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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 02 лют, 2025 23:18
Я ось дізнався що в Болгарії кефіру нема.
Хоча у Чорногрії та Албанії ,був та смачний і якась реклама у фейсбуці писала що Болгарія - батьківщина кефіру. Навів довідки - то не Болгарія, а російська кабардино-Балкарія бітькіщина кефіру ))
В Америці у гіпермаркеті - перед Кефіром була інструкція - що це і про шо, дуже екзотичний продукт там ))
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fox767676
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Додано: Нед 02 лют, 2025 23:25
fox767676 написав: yama написав:fox767676
ВІДКРИВАЙТЕ КУРСИ УСПІШНОГО УСПІХУ
щось заздрісне пролунало з ями
Не будьте як Іван, 22 роки.
Тимчасово нема змоги дистанціюватись географічно від українських реалій - дистанцюйтесь духовно, читайте книжки, вивчайте історію та культуру інших народів, вивчайте їх географію та ринок нерухомості, щоб не сидіти потім в аренді чи пожиттєвій іпотеці.
С разбаном вас.Вместе срок тянули за правду-матушку.
Вы аж на мову перешли,так прониклись?
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Господар Вельзевула
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Додано: Нед 02 лют, 2025 23:39
Господар Вельзевула
Я білінгв, но праймарі русский как не крути
Перехожу на украинский не из вежливости, просто переключается контекст автоматом.
хотя если что-то сложно-сочиненное надо выдать, то скорее всего на русском будет
Сутки бана это тот срок который только на пользу.
Да и в той ветке смысла уже не вижу.
И лучше действительно повременить с вольнодумством, лес рубят в бессильном отчаянии
РПВ до лета.
Оформленное перемирие с 2026 - запуск аеропртов и открытие границ, там и куплю дачку в Южной Европе.
К 2030 будет окончательно ясно будущее Украины и надо ли уезжать с концами
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fox767676
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Додано: Нед 02 лют, 2025 23:39
Бухают парни не по-децки…
Эх. Время какое…
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akurt
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Додано: Нед 02 лют, 2025 23:45
akurt написав:
Бухают парни не по-децки…
Эх. Время какое…
зависть вам не к лицу
я не подделывал документы как ваш 29 летний турбпатриотичный племянник (прям как геронтоИван, 22 года
) из Львова чтобы уехать в Варшаву
Я остался в Киеве, за 3 года заплатил 500 тыс налогов и 600 тыс донатов, вместо аренды польским бандерофобам ))
И честно уеду через год покупать жилье для диджитал номадизма и рекреации
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fox767676
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Додано: Нед 02 лют, 2025 23:55
Мне НЕЧЕМУ завидовать. Вообще от слова «вообще».
Племянник имеет от рождения зрение минус 10. Выезжал вовремя и законно.
Не ошибайтесь так в жизни. Делайте выводы.
Советуете жить южнее Праги - так напишите, почему мечта не стала былью.
Что было якорем: бабло, падающее с неба, как и весь бизнес в Украине, женщины и шампанское, просто недальновидность.
Вот это реально интересно.
И для других поучительно.
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akurt
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Додано: Пон 03 лют, 2025 00:07
akurt
Обилие женщин в доковидную эпоху и родители чей средний возраст перевалил за 75
Арендофобия
Маргинальность удаленной работы в доковидную эпоху - сейчас с этим гораздо легче. И уже не обязательно присутствовать в столичных офисах. Если закрывают глаза на работу из уничтожаемой Украины - то евронатовские балканы вообще ноу проблем. Да и офисы-представителства сейчас открываются везде - и Колумбиях, и в Босниях-Герцееговинах
Через Прагу прошло много коллег, с разных компаний. Не вернулась малая часть, и не уверен получилось ли оставшимся купить что-то, несмотря на громкие титулы именитых инвестбанков.
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fox767676
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