВІДКРИВАЙТЕ КУРСИ УСПІШНОГО УСПІХУ ВІДКРИВАЙТЕ КУРСИ УСПІШНОГО УСПІХУ

щось заздрісне пролунало з ями

Не будьте як Іван, 22 роки.

Тимчасово нема змоги дистанціюватись географічно від українських реалій - дистанцюйтесь духовно, читайте книжки, вивчайте історію та культуру інших народів, вивчайте їх географію та ринок нерухомості, щоб не сидіти потім в аренді чи пожиттєвій іпотеці. щось заздрісне пролунало з ямиНе будьте як Іван, 22 роки.Тимчасово нема змоги дистанціюватись географічно від українських реалій - дистанцюйтесь духовно, читайте книжки, вивчайте історію та культуру інших народів, вивчайте їх географію та ринок нерухомості, щоб не сидіти потім в аренді чи пожиттєвій іпотеці. fox767676 Повідомлень: 2746 З нами з: 13.06.20 Подякував: 352 раз. Подякували: 141 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2603260426052606> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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