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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 02 лют, 2025 22:19
До допису bobua.
Родина племінниці мешкає якраз в місті Едмонтон.
Квартиру було знайти дуже не просто.
Точніше, 1-bedroom були пропозиції.
Вони шукали 2-bedroom: мають двоє дітей.
Знайшли просто люкс: дворівнева, спальні на другому поверсі. На першому - виділив власний дворик для ранішньої кави та танців голяком ввечері.
1700 С$.
Цікаво, що перші 5 місяців отримували компенсацію на житло в сумі 2100 С$.
Зараз не отримують, бо ті самі 2100 заробляю племінниця. Чоловік працювати не хоче ніяк, але десь 1000 С$ жінці в дзьобику приносить - таксує.
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Додано: Нед 02 лют, 2025 22:21
fox767676
Ви думаєте вирішальне значення має саме клімат, чи все ж активіті, яку кожен сам може (якщо бажає) собі організувати хоч кожен день: хоч дома з ризинками, хоч дома з орбітреком, хоч в зал.
В 99% випадків на все про все треба від півгодини до години в день. І вони є у кожного хто тут сидить і проводить по кілька годин тут))
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Додано: Нед 02 лют, 2025 22:35
fox767676 написав:
В Україні мабуть коефіціент зносу організмів один з найвищих у світі.
Це абсолютна правда.
Два спостереження на цю тему:
- майже в перший місяць пандемії мені потрібно було вилетіти на 1 добу з Анталії на Харків. Прямий рейс. Я зайшов в літак і був просто в шоці: жирні страшні туші свинячих тіл, де скелет обмазаний жиром так, що ліворуч від мене один пан не міг влізти в крісло літака. Контраст з турецькими громадянами був страшенний. В мене було враження, що всі жеруть з корита розпарену дерть та запивають смальцем. Реально я нікого не хочу образити, але враження було жахливе саме від наших людей. Жирні товсті, сало витікає разом із злобою до інших людей.
- я зараз мешкаю у Франції. Всі худорляві, нікого не зустрінеш обвішаного салом. Харчуються майже всім дієтичним. Наприклад, пенсіонери АТО купують саму дорогу яловичину для стейків - по 27€ кіло (звичайна ціна яловичини десь 17€), або навпаки: сам здивувався. «Жовтий півник» - це курча. Ціна 5 €, по акції можна взяти за 2,5€. Це не кіло, їжа саме курча. Філе риби-меч можна взяти за 2,5-3€, пачка креветок за 3-5 € (там до 1/2 кіло).
Грудинку свинячу теж продають, в LIDL - але враження, що ніхто (!) те не купує. Регулярна ціна на свинину десь 13€ кіло.
І всі виглядають так, наче в 75 життя тільки починається.
Отак вони і живуть. Як телепні.
Востаннє редагувалось akurt
в Нед 02 лют, 2025 22:37, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 02 лют, 2025 22:36
Hotab
На власному та знайомих досвіді - лазаньє по горам це точно більш корисне ніж бігова доріжка чи навіть біганина у парку.
А якщо море поруч то взагалі
Більше сонця - більще щастя, потреба в алкоголі та важкій їжі знижуеться.
У мешканців півдня рецептори вже перегоріли, а нам середньоширотникам то як дозована сонячна терапія та віноградолікування )).
З кліматичної точки зору треба мешкати від Праги та південніше, десь від 50 до 35 широти. З соціально-психологічної - від Праги та західніше ))
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Додано: Нед 02 лют, 2025 22:38
Цікаво. Цікаво. І де ж ви мешкаєте?
Уточніть: це мрії, порада чи реальність?
Востаннє редагувалось akurt
в Нед 02 лют, 2025 22:40, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 02 лют, 2025 22:39
akurt написав:Цікаво. Цікаво. І де ж ви мешкаєте?
На неправильній широті і довготі. Так вже склалося:)
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Додано: Нед 02 лют, 2025 22:42
А… зрозуміло… мрії… поради іншим…
Fata Morganа (твір Михайла Коцюбинського).
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Додано: Нед 02 лют, 2025 22:51
Faceless написав:
akurt написав:Цікаво. Цікаво. І де ж ви мешкаєте?
На неправильній широті і довготі. Так вже склалося:)
Широта як раз більш-менщ, з довготою та суспільно-політичним кліматом не склалося
akurt написав:
Та ви з чимось не згодні?
Досвіду в мене "више криши" , вам і не снилося в ваші 40 з хвостиком ))
Після 3 тижднів на океаничному узбережжі не пустили до бару, поки не довів повноліття. хоча габарити норм )) Місцеві "ю а лакі мен, уау!" Компаньони спитали чи бачив я фільм про бенджаміна батона ))
Після тиждня середземноморських узбережжь якісь 18 річні джульети ледь ідірвавшись від мамащ вимагають уваги
Придбати мерсін-хурсін можу навіть нічого не продаючи у Києві і працювати звідти по ремоуту.
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Додано: Нед 02 лют, 2025 23:04
fox767676 ВІДКРИВАЙТЕ КУРСИ УСПІШНОГО УСПІХУ, першому клієнту тобто мені 100% знижки ! як бета тестеру
Востаннє редагувалось yama
в Нед 02 лют, 2025 23:21, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 02 лют, 2025 23:10
yama написав:fox767676
ВІДКРИВАЙТЕ КУРСИ УСПІШНОГО УСПІХУ
щось заздрісне пролунало з ями
Не будьте як Іван, 22 роки.
Тимчасово нема змоги дистанціюватись географічно від українських реалій - дистанцюйтесь духовно, читайте книжки, вивчайте історію та культуру інших народів, вивчайте їх географію та ринок нерухомості, щоб не сидіти потім в аренді чи пожиттєвій іпотеці.
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